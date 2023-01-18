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Член СПЧ допустил возможность отключения YouTube в России - РИА Новости, 18.01.2023
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Член СПЧ допустил возможность отключения YouTube в России
Член СПЧ допустил возможность отключения YouTube в России - РИА Новости, 18.01.2023
Член СПЧ допустил возможность отключения YouTube в России
Отключение видеохостинга YouTube на территории России возможно и вполне реально, подобные ресурсы распространяют враждебную информацию, заявил РИА Новости член... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T17:25
2023-01-18T17:25
общество
россия
youtube
кирилл кабанов
совет по правам человека при президенте рф (спч)
технологии
интернет
цензура
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Отключение видеохостинга YouTube на территории России возможно и вполне реально, подобные ресурсы распространяют враждебную информацию, заявил РИА Новости член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов. Ранее гендиректор "Газпром-Медиа Холдинг" Александр Жаров, возглавлявший в прошлом Роскомнадзор, заявил в интервью РБК, что если такая платформа как YouTube "продолжит заниматься систематическим и осознанным нарушением российского законодательства", то вопрос блокировки "стоит рассмотреть". При этом он отметил, что "Rutube не замена YouTube", но какая-то часть пользователей в случае блокировки YouTube уйдет и на Rutube. "На самом деле мы же давно говорили, что эти ресурсы (занимаются) распространением враждебной информации... Все санкции в отношении них, тем более сегодня, не действуют, так как официальных представительств нет, они не работают официально в России... Я думаю, что он (YouTube) уже приторможен, и такой вариант (отключения на территории РФ - ред.) возможен, он больше чем реален", - сказал Кабанов.
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общество, россия, youtube, кирилл кабанов, совет по правам человека при президенте рф (спч), технологии, интернет, цензура
Общество, Россия, YouTube, Кирилл Кабанов, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ), Технологии, Интернет, Цензура
17:25 18.01.2023
 
Член СПЧ допустил возможность отключения YouTube в России

Член СПЧ Кабанов заявил, что отключение YouTube в России возможно и вполне реально

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЛоготип видеохостинга YouTube.
Логотип видеохостинга YouTube. - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Логотип видеохостинга YouTube.. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Отключение видеохостинга YouTube на территории России возможно и вполне реально, подобные ресурсы распространяют враждебную информацию, заявил РИА Новости член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов.
Ранее гендиректор "Газпром-Медиа Холдинг" Александр Жаров, возглавлявший в прошлом Роскомнадзор, заявил в интервью РБК, что если такая платформа как YouTube "продолжит заниматься систематическим и осознанным нарушением российского законодательства", то вопрос блокировки "стоит рассмотреть". При этом он отметил, что "Rutube не замена YouTube", но какая-то часть пользователей в случае блокировки YouTube уйдет и на Rutube.
"На самом деле мы же давно говорили, что эти ресурсы (занимаются) распространением враждебной информации... Все санкции в отношении них, тем более сегодня, не действуют, так как официальных представительств нет, они не работают официально в России... Я думаю, что он (YouTube) уже приторможен, и такой вариант (отключения на территории РФ - ред.) возможен, он больше чем реален", - сказал Кабанов.
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ОбществоРоссияYouTubeКирилл КабановСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)ТехнологииИнтернетЦензура
 
 
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