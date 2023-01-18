Запад поставил всю Европу на грань вооруженного конфликта, заявил Гаврилов
Гаврилов заявил, что политика Запада поставила всю Европу на грань вооруженного конфликта
© AP Photo / Olivier MatthysСкульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
ВЕНА, 18 янв - РИА Новости. Политика Запада, направленная на антироссийское военное усиление Киева, поставила всю Европу на грань вооруженного конфликта, заявил в среду глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, выступая на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.
"Сопосредники" мирного урегулирования на Украине - Германия и Франция - использовали минский "Комплекс мер" и резолюцию Совета Безопасности ООН 2202 (от 12 февраля 2015 года) в качестве ширмы для тайной дипломатии, нацеленной на антироссийское военное усиление Киева при прямом содействии стран-членов НАТО. Стараниями "еврограндов" эта политика в конце концов поставила всю Европу на грань вооруженного конфликта", - заявил он.
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила ранее в интервью еженедельнику Die Zeit, что посреднические усилия Германии и Франции в так называемом минском формате были направлены на то, чтобы дать время Украине "стать сильнее".
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