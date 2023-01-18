https://ria.ru/20230118/zemletryasenie-1845747072.html

При землетрясении в Иране пострадали 120 человек

При землетрясении в Иране пострадали 120 человек - РИА Новости, 18.01.2023

При землетрясении в Иране пострадали 120 человек

При землетрясении на северо-западе Ирана пострадали 120 человек во время попытки бежать от стихии, сообщает местное агентство Tasnim со ссылкой на общество... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T15:20

2023-01-18T15:20

2023-01-18T15:36

в мире

иран

урмия

красный полумесяц

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. При землетрясении на северо-западе Ирана пострадали 120 человек во время попытки бежать от стихии, сообщает местное агентство Tasnim со ссылкой на общество Красного Полумесяца провинции Западный Азербайджан.Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр в среду сообщил, что в 10.08 по времени UTC (13.08 мск) было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,9 в 15 километрах к юго-западу от города Хой в провинции Западный Азербайджан в Иране и в 107 километрах от города Урмия."Число пострадавших на данный момент, как сообщается, 120 человек. Их травмы были получены в результате попытки бежать", - говорится в сообщении агентства.Отмечается, что в пострадавших от землетрясения районах проходит оценка ситуации. Были затронуты по меньшей мере 12 населенных пунктов. Зафиксировано не менее пяти афтершоков.

https://ria.ru/20230116/zemletryasenie-1845080652.html

иран

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в мире, иран, урмия, красный полумесяц