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"Аэроэкспресс" отменит ряд поездов во Внуково и обратно - РИА Новости, 19.01.2023
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Туризм
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"Аэроэкспресс" отменит ряд поездов во Внуково и обратно
"Аэроэкспресс" отменит ряд поездов во Внуково и обратно - РИА Новости, 19.01.2023
"Аэроэкспресс" отменит ряд поездов во Внуково и обратно
"Аэроэкспресс" в выходные отменит некоторые поезда в аэропорт Внуково и обратно, сообщают в компании."В связи с проведением плановых работ на железной дороге... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T12:18
2023-01-19T12:18
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. "Аэроэкспресс" в выходные отменит некоторые поезда в аэропорт Внуково и обратно, сообщают в компании."В связи с проведением плановых работ на железной дороге 22, 28-29 января будет скорректирован график движения поездов "Аэроэкспресс" на Внуковском направлении", — уточняют в пресс-службе.В частности, 22 января не будет составов в 8.00, 9.00 и 10.00 с Киевского вокзала, а также аэроэкспрессов в 8.00, 9.00 и 11.00 из аэропорта.Кроме того, 28 января отменяются некоторые вечерние поезда: в 17.00, 19.00 и 20.00 из Москвы и в 18.00, 19.00 и 20.00 из воздушной гавани. А 29 января не будет рейсов в 7.00 и 14.00 во Внуково и в 8.00 и 15.00 оттуда."Чтобы добраться до аэропорта, компания рекомендует воспользоваться Сокольнической или Калининско-Солнцевской линией метро с пересадкой на наземный общественный транспорт", — отмечают в пресс-службе.Терминал "Аэроэкспресс" на Киевском вокзале будет работать в обычном режиме. Сотрудники помогут пассажирам подобрать оптимальный маршрут.
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новости - туризм, москва, аэроэкспресс
Туризм, Новости - Туризм, Москва, Аэроэкспресс
12:18 19.01.2023
 
"Аэроэкспресс" отменит ряд поездов во Внуково и обратно

"Аэроэкспресс" в выходные отменит ряд поездов в аэропорт Внуково и обратно

© РИА Новости / Максим БлиновПоезд "Аэроэкспресс" в Москве
Поезд Аэроэкспресс в Москве - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. "Аэроэкспресс" в выходные отменит некоторые поезда в аэропорт Внуково и обратно, сообщают в компании.

"В связи с проведением плановых работ на железной дороге 22, 28-29 января будет скорректирован график движения поездов "Аэроэкспресс" на Внуковском направлении", — уточняют в пресс-службе.

В частности, 22 января не будет составов в 8.00, 9.00 и 10.00 с Киевского вокзала, а также аэроэкспрессов в 8.00, 9.00 и 11.00 из аэропорта.

Кроме того, 28 января отменяются некоторые вечерние поезда: в 17.00, 19.00 и 20.00 из Москвы и в 18.00, 19.00 и 20.00 из воздушной гавани. А 29 января не будет рейсов в 7.00 и 14.00 во Внуково и в 8.00 и 15.00 оттуда.

"Чтобы добраться до аэропорта, компания рекомендует воспользоваться Сокольнической или Калининско-Солнцевской линией метро с пересадкой на наземный общественный транспорт", — отмечают в пресс-службе.

Терминал "Аэроэкспресс" на Киевском вокзале будет работать в обычном режиме. Сотрудники помогут пассажирам подобрать оптимальный маршрут.
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