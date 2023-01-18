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Во "ВКонтакте" появилась возможность оплаты штрафов ГИБДД - РИА Новости, 18.01.2023
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Во "ВКонтакте" появилась возможность оплаты штрафов ГИБДД
Во "ВКонтакте" появилась возможность оплаты штрафов ГИБДД - РИА Новости, 18.01.2023
Во "ВКонтакте" появилась возможность оплаты штрафов ГИБДД
Оповещения о назначенных выплатах и пенсиях или штрафах ГИБДД с "Госуслуг" теперь будут приходить во "ВКонтакте" и "VK Мессенджер", также появилась возможность... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T16:05
2023-01-18T16:08
общество
россия
гибдд мвд рф
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Оповещения о назначенных выплатах и пенсиях или штрафах ГИБДД с "Госуслуг" теперь будут приходить во "ВКонтакте" и "VK Мессенджер", также появилась возможность оплачивать штрафы ГИБДД из социальной сети, сообщается в телеграм-канале Минцифры России. "Получать сообщения о назначенных выплатах и пенсиях, ходе исполнительного производства или назначенных штрафах ГИБДД теперь можно через социальную сеть "ВКонтакте" и "VK Мессенджер". Оповещения будут приходить с "Госуслуг". ... Еще одно нововведение: штрафы ГИБДД можно оплатить прямо из социальной сети", - говорится в сообщении министерства. Уточняется, что штрафы ГИБДД можно оплатить с помощью системы быстрых платежей. При этом само постановление о нарушении и его фото будут доступны в личном кабинете на портале госуслуг. Настроить оповещения можно через профиль на портале в разделе "Связанные аккаунты".
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общество, россия, гибдд мвд рф
Общество, Россия, ГИБДД МВД РФ
16:05 18.01.2023 (обновлено: 16:08 18.01.2023)
 
Во "ВКонтакте" появилась возможность оплаты штрафов ГИБДД

Уведомления "Госуслуг" и оплата штрафов ГИБДД теперь доступны во "ВКонтакте"

© Фото : ВКонтактеПриложение ВКонтакте на экране смартфона
Приложение ВКонтакте на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© Фото : ВКонтакте
Приложение ВКонтакте на экране смартфона. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Оповещения о назначенных выплатах и пенсиях или штрафах ГИБДД с "Госуслуг" теперь будут приходить во "ВКонтакте" и "VK Мессенджер", также появилась возможность оплачивать штрафы ГИБДД из социальной сети, сообщается в телеграм-канале Минцифры России.
"Получать сообщения о назначенных выплатах и пенсиях, ходе исполнительного производства или назначенных штрафах ГИБДД теперь можно через социальную сеть "ВКонтакте" и "VK Мессенджер". Оповещения будут приходить с "Госуслуг". ... Еще одно нововведение: штрафы ГИБДД можно оплатить прямо из социальной сети", - говорится в сообщении министерства.
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Уточняется, что штрафы ГИБДД можно оплатить с помощью системы быстрых платежей. При этом само постановление о нарушении и его фото будут доступны в личном кабинете на портале госуслуг.
Настроить оповещения можно через профиль на портале в разделе "Связанные аккаунты".
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