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Запад поставил всю Европу на грань вооруженного конфликта, заявил Гаврилов - РИА Новости, 18.01.2023
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Запад поставил всю Европу на грань вооруженного конфликта, заявил Гаврилов
Запад поставил всю Европу на грань вооруженного конфликта, заявил Гаврилов - РИА Новости, 18.01.2023
Запад поставил всю Европу на грань вооруженного конфликта, заявил Гаврилов
Политика Запада, направленная на антироссийское военное усиление Киева, поставила всю Европу на грань вооруженного конфликта, заявил в среду глава делегации РФ... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T16:37
2023-01-18T16:37
в мире
константин гаврилов
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ВЕНА, 18 янв - РИА Новости. Политика Запада, направленная на антироссийское военное усиление Киева, поставила всю Европу на грань вооруженного конфликта, заявил в среду глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, выступая на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила ранее в интервью еженедельнику Die Zeit, что посреднические усилия Германии и Франции в так называемом минском формате были направлены на то, чтобы дать время Украине "стать сильнее".
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в мире, константин гаврилов, европа, германия, ангела меркель, оон, нато, обсе, украина
В мире, Константин Гаврилов, Европа, Германия, Ангела Меркель, ООН, НАТО, ОБСЕ, Украина
16:37 18.01.2023
 
Запад поставил всю Европу на грань вооруженного конфликта, заявил Гаврилов

Гаврилов заявил, что политика Запада поставила всю Европу на грань вооруженного конфликта

© AP Photo / Olivier MatthysСкульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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ВЕНА, 18 янв - РИА Новости. Политика Запада, направленная на антироссийское военное усиление Киева, поставила всю Европу на грань вооруженного конфликта, заявил в среду глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, выступая на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.
"Сопосредники" мирного урегулирования на Украине - Германия и Франция - использовали минский "Комплекс мер" и резолюцию Совета Безопасности ООН 2202 (от 12 февраля 2015 года) в качестве ширмы для тайной дипломатии, нацеленной на антироссийское военное усиление Киева при прямом содействии стран-членов НАТО. Стараниями "еврограндов" эта политика в конце концов поставила всю Европу на грань вооруженного конфликта", - заявил он.
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила ранее в интервью еженедельнику Die Zeit, что посреднические усилия Германии и Франции в так называемом минском формате были направлены на то, чтобы дать время Украине "стать сильнее".
Вице-президент французской партии Национальный фронт Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
30 декабря 2022, 07:08
Запад гниет, поддерживая нацизм на Украине, заявил французский политик
 
В миреКонстантин ГавриловЕвропаГерманияАнгела МеркельООННАТООБСЕУкраина
 
 
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