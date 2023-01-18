https://ria.ru/20230118/zaderzhanie-1845831606.html

В США арестовали связанного с криптобиржей Bitzlato россиянина

В США арестовали связанного с криптобиржей Bitzlato россиянина - РИА Новости, 18.01.2023

В США арестовали связанного с криптобиржей Bitzlato россиянина

Один из основателей криптобиржи Bitzlato гражданин России Анатолий Легодимов арестован в Майами, сообщил в среду минюст США. РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T20:17

2023-01-18T20:17

2023-01-18T20:29

сша

лиза монако

россия

майами

фбр

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ВАШИНГТОН, 18 янв - РИА новости. Один из основателей криптобиржи Bitzlato гражданин России Анатолий Легодимов арестован в Майами, сообщил в среду минюст США."Вчера агенты ФБР арестовали в Майами основателя Bitzlato Анатолия Легодимова", - сообщила заместитель генпрокурора США Лиза Монако.Легодимова, который, по информации минюста, является гражданином РФ, обвиняют в обороте незаконных фондов в размере более 700 миллионов долларов, сообщили в ведомстве.По словам заместителя генпрокурора США, серверы криптобиржи Bitzlato, которую связывают с даркнет-маркетом Hydra, изъяты в рамках совместных международных действий правоохранителей. Она подчеркнула, что арест сооснователя криптобиржи и действия в отношении криптобиржи "являются предупреждением" всем, кто вовлечен в незаконную деятельность в интернете.

https://ria.ru/20221221/svoboda-1840316183.html

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сша, лиза монако, россия, майами, фбр