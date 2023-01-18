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При землетрясении в Иране пострадали 120 человек - РИА Новости, 18.01.2023
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При землетрясении в Иране пострадали 120 человек
При землетрясении в Иране пострадали 120 человек - РИА Новости, 18.01.2023
При землетрясении в Иране пострадали 120 человек
При землетрясении на северо-западе Ирана пострадали 120 человек во время попытки бежать от стихии, сообщает местное агентство Tasnim со ссылкой на общество... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T15:20
2023-01-18T15:36
в мире
иран
урмия
красный полумесяц
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. При землетрясении на северо-западе Ирана пострадали 120 человек во время попытки бежать от стихии, сообщает местное агентство Tasnim со ссылкой на общество Красного Полумесяца провинции Западный Азербайджан.Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр в среду сообщил, что в 10.08 по времени UTC (13.08 мск) было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,9 в 15 километрах к юго-западу от города Хой в провинции Западный Азербайджан в Иране и в 107 километрах от города Урмия."Число пострадавших на данный момент, как сообщается, 120 человек. Их травмы были получены в результате попытки бежать", - говорится в сообщении агентства.Отмечается, что в пострадавших от землетрясения районах проходит оценка ситуации. Были затронуты по меньшей мере 12 населенных пунктов. Зафиксировано не менее пяти афтершоков.
https://ria.ru/20230116/zemletryasenie-1845080652.html
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в мире, иран, урмия, красный полумесяц
В мире, Иран, Урмия, Красный полумесяц
15:20 18.01.2023 (обновлено: 15:36 18.01.2023)
 
При землетрясении в Иране пострадали 120 человек

При землетрясении на северо-западе Ирана пострадали 120 человек

© AP PhotoАвтомобиль скорой помощи в Иране
Автомобиль скорой помощи в Иране - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© AP Photo
Автомобиль скорой помощи в Иране. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. При землетрясении на северо-западе Ирана пострадали 120 человек во время попытки бежать от стихии, сообщает местное агентство Tasnim со ссылкой на общество Красного Полумесяца провинции Западный Азербайджан.
Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр в среду сообщил, что в 10.08 по времени UTC (13.08 мск) было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,9 в 15 километрах к юго-западу от города Хой в провинции Западный Азербайджан в Иране и в 107 километрах от города Урмия.
"Число пострадавших на данный момент, как сообщается, 120 человек. Их травмы были получены в результате попытки бежать", - говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что в пострадавших от землетрясения районах проходит оценка ситуации. Были затронуты по меньшей мере 12 населенных пунктов. Зафиксировано не менее пяти афтершоков.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
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В Японии произошло землетрясение
 
В миреИранУрмияКрасный полумесяц
 
 
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