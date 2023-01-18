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Встреча Нарышкина и Бернса состоялась по просьбе Байдена к Путину - РИА Новости, 18.01.2023
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Встреча Нарышкина и Бернса состоялась по просьбе Байдена к Путину
Встреча Нарышкина и Бернса состоялась по просьбе Байдена к Путину - РИА Новости, 18.01.2023
Встреча Нарышкина и Бернса состоялась по просьбе Байдена к Путину
Встреча главы СВР Сергея Нарышкина и руководителя ЦРУ Уильяма Бернса в прошлом году состоялась по просьбе президента США Джо Байдена к российскому лидеру... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T12:48
2023-01-18T12:49
сергей нарышкин
сша
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
центральное разведывательное управление (цру)
владимир путин
уильям бернс
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Встреча главы СВР Сергея Нарышкина и руководителя ЦРУ Уильяма Бернса в прошлом году состоялась по просьбе президента США Джо Байдена к российскому лидеру Владимиру Путину, заявил в среду глава российского МИД Сергей Лавров."Попросил Байден Путина, чтобы Нарышкин встретился с Бернсом, встреча состоялась", - сказал Лавров в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции."Это было достаточно серьезно, полезно", - добавил министр.
https://ria.ru/20230117/berns-1845436091.html
сша
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сергей нарышкин, сша, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), центральное разведывательное управление (цру), владимир путин, уильям бернс
Сергей Нарышкин, США, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Владимир Путин, Уильям Бернс
12:48 18.01.2023 (обновлено: 12:49 18.01.2023)
 
Встреча Нарышкина и Бернса состоялась по просьбе Байдена к Путину

Лавров заявил, что встреча Нарышкина и Бернса состоялась по просьбе Байдена к Путину

© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в медиабанкСергей Нарышкин
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
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Сергей Нарышкин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Встреча главы СВР Сергея Нарышкина и руководителя ЦРУ Уильяма Бернса в прошлом году состоялась по просьбе президента США Джо Байдена к российскому лидеру Владимиру Путину, заявил в среду глава российского МИД Сергей Лавров.
"Попросил Байден Путина, чтобы Нарышкин встретился с Бернсом, встреча состоялась", - сказал Лавров в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции.
"Это было достаточно серьезно, полезно", - добавил министр.
Архитектурный ансамбль Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
17 января, 13:02
В Кремле не ответили на вопрос о новой встрече Нарышкина и Бернса
 
Сергей НарышкинСШАСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Центральное разведывательное управление (ЦРУ)Владимир ПутинУильям Бернс
 
 
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