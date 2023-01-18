https://ria.ru/20230118/zelenskiy-1845844434.html

Зеленский заявил о замедлении боевых действий на Украине

Зеленский заявил о замедлении боевых действий на Украине - РИА Новости, 18.01.2023

Зеленский заявил о замедлении боевых действий на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о замедлении боевых действий, трансляция его выступления велась на сайте Всемирного экономического форума. РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T21:45

2023-01-18T21:45

2023-01-18T22:52

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

украина

россия

экономический форум в давосе

донбасс

владимир путин

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о замедлении боевых действий, трансляция его выступления велась на сайте Всемирного экономического форума.Так он ответил на вопрос о текущей ситуации в зоне проведения российской спецоперации, которая, по словам журналиста, "больше похожа на тупик".Украинский лидер отметил, что на восточном участке линии соприкосновения все еще идут ожесточенные бои.В конце прошлой недели Владимир Путин рассказал о положительной динамике спецоперации и отметил, что она развивается в рамках плана Министерства обороны и Генерального штаба.Сегодня в Минобороны сообщили об освобождении населенного пункта Соль к северо-западу от Соледара. Операция российских войск по взятию этого города под контроль завершилась вечером 12 января. Соледар имеет важное значение для продолжения успешного наступления на Донецком направлении. Он расположен в центре линии обороны Артемовск — Северск, украинские военные возвели здесь мощные оборонительные укрепления.В свою очередь, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил, что сейчас бойцы "Группы Вагнера" и подразделения Вооруженных сил блокируют Артемовск, а врио главы ДНР Денис Пушилин отметил продвижение российских военных на этом направлении.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Глава государства назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230118/rezervy-1845834489.html

https://ria.ru/20230118/sholts-1845835902.html

украина

россия

донбасс

соледар

артемовск

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