https://ria.ru/20230118/vystavka-1845571674.html

Музей МХАТ подготовил выставку в честь Станиславского

Музей МХАТ подготовил выставку в честь Станиславского - РИА Новости, 18.01.2023

Музей МХАТ подготовил выставку в честь Станиславского

В Музее МХАТ открылась выставка “Станиславский. Начало”, сообщается на сайте институции. Она приурочена к 160-летию со дня рождения режиссера. РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T13:43

2023-01-18T13:43

2023-01-18T13:43

культура

новости культуры

выставки

театр

константин станиславский

музеи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151272/22/1512722279_0:301:1493:1140_1920x0_80_0_0_e655cde433c5e8800f781236e07ea7db.jpg

МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. В Музее МХАТ открылась выставка “Станиславский. Начало”, сообщается на сайте институции. Она приурочена к 160-летию со дня рождения режиссера. В экспозиции фотографии, эскизы костюмов, костюмы, бытовые вещи, бутафория, афиши, програмки и макеты. Некоторые предметы представлены широкой публике впервые, говорится в публикации.Выставка приурочена к 160-летию со дня рождения Станиславского и посвящена его деятельности до основания Художественного театра – в период "Алексеевского кружка" и Московского общества искусства и литературы.Первый просуществовал пять лет, уточняется на странице музея во "ВКонтакте". Там поставили порядка 30 спектаклей. Общество искусства и литературы Константин Сергеевич открыл на свои деньги в 1888 году. Тут было поставлено 16 проектов. О создании Московского Художественного общедоступного театра он и Немирович-Данченко договорились в "Славянском базаре" в июле 1897 года.

https://ria.ru/20230111/eyfman-1844161347.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, выставки, театр, константин станиславский, музеи