https://ria.ru/20230118/vto-1845716369.html

В Госдуме предложили выйти из ВТО

В Госдуме предложили выйти из ВТО - РИА Новости, 18.01.2023

В Госдуме предложили выйти из ВТО

Первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ) на фоне внесения в Госдуму президентом РФ законопроекта о выходе из соглашений... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T13:54

2023-01-18T13:54

2023-01-18T13:55

дмитрий новиков

россия

госдума рф

всемирная торговая организация (вто)

политика

совет европы

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ) на фоне внесения в Госдуму президентом РФ законопроекта о выходе из соглашений Совета Европы, напомнил о необходимости выхода из Всемирной торговой организации (ВТО), что ранее предлагали коммунисты. Ранее президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о прекращении действия международных договоров Совета Европы в РФ, в частности, Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Конвенции о пресечении терроризма, Устава СЕ. "Мы настаиваем на том, что пора, сделав выводы, действовать - мы до сих пор остаемся в рамках ВТО. Вот сейчас есть президентская инициатива о выходе из определенных европейских структур. По ВТО (инициативы о выходе) почему не принимаем?", - заявил политик на пресс-конференции. При этом он сказал о необходимости консолидации позиции в Госдуме перед вопросами "противостояния с Западом", без чего, по его словам, будет "сложно". Фракция КПРФ весной прошлого года неоднократно высказывала необходимость выхода России из ВТО. В марте лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал РИА Новости, что одним из вопросов коммунистов к правительственному отчету была необходимость выхода РФ из международных организаций, в которых нашей стране, по его словам, "делать нечего". В апреле 22-го года спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам палаты изучить вопрос о целесообразности присутствия России в ВТО, Международном валютном фонде (МВФ) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

https://ria.ru/20221216/kitay-1838986163.html

https://ria.ru/20221212/vto-1838167536.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

дмитрий новиков, россия, госдума рф, всемирная торговая организация (вто), политика, совет европы