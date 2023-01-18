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В Липецкой области ликвидировали военного, покинувшего часть с оружием - РИА Новости, 18.01.2023
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В Липецкой области ликвидировали военного, покинувшего часть с оружием
В Липецкой области ликвидировали военного, покинувшего часть с оружием - РИА Новости, 18.01.2023
В Липецкой области ликвидировали военного, покинувшего часть с оружием
В Липецкой области ликвидировали военнослужащего Дмитрия Перова, сбежавшего из воинской части с оружием, сообщила в Telegram-канале администрация региона. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T11:21
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липецкая область
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 18 янв — РИА Новости. В Липецкой области ликвидировали военнослужащего Дмитрия Перова, сбежавшего из воинской части с оружием, сообщила в Telegram-канале администрация региона.Детали происшествия пока не раскрываются.
липецкая область
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липецкая область, происшествия
Липецкая область, Происшествия
11:21 18.01.2023 (обновлено: 11:48 18.01.2023)
 
В Липецкой области ликвидировали военного, покинувшего часть с оружием

В Липецкой области ликвидировали сбежавшего из воинской части с оружием солдата

© РИА НовостиВоеннослужащий
Военнослужащий - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости
Военнослужащий. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 18 янв — РИА Новости. В Липецкой области ликвидировали военнослужащего Дмитрия Перова, сбежавшего из воинской части с оружием, сообщила в Telegram-канале администрация региона.
"Ситуация под контролем силовых структур. Угрозы для жителей нет. Ведутся доследственные мероприятия", — отметили власти.
Детали происшествия пока не раскрываются.
 
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