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Хинштейн призвал создать платформы, способные составить конкуренцию YouTube - РИА Новости, 18.01.2023
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Хинштейн призвал создать платформы, способные составить конкуренцию YouTube
Хинштейн призвал создать платформы, способные составить конкуренцию YouTube - РИА Новости, 18.01.2023
Хинштейн призвал создать платформы, способные составить конкуренцию YouTube
Председатель думского комитета по информполитике Александр Хинштейн, комментируя вопрос о закрытии YouTube, заявил РИА Новости, что необходимы сильные... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T23:23
2023-01-18T23:23
общество
youtube
госдума рф
александр хинштейн
технологии
евгений попов
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Председатель думского комитета по информполитике Александр Хинштейн, комментируя вопрос о закрытии YouTube, заявил РИА Новости, что необходимы сильные российские платформы, способные составить достойную конкуренцию американской платформе. Ранее гендиректор "Газпром-Медиа Холдинг" Александр Жаров, возглавлявший в прошлом Роскомнадзор, заявил в интервью РБК, что если такая платформа как YouTube "продолжит заниматься систематическим и осознанным нарушением российского законодательства", то вопрос блокировки "стоит рассмотреть". При этом он отметил, что "Rutube не замена YouTube", но какая-то часть пользователей в случае блокировки YouTube уйдет и на Rutube. Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Евгений Попов заявил РИА Новости, что он против закрытия YouTube и такой вопрос в Госдуме не обсуждается.
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общество, youtube, госдума рф, александр хинштейн, технологии, евгений попов, александр жаров
Общество, YouTube, Госдума РФ, Александр Хинштейн, Технологии, Евгений Попов, Александр Жаров
23:23 18.01.2023
 
Хинштейн призвал создать платформы, способные составить конкуренцию YouTube

Хинштейн призвал создать российские платформы, способные составить конкуренцию YouTube

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в медиабанкАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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Александр Хинштейн. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Председатель думского комитета по информполитике Александр Хинштейн, комментируя вопрос о закрытии YouTube, заявил РИА Новости, что необходимы сильные российские платформы, способные составить достойную конкуренцию американской платформе.
Ранее гендиректор "Газпром-Медиа Холдинг" Александр Жаров, возглавлявший в прошлом Роскомнадзор, заявил в интервью РБК, что если такая платформа как YouTube "продолжит заниматься систематическим и осознанным нарушением российского законодательства", то вопрос блокировки "стоит рассмотреть". При этом он отметил, что "Rutube не замена YouTube", но какая-то часть пользователей в случае блокировки YouTube уйдет и на Rutube.
"В Госдуме не обсуждался вопрос о запрете YouTube в России. Но считаю, что нам необходимы сильные российские платформы, способные составить достойную конкуренцию. Наши пользователи не должны попадать в зависимость от решений мировых технологических гигантов, которые ведут себя зачастую не последовательно", - сказал он.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Евгений Попов заявил РИА Новости, что он против закрытия YouTube и такой вопрос в Госдуме не обсуждается.
Логотип видеохостинга YouTube. - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
Вчера, 17:25
Член СПЧ допустил возможность отключения YouTube в России
 
ОбществоYouTubeГосдума РФАлександр ХинштейнТехнологииЕвгений ПоповАлександр Жаров
 
 
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