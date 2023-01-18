https://ria.ru/20230118/vystavka-1845571674.html
Музей МХАТ подготовил выставку в честь Станиславского
Музей МХАТ подготовил выставку в честь Станиславского - РИА Новости, 18.01.2023
Музей МХАТ подготовил выставку в честь Станиславского
В Музее МХАТ открылась выставка “Станиславский. Начало”, сообщается на сайте институции. Она приурочена к 160-летию со дня рождения режиссера. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T13:43
2023-01-18T13:43
2023-01-18T13:43
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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. В Музее МХАТ открылась выставка “Станиславский. Начало”, сообщается на сайте институции. Она приурочена к 160-летию со дня рождения режиссера. В экспозиции фотографии, эскизы костюмов, костюмы, бытовые вещи, бутафория, афиши, програмки и макеты. Некоторые предметы представлены широкой публике впервые, говорится в публикации.Выставка приурочена к 160-летию со дня рождения Станиславского и посвящена его деятельности до основания Художественного театра – в период "Алексеевского кружка" и Московского общества искусства и литературы.Первый просуществовал пять лет, уточняется на странице музея во "ВКонтакте". Там поставили порядка 30 спектаклей. Общество искусства и литературы Константин Сергеевич открыл на свои деньги в 1888 году. Тут было поставлено 16 проектов. О создании Московского Художественного общедоступного театра он и Немирович-Данченко договорились в "Славянском базаре" в июле 1897 года.
https://ria.ru/20230111/eyfman-1844161347.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, выставки, театр, константин станиславский, музеи
Культура, Новости культуры, Выставки, Театр, Константин Станиславский, Музеи
Музей МХАТ подготовил выставку в честь Станиславского
В Музее МХАТ открылась выставка “Станиславский. Начало” к 160-летию режиссера
МОСКВА, 18 янв – РИА Новости.
В Музее МХАТ открылась выставка “Станиславский. Начало”, сообщается
на сайте институции. Она приурочена к 160-летию со дня рождения режиссера.
В экспозиции фотографии, эскизы костюмов, костюмы, бытовые вещи, бутафория, афиши, програмки и макеты. Некоторые предметы представлены широкой публике впервые, говорится в публикации.
Выставка приурочена к 160-летию со дня рождения Станиславского и посвящена его деятельности до основания Художественного театра – в период "Алексеевского кружка" и Московского общества искусства и литературы.
Первый просуществовал пять лет, уточняется
на странице музея во "ВКонтакте". Там поставили порядка 30 спектаклей.
Общество искусства и литературы Константин Сергеевич открыл на свои деньги в 1888 году. Тут было поставлено 16 проектов.
О создании Московского Художественного общедоступного театра он и Немирович-Данченко договорились в "Славянском базаре" в июле 1897 года.