https://ria.ru/20230118/voennyy-1845661833.html

В Липецкой области ликвидировали военного, покинувшего часть с оружием

В Липецкой области ликвидировали военного, покинувшего часть с оружием - РИА Новости, 18.01.2023

В Липецкой области ликвидировали военного, покинувшего часть с оружием

В Липецкой области ликвидировали военнослужащего Дмитрия Перова, сбежавшего из воинской части с оружием, сообщила в Telegram-канале администрация региона. РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T11:21

2023-01-18T11:21

2023-01-18T11:48

липецкая область

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 18 янв — РИА Новости. В Липецкой области ликвидировали военнослужащего Дмитрия Перова, сбежавшего из воинской части с оружием, сообщила в Telegram-канале администрация региона.Детали происшествия пока не раскрываются.

липецкая область

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

липецкая область, происшествия