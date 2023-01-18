https://ria.ru/20230118/vstrecha-1845693885.html

Встреча Нарышкина и Бернса состоялась по просьбе Байдена к Путину

Встреча Нарышкина и Бернса состоялась по просьбе Байдена к Путину - РИА Новости, 18.01.2023

Встреча Нарышкина и Бернса состоялась по просьбе Байдена к Путину

Встреча главы СВР Сергея Нарышкина и руководителя ЦРУ Уильяма Бернса в прошлом году состоялась по просьбе президента США Джо Байдена к российскому лидеру... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T12:48

2023-01-18T12:48

2023-01-18T12:49

сергей нарышкин

сша

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

центральное разведывательное управление (цру)

владимир путин

уильям бернс

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Встреча главы СВР Сергея Нарышкина и руководителя ЦРУ Уильяма Бернса в прошлом году состоялась по просьбе президента США Джо Байдена к российскому лидеру Владимиру Путину, заявил в среду глава российского МИД Сергей Лавров."Попросил Байден Путина, чтобы Нарышкин встретился с Бернсом, встреча состоялась", - сказал Лавров в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции."Это было достаточно серьезно, полезно", - добавил министр.

https://ria.ru/20230117/berns-1845436091.html

сша

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2023

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сергей нарышкин, сша, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), центральное разведывательное управление (цру), владимир путин, уильям бернс