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В Липецкой области ликвидировали военного, покинувшего часть с оружием
В Липецкой области ликвидировали военного, покинувшего часть с оружием - РИА Новости, 18.01.2023
В Липецкой области ликвидировали военного, покинувшего часть с оружием
В Липецкой области ликвидировали военнослужащего Дмитрия Перова, сбежавшего из воинской части с оружием, сообщила в Telegram-канале администрация региона. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T11:21
2023-01-18T11:21
2023-01-18T11:48
липецкая область
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 18 янв — РИА Новости. В Липецкой области ликвидировали военнослужащего Дмитрия Перова, сбежавшего из воинской части с оружием, сообщила в Telegram-канале администрация региона.Детали происшествия пока не раскрываются.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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липецкая область, происшествия
Липецкая область, Происшествия
11:21 18.01.2023 (обновлено: 11:48 18.01.2023)
В Липецкой области ликвидировали военного, покинувшего часть с оружием
В Липецкой области ликвидировали сбежавшего из воинской части с оружием солдата