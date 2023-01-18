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Правительство не поддержало проект об установлении 31 декабря выходным днем - РИА Новости, 18.01.2023
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Правительство не поддержало проект об установлении 31 декабря выходным днем
Правительство не поддержало проект об установлении 31 декабря выходным днем - РИА Новости, 18.01.2023
Правительство не поддержало проект об установлении 31 декабря выходным днем
Правительство России не поддержало законопроект, предлагающий установить 31 декабря выходным днем, соответствующий отзыв разместили в думской электронной базе. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T17:29
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правительство рф
россия
общество
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Правительство России не поддержало законопроект, предлагающий установить 31 декабря выходным днем, соответствующий отзыв разместили в думской электронной базе.Ранее глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов заявил РИА Новости, что комитет рассмотрит законопроект после получения отзыва правительства России.В декабре 2020 года парламентарии от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о выходном дне 31 декабря. Проект предлагает внести изменение в Трудовой кодекс, согласно которому новогодние каникулы включают 1-6 января и 31 декабря. При этом общее количество дней новогодних каникул, установленное Трудовым кодексом, сохранится.Сейчас документ находится на рассмотрении нижней палаты. Согласно пояснительной записке, вступление законопроекта в силу предполагается с 1 января 2024 года.
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правительство рф, россия, общество
Правительство РФ, Россия, Общество
17:29 18.01.2023 (обновлено: 18:11 18.01.2023)
 
Правительство не поддержало проект об установлении 31 декабря выходным днем

Правительство России не поддержало законопроект об установлении 31 декабря выходным днем

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкДом правительства России в Москве
Дом правительства России в Москве - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Дом правительства России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Правительство России не поддержало законопроект, предлагающий установить 31 декабря выходным днем, соответствующий отзыв разместили в думской электронной базе.
"Предлагаемое законопроектом регулирование в настоящее время является избыточным", — сообщается в документе.
Ранее глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов заявил РИА Новости, что комитет рассмотрит законопроект после получения отзыва правительства России.
В декабре 2020 года парламентарии от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о выходном дне 31 декабря. Проект предлагает внести изменение в Трудовой кодекс, согласно которому новогодние каникулы включают 1-6 января и 31 декабря. При этом общее количество дней новогодних каникул, установленное Трудовым кодексом, сохранится.
Сейчас документ находится на рассмотрении нижней палаты. Согласно пояснительной записке, вступление законопроекта в силу предполагается с 1 января 2024 года.
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