18:06 18.01.2023 (обновлено: 18:27 18.01.2023)
Президент МККК посетит Россию с двухдневным визитом
Президент МККК Сполярич в ходе визита в Россию обсудит актуальные гуманитарные вопросы
Флаг Международного комитета Красного Креста. Архивное фото
ЦЮРИХ, 18 янв - РИА Новости. Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич Эггер на этой неделе прибудет в Москву с двухдневным визитом, она планирует обсудить с представителями властей РФ гуманитарные проблемы, сообщили в пресс-службе МККК.
"Президент МККК Мирьяна Сполярич на этой неделе прибудет в Москву с двухдневным визитом, чтобы обсудить актуальные гуманитарные проблемы с представителями власти и Российским Красным Крестом", - говорится в сообщении.
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Как отмечается, в конце прошлого года Сполярич посетила Украину, где встретилась с представителями властей и Общества Красного Креста Украины, с местными жителями, в том числе родственниками военнопленных.
"Безусловный приоритет для президента Сполярич — сделать так, чтобы делегаты МККК могли регулярно посещать военнопленных, и обеспечить последним гуманное обращение в соответствии с международным правом", - сообщили в пресс-службе Красного Креста.
Там уточнили, что визит Сполярич пройдет в рамках конфиденциального диалога, который МККК ведет со сторонами в вооруженных конфликтах по всему миру. "Постоянное взаимодействие – важный инструмент, с помощью которого мы стремимся обеспечить более высокий уровень соблюдения государствами Женевских конвенций, устанавливающих правила ведения вооруженных конфликтов. МККК готов и дальше выступать в роли нейтрального посредника при обмене военнопленными и в других сферах гуманитарной деятельности по запросу сторон", - отмечается в сообщении.
Подчеркивается, что МККК работает со сторонами, призывая к более строгому соблюдению обязательств по гуманному и достойному обращению с военнопленными, в том числе за счет предоставления Красному Кресту возможности посещать их так часто, как это необходимо, и беседовать с ними без свидетелей.
В ходе визита Сполярич также намерена обсудить и другие регионы, гуманитарная обстановка в которых вызывает обеспокоенность, включая Афганистан, Сирию и регион Сахель, сообщили в пресс-службе Красного Креста. Сполярич посетит Россию впервые после того, как она приступила к своим обязанностям президента МККК в октябре прошлого года.