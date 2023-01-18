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В Госдуме предложили выйти из ВТО - РИА Новости, 18.01.2023
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В Госдуме предложили выйти из ВТО
В Госдуме предложили выйти из ВТО - РИА Новости, 18.01.2023
В Госдуме предложили выйти из ВТО
Первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ) на фоне внесения в Госдуму президентом РФ законопроекта о выходе из соглашений... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T13:54
2023-01-18T13:55
дмитрий новиков
россия
госдума рф
всемирная торговая организация (вто)
политика
совет европы
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ) на фоне внесения в Госдуму президентом РФ законопроекта о выходе из соглашений Совета Европы, напомнил о необходимости выхода из Всемирной торговой организации (ВТО), что ранее предлагали коммунисты. Ранее президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о прекращении действия международных договоров Совета Европы в РФ, в частности, Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Конвенции о пресечении терроризма, Устава СЕ. "Мы настаиваем на том, что пора, сделав выводы, действовать - мы до сих пор остаемся в рамках ВТО. Вот сейчас есть президентская инициатива о выходе из определенных европейских структур. По ВТО (инициативы о выходе) почему не принимаем?", - заявил политик на пресс-конференции. При этом он сказал о необходимости консолидации позиции в Госдуме перед вопросами "противостояния с Западом", без чего, по его словам, будет "сложно". Фракция КПРФ весной прошлого года неоднократно высказывала необходимость выхода России из ВТО. В марте лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал РИА Новости, что одним из вопросов коммунистов к правительственному отчету была необходимость выхода РФ из международных организаций, в которых нашей стране, по его словам, "делать нечего". В апреле 22-го года спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам палаты изучить вопрос о целесообразности присутствия России в ВТО, Международном валютном фонде (МВФ) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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дмитрий новиков, россия, госдума рф, всемирная торговая организация (вто), политика, совет европы
Дмитрий Новиков, Россия, Госдума РФ, Всемирная торговая организация (ВТО), Политика, Совет Европы
13:54 18.01.2023 (обновлено: 13:55 18.01.2023)
 
В Госдуме предложили выйти из ВТО

Депутат Новиков на фоне выхода России из договоров СЕ заявил о необходимости выйти из ВТО

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по международным делам Дмитрий Новиков
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по международным делам Дмитрий Новиков - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по международным делам Дмитрий Новиков. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ) на фоне внесения в Госдуму президентом РФ законопроекта о выходе из соглашений Совета Европы, напомнил о необходимости выхода из Всемирной торговой организации (ВТО), что ранее предлагали коммунисты.
Ранее президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о прекращении действия международных договоров Совета Европы в РФ, в частности, Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Конвенции о пресечении терроризма, Устава СЕ.
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"Мы настаиваем на том, что пора, сделав выводы, действовать - мы до сих пор остаемся в рамках ВТО. Вот сейчас есть президентская инициатива о выходе из определенных европейских структур. По ВТО (инициативы о выходе) почему не принимаем?", - заявил политик на пресс-конференции.
При этом он сказал о необходимости консолидации позиции в Госдуме перед вопросами "противостояния с Западом", без чего, по его словам, будет "сложно".
Фракция КПРФ весной прошлого года неоднократно высказывала необходимость выхода России из ВТО. В марте лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал РИА Новости, что одним из вопросов коммунистов к правительственному отчету была необходимость выхода РФ из международных организаций, в которых нашей стране, по его словам, "делать нечего".
В апреле 22-го года спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам палаты изучить вопрос о целесообразности присутствия России в ВТО, Международном валютном фонде (МВФ) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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Дмитрий НовиковРоссияГосдума РФВсемирная торговая организация (ВТО)ПолитикаСовет Европы
 
 
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