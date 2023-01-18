https://ria.ru/20230118/youtube-1845792014.html

Член СПЧ допустил возможность отключения YouTube в России

Член СПЧ допустил возможность отключения YouTube в России - РИА Новости, 18.01.2023

Член СПЧ допустил возможность отключения YouTube в России

Отключение видеохостинга YouTube на территории России возможно и вполне реально, подобные ресурсы распространяют враждебную информацию, заявил РИА Новости член... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T17:25

2023-01-18T17:25

2023-01-18T17:25

общество

россия

youtube

кирилл кабанов

совет по правам человека при президенте рф (спч)

технологии

интернет

цензура

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Отключение видеохостинга YouTube на территории России возможно и вполне реально, подобные ресурсы распространяют враждебную информацию, заявил РИА Новости член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов. Ранее гендиректор "Газпром-Медиа Холдинг" Александр Жаров, возглавлявший в прошлом Роскомнадзор, заявил в интервью РБК, что если такая платформа как YouTube "продолжит заниматься систематическим и осознанным нарушением российского законодательства", то вопрос блокировки "стоит рассмотреть". При этом он отметил, что "Rutube не замена YouTube", но какая-то часть пользователей в случае блокировки YouTube уйдет и на Rutube. "На самом деле мы же давно говорили, что эти ресурсы (занимаются) распространением враждебной информации... Все санкции в отношении них, тем более сегодня, не действуют, так как официальных представительств нет, они не работают официально в России... Я думаю, что он (YouTube) уже приторможен, и такой вариант (отключения на территории РФ - ред.) возможен, он больше чем реален", - сказал Кабанов.

https://ria.ru/20230110/lgbt-1843877370.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, россия, youtube, кирилл кабанов, совет по правам человека при президенте рф (спч), технологии, интернет, цензура