https://ria.ru/20230118/vsu-1845703392.html

ВС России уничтожили до 90 военных ВСУ на Донецком направлении

ВС России уничтожили до 90 военных ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 18.01.2023

ВС России уничтожили до 90 военных ВСУ на Донецком направлении

ВС России уничтожили до 90 военных ВСУ на Донецком направлении, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации. РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T13:15

2023-01-18T13:15

2023-01-18T13:30

специальная военная операция на украине

в мире

россия

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. ВС России уничтожили до 90 военных ВСУ на Донецком направлении, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации."На Донецком направлении российские военные уничтожили до 90 военнослужащих ВСУ", — сообщили в ведомстве.Также вооруженные силы уничтожили в районе Краматорска склад боеприпасов к реактивным системам залпового огня HIMARS и "Град".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2023

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