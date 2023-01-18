https://ria.ru/20230118/vykhodnoy-1845793857.html

Правительство не поддержало проект об установлении 31 декабря выходным днем

Правительство не поддержало проект об установлении 31 декабря выходным днем - РИА Новости, 18.01.2023

Правительство не поддержало проект об установлении 31 декабря выходным днем

Правительство России не поддержало законопроект, предлагающий установить 31 декабря выходным днем, соответствующий отзыв разместили в думской электронной базе. РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T17:29

2023-01-18T17:29

2023-01-18T18:11

правительство рф

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общество

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Правительство России не поддержало законопроект, предлагающий установить 31 декабря выходным днем, соответствующий отзыв разместили в думской электронной базе.Ранее глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов заявил РИА Новости, что комитет рассмотрит законопроект после получения отзыва правительства России.В декабре 2020 года парламентарии от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о выходном дне 31 декабря. Проект предлагает внести изменение в Трудовой кодекс, согласно которому новогодние каникулы включают 1-6 января и 31 декабря. При этом общее количество дней новогодних каникул, установленное Трудовым кодексом, сохранится.Сейчас документ находится на рассмотрении нижней палаты. Согласно пояснительной записке, вступление законопроекта в силу предполагается с 1 января 2024 года.

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

правительство рф, россия, общество