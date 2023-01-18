https://ria.ru/20230118/voda-1845746926.html

Более 50 тысяч жителей Красноярского края получат качественную воду

Более 50 тысяч жителей Красноярского края получат качественную воду - РИА Новости, 18.01.2023

Более 50 тысяч жителей Красноярского края получат качественную воду

Более 10 новых объектов питьевого водоснабжения появится в 2023 году в Красноярском крае, благодаря чему 51 тысяча жителей региона будут обеспечены качественной РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T15:20

2023-01-18T15:20

2023-01-18T15:20

общество

красноярский край

сухобузимский район

абанский район

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КРАСНОЯРСК, 18 янв - РИА Новости. Более 10 новых объектов питьевого водоснабжения появится в 2023 году в Красноярском крае, благодаря чему 51 тысяча жителей региона будут обеспечены качественной питьевой водой, сообщает пресс-служба краевого министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. "В этом году в крае построят 11 новых объектов питьевого водоснабжения. Работу проведут по федеральному проекту "Чистая вода" нацпроекта "Жилье и городская среда". На эти цели из федерального и краевого бюджетов выделено 787,4 млн рублей... По итогам 2023 года доступ к качественной питьевой воде получат порядка 51 тысячи человек", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, водонапорные сети проложат в микрорайоне "Южный" в поселке Абан Абанского района, от границ города Минусинска до поселка Опытное Поле, поселке Березовка Березовского района. Новые водоочистные комплексы построят в селе Большая Ничка Минусинского района, поселке Урал Рыбинского района и поселке Анаш Новоселовского района. В деревне Седельниково Сухобузимского района появятся водозаборные сооружения со станцией очистки воды, а в селе Богучаны – накопительный резервуар с подключением к водозаборным сооружениям. Продолжится строительство Емельяновского водопровода и объектов водоснабжения в поселке Мингуль Сухобузимского района. В Уяре за два года планируется возвести комплекс водоочистки. "Участие региона в федеральном проекте позволило завершить в прошлом году шесть объектов водоснабжения и начать строительство такого важного объекта, как Емельяновский водовод. В этом году в крае планируется возвести почти в два раза больше сооружений. В самое ближайшее время начнется подготовка к конкурентным процедурам и заключение контрактов на выполнение строительно-монтажных работ", - цитирует пресс-служба министра промышленности, энергетики и ЖКХ края Александра Ананьева.

https://ria.ru/20220622/voda-1797381488.html

https://ria.ru/20230118/predprinimateli-1845744707.html

красноярский край

сухобузимский район

абанский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, красноярский край, сухобузимский район, абанский район