https://ria.ru/20230118/vkontakte-1845761215.html

Во "ВКонтакте" появилась возможность оплаты штрафов ГИБДД

Во "ВКонтакте" появилась возможность оплаты штрафов ГИБДД - РИА Новости, 18.01.2023

Во "ВКонтакте" появилась возможность оплаты штрафов ГИБДД

Оповещения о назначенных выплатах и пенсиях или штрафах ГИБДД с "Госуслуг" теперь будут приходить во "ВКонтакте" и "VK Мессенджер", также появилась возможность... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T16:05

2023-01-18T16:05

2023-01-18T16:08

общество

россия

гибдд мвд рф

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Оповещения о назначенных выплатах и пенсиях или штрафах ГИБДД с "Госуслуг" теперь будут приходить во "ВКонтакте" и "VK Мессенджер", также появилась возможность оплачивать штрафы ГИБДД из социальной сети, сообщается в телеграм-канале Минцифры России. "Получать сообщения о назначенных выплатах и пенсиях, ходе исполнительного производства или назначенных штрафах ГИБДД теперь можно через социальную сеть "ВКонтакте" и "VK Мессенджер". Оповещения будут приходить с "Госуслуг". ... Еще одно нововведение: штрафы ГИБДД можно оплатить прямо из социальной сети", - говорится в сообщении министерства. Уточняется, что штрафы ГИБДД можно оплатить с помощью системы быстрых платежей. При этом само постановление о нарушении и его фото будут доступны в личном кабинете на портале госуслуг. Настроить оповещения можно через профиль на портале в разделе "Связанные аккаунты".

https://ria.ru/20221031/odnoklassniki-1828166671.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, гибдд мвд рф