https://ria.ru/20230118/youtube-1845852828.html

Хинштейн призвал создать платформы, способные составить конкуренцию YouTube

Хинштейн призвал создать платформы, способные составить конкуренцию YouTube - РИА Новости, 18.01.2023

Хинштейн призвал создать платформы, способные составить конкуренцию YouTube

Председатель думского комитета по информполитике Александр Хинштейн, комментируя вопрос о закрытии YouTube, заявил РИА Новости, что необходимы сильные... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T23:23

2023-01-18T23:23

2023-01-18T23:23

общество

youtube

госдума рф

александр хинштейн

технологии

евгений попов

александр жаров

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Председатель думского комитета по информполитике Александр Хинштейн, комментируя вопрос о закрытии YouTube, заявил РИА Новости, что необходимы сильные российские платформы, способные составить достойную конкуренцию американской платформе. Ранее гендиректор "Газпром-Медиа Холдинг" Александр Жаров, возглавлявший в прошлом Роскомнадзор, заявил в интервью РБК, что если такая платформа как YouTube "продолжит заниматься систематическим и осознанным нарушением российского законодательства", то вопрос блокировки "стоит рассмотреть". При этом он отметил, что "Rutube не замена YouTube", но какая-то часть пользователей в случае блокировки YouTube уйдет и на Rutube. Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Евгений Попов заявил РИА Новости, что он против закрытия YouTube и такой вопрос в Госдуме не обсуждается.

https://ria.ru/20230118/youtube-1845792014.html

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общество, youtube, госдума рф, александр хинштейн, технологии, евгений попов, александр жаров