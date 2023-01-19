Рейтинг@Mail.ru
СМИ: США обосновали отказ передавать танки Abrams ВСУ проблемами логистики - РИА Новости, 19.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230119/abrams-1845863503.html
СМИ: США обосновали отказ передавать танки Abrams ВСУ проблемами логистики
СМИ: США обосновали отказ передавать танки Abrams ВСУ проблемами логистики - РИА Новости, 19.01.2023
СМИ: США обосновали отказ передавать танки Abrams ВСУ проблемами логистики
США не планируют включать свои танки Abrams в новый пакет военной помощи Украине, о котором может быть объявлено в пятницу, из-за трудностей с логистикой и... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T03:29
2023-01-19T05:10
в мире
сша
украина
великобритания
m1 abrams
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765660825_0:5:3568:2013_1920x0_80_0_0_920339d772ae4b014d436c7338ab5a89.jpg
ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости. США не планируют включать свои танки Abrams в новый пакет военной помощи Украине, о котором может быть объявлено в пятницу, из-за трудностей с логистикой и обслуживанием, а не из-за опасения эскалации, сообщило издание Politico со ссылкой на анонимные источники, знакомые с ходом дискуссии.В публичных выступлениях официальные лица отказываются говорить о перспективах передачи основного американского танка, но приветствуют намерение Великобритании отправить украинцам свои танки Challenger 2 и называют принятие таких решений суверенным правом любой страны.По данным Politico, очередной пакет военной помощи Украине будет представлен в пятницу и будет включать артиллерию, боеприпасы и бронетехнику — вероятно, бронетранспортеры Stryker. Ранее США анонсировали передачу Украине полусотни боевых машин пехоты Bradley.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221207/abrams-1836947912.html
сша
украина
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765660825_1145:176:3568:1993_1920x0_80_0_0_25dcaac80a74deebe4095c1ded609c26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, великобритания, m1 abrams
В мире, США, Украина, Великобритания, M1 Abrams
03:29 19.01.2023 (обновлено: 05:10 19.01.2023)
 
СМИ: США обосновали отказ передавать танки Abrams ВСУ проблемами логистики

Politico: США не будут передавать танки Abrams Украине из-за трудностей с логистикой

© CC BY-NC-ND 2.0/NATOChannelТанки M1A1 Abrams армии США
Танки M1A1 Abrams армии США
© CC BY-NC-ND 2.0/NATOChannel
Танки M1A1 Abrams армии США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости. США не планируют включать свои танки Abrams в новый пакет военной помощи Украине, о котором может быть объявлено в пятницу, из-за трудностей с логистикой и обслуживанием, а не из-за опасения эскалации, сообщило издание Politico со ссылкой на анонимные источники, знакомые с ходом дискуссии.
В публичных выступлениях официальные лица отказываются говорить о перспективах передачи основного американского танка, но приветствуют намерение Великобритании отправить украинцам свои танки Challenger 2 и называют принятие таких решений суверенным правом любой страны.
"Администрация (президента США Джо) Байдена сейчас не планирует передавать Abrams, 60-тонный основной боевой танк сухопутных войск США... Нежелание проистекает из трудностей с логистикой и обслуживанием, не опасениями того, что передача приведет к эскалации конфликта", - говорится в публикации.
По данным Politico, очередной пакет военной помощи Украине будет представлен в пятницу и будет включать артиллерию, боеприпасы и бронетехнику — вероятно, бронетранспортеры Stryker. Ранее США анонсировали передачу Украине полусотни боевых машин пехоты Bradley.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Американский танк M1A2 Abrams - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
7 декабря 2022, 14:18
В Польше рассчитывают получить первые танки Abrams в 2023 году
 
В миреСШАУкраинаВеликобританияM1 Abrams
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала