https://ria.ru/20230118/youtube-1845852828.html
Хинштейн призвал создать платформы, способные составить конкуренцию YouTube
Хинштейн призвал создать платформы, способные составить конкуренцию YouTube - РИА Новости, 18.01.2023
Хинштейн призвал создать платформы, способные составить конкуренцию YouTube
Председатель думского комитета по информполитике Александр Хинштейн, комментируя вопрос о закрытии YouTube, заявил РИА Новости, что необходимы сильные... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T23:23
2023-01-18T23:23
2023-01-18T23:23
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Председатель думского комитета по информполитике Александр Хинштейн, комментируя вопрос о закрытии YouTube, заявил РИА Новости, что необходимы сильные российские платформы, способные составить достойную конкуренцию американской платформе. Ранее гендиректор "Газпром-Медиа Холдинг" Александр Жаров, возглавлявший в прошлом Роскомнадзор, заявил в интервью РБК, что если такая платформа как YouTube "продолжит заниматься систематическим и осознанным нарушением российского законодательства", то вопрос блокировки "стоит рассмотреть". При этом он отметил, что "Rutube не замена YouTube", но какая-то часть пользователей в случае блокировки YouTube уйдет и на Rutube. Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Евгений Попов заявил РИА Новости, что он против закрытия YouTube и такой вопрос в Госдуме не обсуждается.
https://ria.ru/20230118/youtube-1845792014.html
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общество, youtube, госдума рф, александр хинштейн, технологии, евгений попов, александр жаров
Общество, YouTube, Госдума РФ, Александр Хинштейн, Технологии, Евгений Попов, Александр Жаров
Хинштейн призвал создать платформы, способные составить конкуренцию YouTube
Хинштейн призвал создать российские платформы, способные составить конкуренцию YouTube