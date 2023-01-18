https://ria.ru/20230118/zapad-1845774385.html

Запад поставил всю Европу на грань вооруженного конфликта, заявил Гаврилов

Запад поставил всю Европу на грань вооруженного конфликта, заявил Гаврилов - РИА Новости, 18.01.2023

Запад поставил всю Европу на грань вооруженного конфликта, заявил Гаврилов

Политика Запада, направленная на антироссийское военное усиление Киева, поставила всю Европу на грань вооруженного конфликта, заявил в среду глава делегации РФ... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T16:37

2023-01-18T16:37

2023-01-18T16:37

в мире

константин гаврилов

европа

германия

ангела меркель

оон

нато

обсе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831870802_0:248:3072:1976_1920x0_80_0_0_224b99f283b91cfebfe5eff0bd1fd71a.jpg

ВЕНА, 18 янв - РИА Новости. Политика Запада, направленная на антироссийское военное усиление Киева, поставила всю Европу на грань вооруженного конфликта, заявил в среду глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, выступая на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила ранее в интервью еженедельнику Die Zeit, что посреднические усилия Германии и Франции в так называемом минском формате были направлены на то, чтобы дать время Украине "стать сильнее".

https://ria.ru/20221230/filippo-1842383865.html

европа

германия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, константин гаврилов, европа, германия, ангела меркель, оон, нато, обсе, украина