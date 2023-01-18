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В США арестовали связанного с криптобиржей Bitzlato россиянина
В США арестовали связанного с криптобиржей Bitzlato россиянина - РИА Новости, 18.01.2023
В США арестовали связанного с криптобиржей Bitzlato россиянина
Один из основателей криптобиржи Bitzlato гражданин России Анатолий Легодимов арестован в Майами, сообщил в среду минюст США. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T20:17
2023-01-18T20:17
2023-01-18T20:29
сша
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ВАШИНГТОН, 18 янв - РИА новости. Один из основателей криптобиржи Bitzlato гражданин России Анатолий Легодимов арестован в Майами, сообщил в среду минюст США."Вчера агенты ФБР арестовали в Майами основателя Bitzlato Анатолия Легодимова", - сообщила заместитель генпрокурора США Лиза Монако.Легодимова, который, по информации минюста, является гражданином РФ, обвиняют в обороте незаконных фондов в размере более 700 миллионов долларов, сообщили в ведомстве.По словам заместителя генпрокурора США, серверы криптобиржи Bitzlato, которую связывают с даркнет-маркетом Hydra, изъяты в рамках совместных международных действий правоохранителей. Она подчеркнула, что арест сооснователя криптобиржи и действия в отношении криптобиржи "являются предупреждением" всем, кто вовлечен в незаконную деятельность в интернете.
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сша, лиза монако, россия, майами, фбр
США, Лиза Монако, Россия, Майами, ФБР
20:17 18.01.2023 (обновлено: 20:29 18.01.2023)
В США арестовали связанного с криптобиржей Bitzlato россиянина
В Майами агенты ФБР арестовали связанного с криптобиржей Bitzlato россиянина Легодимова
ВАШИНГТОН, 18 янв - РИА новости. Один из основателей криптобиржи Bitzlato гражданин России Анатолий Легодимов арестован в Майами, сообщил в среду минюст США.
"Вчера агенты ФБР
арестовали в Майами основателя Bitzlato Анатолия Легодимова", - сообщила заместитель генпрокурора США Лиза Монако
.
Легодимова, который, по информации минюста, является гражданином РФ, обвиняют в обороте незаконных фондов в размере более 700 миллионов долларов, сообщили в ведомстве.
По словам заместителя генпрокурора США, серверы криптобиржи Bitzlato, которую связывают с даркнет-маркетом Hydra, изъяты в рамках совместных международных действий правоохранителей. Она подчеркнула, что арест сооснователя криптобиржи и действия в отношении криптобиржи "являются предупреждением" всем, кто вовлечен в незаконную деятельность в интернете.