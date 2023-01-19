https://ria.ru/20230119/aeroekspress-1845921655.html

"Аэроэкспресс" отменит ряд поездов во Внуково и обратно

"Аэроэкспресс" отменит ряд поездов во Внуково и обратно - РИА Новости, 19.01.2023

"Аэроэкспресс" отменит ряд поездов во Внуково и обратно

"Аэроэкспресс" в выходные отменит некоторые поезда в аэропорт Внуково и обратно, сообщают в компании."В связи с проведением плановых работ на железной дороге... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T12:18

2023-01-19T12:18

2023-01-19T12:18

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. "Аэроэкспресс" в выходные отменит некоторые поезда в аэропорт Внуково и обратно, сообщают в компании."В связи с проведением плановых работ на железной дороге 22, 28-29 января будет скорректирован график движения поездов "Аэроэкспресс" на Внуковском направлении", — уточняют в пресс-службе.В частности, 22 января не будет составов в 8.00, 9.00 и 10.00 с Киевского вокзала, а также аэроэкспрессов в 8.00, 9.00 и 11.00 из аэропорта.Кроме того, 28 января отменяются некоторые вечерние поезда: в 17.00, 19.00 и 20.00 из Москвы и в 18.00, 19.00 и 20.00 из воздушной гавани. А 29 января не будет рейсов в 7.00 и 14.00 во Внуково и в 8.00 и 15.00 оттуда."Чтобы добраться до аэропорта, компания рекомендует воспользоваться Сокольнической или Калининско-Солнцевской линией метро с пересадкой на наземный общественный транспорт", — отмечают в пресс-службе.Терминал "Аэроэкспресс" на Киевском вокзале будет работать в обычном режиме. Сотрудники помогут пассажирам подобрать оптимальный маршрут.

https://ria.ru/20230117/reysy-1845225103.html

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Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, москва, аэроэкспресс