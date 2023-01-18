https://ria.ru/20230118/youtube-1845846300.html

В Госдуме опровергли информацию об обсуждении вопроса закрытия YouTube

В Госдуме опровергли информацию об обсуждении вопроса закрытия YouTube - РИА Новости, 18.01.2023

В Госдуме опровергли информацию об обсуждении вопроса закрытия YouTube

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Евгений Попов заявил РИА Новости, что он - против закрытия YouTube, а такой вопрос в Госдуме не... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T22:01

2023-01-18T22:01

2023-01-18T22:02

технологии

евгений попов

youtube

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

россия

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Евгений Попов заявил РИА Новости, что он - против закрытия YouTube, а такой вопрос в Госдуме не обсуждается. Ранее гендиректор "Газпром-Медиа Холдинг" Александр Жаров, возглавлявший в прошлом Роскомнадзор, заявил в интервью РБК, что если платформа, подобная YouTube, "продолжит заниматься систематическим и осознанным нарушением российского законодательства", то вопрос блокировки "стоит рассмотреть". При этом он отметил, что "Rutube не замена YouTube", но какая-то часть пользователей в случае блокировки YouTube уйдет и на Rutube. "В Госдуме, насколько я знаю, в нашем комитете, вопрос закрытия YouTube не обсуждается. И не планируется обсуждаться на данном этапе... Мне бы не хотелось, чтобы вся площадка исчезла, я против закрытия YouTube, скажем прямо. Позиция Минцифры, насколько я знаю, тоже против", - сказал он. Депутат подчеркнул, что история с YouTube сложная, многие ролики на этом видеохостинге нарушают российское законодательство. "Однако мы не должны принимать решения, которые способны ухудшить или понизить качество жизни населения. Для многих YouTube - это источник дохода, для многих это рекламная площадка, для многих это образовательная площадка", - добавил парламентарий. Как отметил Попов, сейчас Россия не располагает альтернативной высокотехнологичной площадкой, которая могла бы полноценно заменить YouTube. "Однако же понятно, что выносится судебное решение, понятно, что корпорация Google (владеет YouTube - ред.) не платит штрафы и когда-то что-то с этим придется делать", - заключил он.Российская "дочка" Google на фоне многочисленных исков, ареста активов и долгов на 19 миллиардов рублей подала заявление о своем банкротстве. Арбитражный суд Москвы в сентябре признал заявление обоснованным и ввел в компании наблюдение. Однако Роскомнадзор обжаловал этот акт, и пока его исполнение приостановлено.

https://ria.ru/20221030/youtube-1827908270.html

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технологии, евгений попов, youtube, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия