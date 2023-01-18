https://ria.ru/20230118/vsu-1845702615.html
ВСУ за сутки потеряли на Купянском направлении более 60 военных
ВСУ за сутки потеряли на Купянском направлении более 60 военных - РИА Новости, 18.01.2023
ВСУ за сутки потеряли на Купянском направлении более 60 военных
На Купянском направлении Киев за сутки потерял более 60 военных, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T13:13
2023-01-18T13:13
2023-01-18T13:25
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/11/1839375829_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a2120746412ec703befbd0af8bd6aefa.jpg
МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. На Купянском направлении Киев за сутки потерял более 60 военных, сообщили в среду в Минобороны РФ."На Купянском направлении артиллерией Западного военного округа нанесено огневое поражение подразделениям 14-й, 92-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Двуречное, Крахмальное Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. Уничтожено свыше 60 украинских военнослужащих, бронетранспортер, два пикапа, два автомобиля и одна артиллерийская система М777 производства США", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20230117/spetsoperatsiya-1845579919.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/11/1839375829_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0178bbbc512f39a30db3905fd8d94c1f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
13:13 18.01.2023 (обновлено: 13:25 18.01.2023)
ВСУ за сутки потеряли на Купянском направлении более 60 военных
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли на Купянском направлении более 60 военных