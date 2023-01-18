https://ria.ru/20230118/vsu-1845702615.html

ВСУ за сутки потеряли на Купянском направлении более 60 военных

ВСУ за сутки потеряли на Купянском направлении более 60 военных - РИА Новости, 18.01.2023

ВСУ за сутки потеряли на Купянском направлении более 60 военных

На Купянском направлении Киев за сутки потерял более 60 военных, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T13:13

2023-01-18T13:13

2023-01-18T13:25

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

в мире

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. На Купянском направлении Киев за сутки потерял более 60 военных, сообщили в среду в Минобороны РФ."На Купянском направлении артиллерией Западного военного округа нанесено огневое поражение подразделениям 14-й, 92-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Двуречное, Крахмальное Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. Уничтожено свыше 60 украинских военнослужащих, бронетранспортер, два пикапа, два автомобиля и одна артиллерийская система М777 производства США", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20230117/spetsoperatsiya-1845579919.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф)