https://ria.ru/20230118/youtube-1845792014.html
Член СПЧ допустил возможность отключения YouTube в России
Член СПЧ допустил возможность отключения YouTube в России - РИА Новости, 18.01.2023
Член СПЧ допустил возможность отключения YouTube в России
Отключение видеохостинга YouTube на территории России возможно и вполне реально, подобные ресурсы распространяют враждебную информацию, заявил РИА Новости член... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T17:25
2023-01-18T17:25
2023-01-18T17:25
общество
россия
youtube
кирилл кабанов
совет по правам человека при президенте рф (спч)
технологии
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цензура
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Отключение видеохостинга YouTube на территории России возможно и вполне реально, подобные ресурсы распространяют враждебную информацию, заявил РИА Новости член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов. Ранее гендиректор "Газпром-Медиа Холдинг" Александр Жаров, возглавлявший в прошлом Роскомнадзор, заявил в интервью РБК, что если такая платформа как YouTube "продолжит заниматься систематическим и осознанным нарушением российского законодательства", то вопрос блокировки "стоит рассмотреть". При этом он отметил, что "Rutube не замена YouTube", но какая-то часть пользователей в случае блокировки YouTube уйдет и на Rutube. "На самом деле мы же давно говорили, что эти ресурсы (занимаются) распространением враждебной информации... Все санкции в отношении них, тем более сегодня, не действуют, так как официальных представительств нет, они не работают официально в России... Я думаю, что он (YouTube) уже приторможен, и такой вариант (отключения на территории РФ - ред.) возможен, он больше чем реален", - сказал Кабанов.
https://ria.ru/20230110/lgbt-1843877370.html
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, youtube, кирилл кабанов, совет по правам человека при президенте рф (спч), технологии, интернет, цензура
Общество, Россия, YouTube, Кирилл Кабанов, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ), Технологии, Интернет, Цензура
Член СПЧ допустил возможность отключения YouTube в России
Член СПЧ Кабанов заявил, что отключение YouTube в России возможно и вполне реально