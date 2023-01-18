https://ria.ru/20230118/vtb-1845738270.html
ВТБ планирует работать в Крыму с опорой на РНКБ
ВТБ планирует работать в Крыму с опорой на РНКБ - РИА Новости, 18.01.2023
ВТБ планирует работать в Крыму с опорой на РНКБ
ВТБ собирается работать в Крыму при поддержке Российского национального коммерческого банка (РНКБ), сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T14:58
2023-01-18T14:58
2023-01-18T15:51
экономика
втб
севастополь
республика крым
российский национальный коммерческий банк
владимир путин
россия
сбербанк россии
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. ВТБ собирается работать в Крыму при поддержке Российского национального коммерческого банка (РНКБ), сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.Ранее сегодня о начале работы в Крыму сообщил Сбербанк. В пресс-службе уточнили, что первые банкоматы на территории полуострова уже установили, а офисы организации откроются в первом полугодии. Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного 16 марта 2014 года. Восемнадцатого марта 2014-го президент Владимир Путин подписал договор об образовании новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя.После начала спецоперации по защите Донбасса против России стали вводить санкции, в том числе под них попали крупнейшие российские банки и компании. На фоне происходящего президент Владимир Путин призвал финансовые организации начать работу в Крыму. Промсвязьбанк стал первым банком, который вышел на рынок полуострова. Он функционирует в Крыму с весны 2022 года.
https://ria.ru/20221214/vtb-1838592927.html
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экономика, втб, севастополь, республика крым, российский национальный коммерческий банк, владимир путин, россия, сбербанк россии, промсвязьбанк
Экономика, ВТБ, Севастополь, Республика Крым, Российский национальный коммерческий банк, Владимир Путин, Россия, Сбербанк России, Промсвязьбанк
14:58 18.01.2023 (обновлено: 15:51 18.01.2023)
ВТБ планирует работать в Крыму с опорой на РНКБ
В ВТБ сообщили о планах по работе в Крыму с опорой на РНКБ, который войдет в состав группы