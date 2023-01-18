https://ria.ru/20230118/zhivotnye-1847125778.html

Всего 240 видов животных зафиксировали на природных территориях Москвы

Всего 240 видов животных зафиксировали на природных территориях Москвы - РИА Новости, 24.01.2023

Всего 240 видов животных зафиксировали на природных территориях Москвы

Всего 240 видов животных зафиксировали на природных территориях Москвы в 2022 году, более 100 из них - краснокнижные, сообщили в телеграм-канале столичного... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-18T12:37

2023-01-18T12:37

2023-01-24T16:19

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Всего 240 видов животных зафиксировали на природных территориях Москвы в 2022 году, более 100 из них - краснокнижные, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "В 2022 году специалисты зафиксировали 240 видов животных. Более 100 из них – краснокнижные: 50 видов птиц, 37 видов насекомых, 10 видов зверей, три вида рептилий и три вида амфибий и один вид моллюсков", - говорится в сообщении. Отмечается, что наиболее редкими краснокнижными животными, которые были замечены в 2022 году, стали сыч мохноногий в парке усадьбы Архангельское-Тюриково, коршун черный в комплексном заказнике "Зеленоградский" и в природно-историческом парке "Измайлово". Всего было зафиксировано 4 вида краснокнижных животных с 0 категорией (вероятно исчезнувшие), среди них дятел зеленый, коршун черный, сыч мохноногий и цапля серая, а также 24 вида с 1 категорией редкости (находящиеся под угрозой исчезновения) – бронзовка металлическая, гоголь, горностай, дятел пестрый средний, дятел седой, заяц-русак, кутора обыкновенная, стрекоза коромысло тонкое, шмель конфузус, ящерица живородящая. "Тридцать пять видов со 2 категорией редкости (сокращающиеся в численности) – неясыть серая, желна, гаичка буроголовая, еж обыкновенный, лесная куница и заяц-беляк, бабочка бархатница ликаон, кузнечик серый и 32 вида с 3 категорией редкости (уязвимые на территории столицы) – полевка водяная, бобр речной, вяхирь, завирушка лесная, бронзовка золотистая, восковик перевязанный, бабочки голубянка аргус", - говорится в сообщении комплекса. Также было обнаружено 3 вида с 4 категорией редкости (виды, о восстановлении которых недостаточно данных) – ласточка городская, ласточка деревенская и мышовка лесная и 6 видов с 5 категорией редкости (восстановившиеся виды) – дятел белоспинный, жулан обыкновенный, ястреб-тетеревятник, кузнечик певчий, скачок зеленый (Резеля), усач-кожевник (дровосек-кожевник). "А еще учтено 27 видов животных, занесенных в Надзорный список Красной книги города Москвы как восстановившиеся, но нуждающихся в постоянном контроле и наблюдении. Среди них крот европейский, черепаха болотная, варакушка, ворон, грач, стрекоза кроваво-красная", - добавили в сообщении.

https://ria.ru/20221226/zhivotnye-1841514237.html

https://ria.ru/20221210/ptitsy-1838047282.html

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, красная книга, городское хозяйство москвы