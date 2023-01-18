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ВС России уничтожили до 90 военных ВСУ на Донецком направлении
ВС России уничтожили до 90 военных ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 18.01.2023
ВС России уничтожили до 90 военных ВСУ на Донецком направлении
ВС России уничтожили до 90 военных ВСУ на Донецком направлении, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T13:15
2023-01-18T13:15
2023-01-18T13:30
специальная военная операция на украине
в мире
россия
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. ВС России уничтожили до 90 военных ВСУ на Донецком направлении, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации."На Донецком направлении российские военные уничтожили до 90 военнослужащих ВСУ", — сообщили в ведомстве.Также вооруженные силы уничтожили в районе Краматорска склад боеприпасов к реактивным системам залпового огня HIMARS и "Град".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия
13:15 18.01.2023 (обновлено: 13:30 18.01.2023)
ВС России уничтожили до 90 военных ВСУ на Донецком направлении
Минобороны: ВС России уничтожили до 90 украинских военных на Донецком направлении