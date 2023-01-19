03:29 19.01.2023 (обновлено: 05:10 19.01.2023)
СМИ: США обосновали отказ передавать танки Abrams ВСУ проблемами логистики
Politico: США не будут передавать танки Abrams Украине из-за трудностей с логистикой
Танки M1A1 Abrams армии США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости. США не планируют включать свои танки Abrams в новый пакет военной помощи Украине, о котором может быть объявлено в пятницу, из-за трудностей с логистикой и обслуживанием, а не из-за опасения эскалации, сообщило издание Politico со ссылкой на анонимные источники, знакомые с ходом дискуссии.
В публичных выступлениях официальные лица отказываются говорить о перспективах передачи основного американского танка, но приветствуют намерение Великобритании отправить украинцам свои танки Challenger 2 и называют принятие таких решений суверенным правом любой страны.
"Администрация (президента США Джо) Байдена сейчас не планирует передавать Abrams, 60-тонный основной боевой танк сухопутных войск США... Нежелание проистекает из трудностей с логистикой и обслуживанием, не опасениями того, что передача приведет к эскалации конфликта", - говорится в публикации.
По данным Politico, очередной пакет военной помощи Украине будет представлен в пятницу и будет включать артиллерию, боеприпасы и бронетехнику — вероятно, бронетранспортеры Stryker. Ранее США анонсировали передачу Украине полусотни боевых машин пехоты Bradley.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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