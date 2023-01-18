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ВСУ за сутки потеряли на Купянском направлении более 60 военных - РИА Новости, 18.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230118/vsu-1845702615.html
ВСУ за сутки потеряли на Купянском направлении более 60 военных
ВСУ за сутки потеряли на Купянском направлении более 60 военных - РИА Новости, 18.01.2023
ВСУ за сутки потеряли на Купянском направлении более 60 военных
На Купянском направлении Киев за сутки потерял более 60 военных, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T13:13
2023-01-18T13:25
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. На Купянском направлении Киев за сутки потерял более 60 военных, сообщили в среду в Минобороны РФ."На Купянском направлении артиллерией Западного военного округа нанесено огневое поражение подразделениям 14-й, 92-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Двуречное, Крахмальное Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. Уничтожено свыше 60 украинских военнослужащих, бронетранспортер, два пикапа, два автомобиля и одна артиллерийская система М777 производства США", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20230117/spetsoperatsiya-1845579919.html
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россия, вооруженные силы украины, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
13:13 18.01.2023 (обновлено: 13:25 18.01.2023)
 
ВСУ за сутки потеряли на Купянском направлении более 60 военных

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли на Купянском направлении более 60 военных

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил РФ
Военнослужащий Вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий Вооруженных сил РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. На Купянском направлении Киев за сутки потерял более 60 военных, сообщили в среду в Минобороны РФ.
"На Купянском направлении артиллерией Западного военного округа нанесено огневое поражение подразделениям 14-й, 92-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Двуречное, Крахмальное Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. Уничтожено свыше 60 украинских военнослужащих, бронетранспортер, два пикапа, два автомобиля и одна артиллерийская система М777 производства США", - сказали в ведомстве.
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
17 января, 19:07Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВ миреМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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