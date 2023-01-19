https://ria.ru/20230119/abrams-1845863503.html

СМИ: США обосновали отказ передавать танки Abrams ВСУ проблемами логистики

СМИ: США обосновали отказ передавать танки Abrams ВСУ проблемами логистики - РИА Новости, 19.01.2023

СМИ: США обосновали отказ передавать танки Abrams ВСУ проблемами логистики

США не планируют включать свои танки Abrams в новый пакет военной помощи Украине, о котором может быть объявлено в пятницу, из-за трудностей с логистикой и... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T03:29

2023-01-19T03:29

2023-01-19T05:10

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ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости. США не планируют включать свои танки Abrams в новый пакет военной помощи Украине, о котором может быть объявлено в пятницу, из-за трудностей с логистикой и обслуживанием, а не из-за опасения эскалации, сообщило издание Politico со ссылкой на анонимные источники, знакомые с ходом дискуссии.В публичных выступлениях официальные лица отказываются говорить о перспективах передачи основного американского танка, но приветствуют намерение Великобритании отправить украинцам свои танки Challenger 2 и называют принятие таких решений суверенным правом любой страны.По данным Politico, очередной пакет военной помощи Украине будет представлен в пятницу и будет включать артиллерию, боеприпасы и бронетехнику — вероятно, бронетранспортеры Stryker. Ранее США анонсировали передачу Украине полусотни боевых машин пехоты Bradley.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221207/abrams-1836947912.html

сша

украина

великобритания

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в мире, сша, украина, великобритания, m1 abrams