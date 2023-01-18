16:05 18.01.2023 (обновлено: 16:08 18.01.2023)
Во "ВКонтакте" появилась возможность оплаты штрафов ГИБДД
Уведомления "Госуслуг" и оплата штрафов ГИБДД теперь доступны во "ВКонтакте"
© Фото : ВКонтактеПриложение ВКонтакте на экране смартфона
© Фото : ВКонтакте
Приложение ВКонтакте на экране смартфона. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Оповещения о назначенных выплатах и пенсиях или штрафах ГИБДД с "Госуслуг" теперь будут приходить во "ВКонтакте" и "VK Мессенджер", также появилась возможность оплачивать штрафы ГИБДД из социальной сети, сообщается в телеграм-канале Минцифры России.
"Получать сообщения о назначенных выплатах и пенсиях, ходе исполнительного производства или назначенных штрафах ГИБДД теперь можно через социальную сеть "ВКонтакте" и "VK Мессенджер". Оповещения будут приходить с "Госуслуг". ... Еще одно нововведение: штрафы ГИБДД можно оплатить прямо из социальной сети", - говорится в сообщении министерства.
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Уточняется, что штрафы ГИБДД можно оплатить с помощью системы быстрых платежей. При этом само постановление о нарушении и его фото будут доступны в личном кабинете на портале госуслуг.
Настроить оповещения можно через профиль на портале в разделе "Связанные аккаунты".
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