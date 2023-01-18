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Президент МККК посетит Россию с двухдневным визитом - РИА Новости, 18.01.2023
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Президент МККК посетит Россию с двухдневным визитом
Президент МККК посетит Россию с двухдневным визитом - РИА Новости, 18.01.2023
Президент МККК посетит Россию с двухдневным визитом
Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич Эггер на этой неделе прибудет в Москву с двухдневным визитом, она планирует обсудить с РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T18:06
2023-01-18T18:27
в мире
россия
международный комитет красного креста (мккк)
украина
москва
российский красный крест
красный крест
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ЦЮРИХ, 18 янв - РИА Новости. Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич Эггер на этой неделе прибудет в Москву с двухдневным визитом, она планирует обсудить с представителями властей РФ гуманитарные проблемы, сообщили в пресс-службе МККК."Президент МККК Мирьяна Сполярич на этой неделе прибудет в Москву с двухдневным визитом, чтобы обсудить актуальные гуманитарные проблемы с представителями власти и Российским Красным Крестом", - говорится в сообщении.Как отмечается, в конце прошлого года Сполярич посетила Украину, где встретилась с представителями властей и Общества Красного Креста Украины, с местными жителями, в том числе родственниками военнопленных."Безусловный приоритет для президента Сполярич — сделать так, чтобы делегаты МККК могли регулярно посещать военнопленных, и обеспечить последним гуманное обращение в соответствии с международным правом", - сообщили в пресс-службе Красного Креста.Там уточнили, что визит Сполярич пройдет в рамках конфиденциального диалога, который МККК ведет со сторонами в вооруженных конфликтах по всему миру. "Постоянное взаимодействие – важный инструмент, с помощью которого мы стремимся обеспечить более высокий уровень соблюдения государствами Женевских конвенций, устанавливающих правила ведения вооруженных конфликтов. МККК готов и дальше выступать в роли нейтрального посредника при обмене военнопленными и в других сферах гуманитарной деятельности по запросу сторон", - отмечается в сообщении.Подчеркивается, что МККК работает со сторонами, призывая к более строгому соблюдению обязательств по гуманному и достойному обращению с военнопленными, в том числе за счет предоставления Красному Кресту возможности посещать их так часто, как это необходимо, и беседовать с ними без свидетелей.В ходе визита Сполярич также намерена обсудить и другие регионы, гуманитарная обстановка в которых вызывает обеспокоенность, включая Афганистан, Сирию и регион Сахель, сообщили в пресс-службе Красного Креста. Сполярич посетит Россию впервые после того, как она приступила к своим обязанностям президента МККК в октябре прошлого года.
https://ria.ru/20221227/prestupleniya-1841752086.html
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в мире, россия, международный комитет красного креста (мккк), украина, москва, российский красный крест, красный крест
В мире, Россия, Международный комитет Красного Креста (МККК), Украина, Москва, Российский Красный Крест, Красный Крест
18:06 18.01.2023 (обновлено: 18:27 18.01.2023)
 
Президент МККК посетит Россию с двухдневным визитом

Президент МККК Сполярич в ходе визита в Россию обсудит актуальные гуманитарные вопросы

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкФлаг Международного комитета Красного Креста
Флаг Международного комитета Красного Креста - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Флаг Международного комитета Красного Креста. Архивное фото
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ЦЮРИХ, 18 янв - РИА Новости. Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич Эггер на этой неделе прибудет в Москву с двухдневным визитом, она планирует обсудить с представителями властей РФ гуманитарные проблемы, сообщили в пресс-службе МККК.
"Президент МККК Мирьяна Сполярич на этой неделе прибудет в Москву с двухдневным визитом, чтобы обсудить актуальные гуманитарные проблемы с представителями власти и Российским Красным Крестом", - говорится в сообщении.
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Как отмечается, в конце прошлого года Сполярич посетила Украину, где встретилась с представителями властей и Общества Красного Креста Украины, с местными жителями, в том числе родственниками военнопленных.
"Безусловный приоритет для президента Сполярич — сделать так, чтобы делегаты МККК могли регулярно посещать военнопленных, и обеспечить последним гуманное обращение в соответствии с международным правом", - сообщили в пресс-службе Красного Креста.
Там уточнили, что визит Сполярич пройдет в рамках конфиденциального диалога, который МККК ведет со сторонами в вооруженных конфликтах по всему миру. "Постоянное взаимодействие – важный инструмент, с помощью которого мы стремимся обеспечить более высокий уровень соблюдения государствами Женевских конвенций, устанавливающих правила ведения вооруженных конфликтов. МККК готов и дальше выступать в роли нейтрального посредника при обмене военнопленными и в других сферах гуманитарной деятельности по запросу сторон", - отмечается в сообщении.
Подчеркивается, что МККК работает со сторонами, призывая к более строгому соблюдению обязательств по гуманному и достойному обращению с военнопленными, в том числе за счет предоставления Красному Кресту возможности посещать их так часто, как это необходимо, и беседовать с ними без свидетелей.
В ходе визита Сполярич также намерена обсудить и другие регионы, гуманитарная обстановка в которых вызывает обеспокоенность, включая Афганистан, Сирию и регион Сахель, сообщили в пресс-службе Красного Креста. Сполярич посетит Россию впервые после того, как она приступила к своим обязанностям президента МККК в октябре прошлого года.
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