https://ria.ru/20230118/zaripov-1845773423.html
На 99 году жизни умер артист цирка, джигит-наездник Хаким Зарипов
На 99 году жизни умер артист цирка, джигит-наездник Хаким Зарипов - РИА Новости, 18.01.2023
На 99 году жизни умер артист цирка, джигит-наездник Хаким Зарипов
На 99 году жизни в Ташкенте умер артист советского цирка, джигит-наездник и дрессировщик лошадей Хаким Зарипов, сообщается на сайте "Росгосцирка". РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T16:50
2023-01-18T16:50
2023-01-18T16:50
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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. На 99 году жизни в Ташкенте умер артист советского цирка, джигит-наездник и дрессировщик лошадей Хаким Зарипов, сообщается на сайте "Росгосцирка". "Более 80 лет он посвятил цирковому искусству и вошел в мировую историю цирка как крупнейший мастер конного жанра, став народным артистом СССР", – говорится в публикации.Он появился на свет 17 сентября 1924 года в Ташкенте в семье основателя династии цирковых артистов Карима Зарипова. С 1938 года работал в коллективе "Джигиты Узбекистана" под руководством его отца. В 1952 – 2006 возглавлял этот ансамбль."Выступление "Джигитов Узбекистана" отличалось национальным колоритом, динамикой и темпераментом, а уникальное исполнение Хакимом "длинного обрыва" признано всеми мастерами джигитовки. Повторить его по сей день не может никто", – рассказывают в "Росгосцирке".Хаким Зарипов гастролировал по городам СССР и зарубежным странам таким, как Болгария, Польша, Чехословакия, ГДР, Румыния, Монголия, Венгрия, Финляндия.
https://ria.ru/20230118/lollobrigida-1845720333.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, ташкент, росгосцирк, ссср
Культура, Новости культуры, Ташкент, Росгосцирк, СССР
На 99 году жизни умер артист цирка, джигит-наездник Хаким Зарипов
Артист цирка, джигит-наездник Хаким Зарипов умер на 99 году жизни в Ташкенте
МОСКВА, 18 янв – РИА Новости.
На 99 году жизни в Ташкенте умер артист советского цирка, джигит-наездник и дрессировщик лошадей Хаким Зарипов, сообщается
на сайте "Росгосцирка".
"Более 80 лет он посвятил цирковому искусству и вошел в мировую историю цирка как крупнейший мастер конного жанра, став народным артистом СССР", – говорится в публикации.
Он появился на свет 17 сентября 1924 года в Ташкенте в семье основателя династии цирковых артистов Карима Зарипова. С 1938 года работал в коллективе "Джигиты Узбекистана" под руководством его отца. В 1952 – 2006 возглавлял этот ансамбль.
"Выступление "Джигитов Узбекистана" отличалось национальным колоритом, динамикой и темпераментом, а уникальное исполнение Хакимом "длинного обрыва" признано всеми мастерами джигитовки. Повторить его по сей день не может никто", – рассказывают в "Росгосцирке".
Хаким Зарипов гастролировал по городам СССР и зарубежным странам таким, как Болгария, Польша, Чехословакия, ГДР, Румыния, Монголия, Венгрия, Финляндия.