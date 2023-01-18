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Музей МХАТ подготовил выставку в честь Станиславского - РИА Новости, 18.01.2023
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Культура
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Музей МХАТ подготовил выставку в честь Станиславского
Музей МХАТ подготовил выставку в честь Станиславского - РИА Новости, 18.01.2023
Музей МХАТ подготовил выставку в честь Станиславского
В Музее МХАТ открылась выставка “Станиславский. Начало”, сообщается на сайте институции. Она приурочена к 160-летию со дня рождения режиссера. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T13:43
2023-01-18T13:43
культура
новости культуры
выставки
театр
константин станиславский
музеи
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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. В Музее МХАТ открылась выставка “Станиславский. Начало”, сообщается на сайте институции. Она приурочена к 160-летию со дня рождения режиссера. В экспозиции фотографии, эскизы костюмов, костюмы, бытовые вещи, бутафория, афиши, програмки и макеты. Некоторые предметы представлены широкой публике впервые, говорится в публикации.Выставка приурочена к 160-летию со дня рождения Станиславского и посвящена его деятельности до основания Художественного театра – в период "Алексеевского кружка" и Московского общества искусства и литературы.Первый просуществовал пять лет, уточняется на странице музея во "ВКонтакте". Там поставили порядка 30 спектаклей. Общество искусства и литературы Константин Сергеевич открыл на свои деньги в 1888 году. Тут было поставлено 16 проектов. О создании Московского Художественного общедоступного театра он и Немирович-Данченко договорились в "Славянском базаре" в июле 1897 года.
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новости культуры, выставки, театр, константин станиславский, музеи
Культура, Новости культуры, Выставки, Театр, Константин Станиславский, Музеи
13:43 18.01.2023
 
Музей МХАТ подготовил выставку в честь Станиславского

В Музее МХАТ открылась выставка “Станиславский. Начало” к 160-летию режиссера

© РИА Новости / Б. Бриллиантов / Перейти в медиабанкКонстантин Станиславский
Константин Станиславский - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Б. Бриллиантов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. В Музее МХАТ открылась выставка “Станиславский. Начало”, сообщается на сайте институции. Она приурочена к 160-летию со дня рождения режиссера.
В экспозиции фотографии, эскизы костюмов, костюмы, бытовые вещи, бутафория, афиши, програмки и макеты. Некоторые предметы представлены широкой публике впервые, говорится в публикации.
Выставка приурочена к 160-летию со дня рождения Станиславского и посвящена его деятельности до основания Художественного театра – в период "Алексеевского кружка" и Московского общества искусства и литературы.
Первый просуществовал пять лет, уточняется на странице музея во "ВКонтакте". Там поставили порядка 30 спектаклей.

Общество искусства и литературы Константин Сергеевич открыл на свои деньги в 1888 году. Тут было поставлено 16 проектов.
О создании Московского Художественного общедоступного театра он и Немирович-Данченко договорились в "Славянском базаре" в июле 1897 года.
Художественный руководитель-директор Петербургского Академического театра балета Борис Эйфман - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
11 января, 17:18Культура
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КультураНовости культурыВыставкиТеатрКонстантин СтаниславскийМузеи
 
 
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