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В Госдуме уже в среду неофициально обсудят запрет вейпов, сообщил источник - РИА Новости, 18.01.2023
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В Госдуме уже в среду неофициально обсудят запрет вейпов, сообщил источник
В Госдуме уже в среду неофициально обсудят запрет вейпов, сообщил источник - РИА Новости, 18.01.2023
В Госдуме уже в среду неофициально обсудят запрет вейпов, сообщил источник
Главы комитетов Госдумы по охране здоровья, по просвещению и по молодежной политике соберутся в среду по поручению спикера палаты Вячеслава Володина обсудить в... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T15:29
2023-01-18T15:39
госдума рф
вячеслав володин
общество
петр толстой
артем метелев (депутат)
ольга казакова
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Главы комитетов Госдумы по охране здоровья, по просвещению и по молодежной политике соберутся в среду по поручению спикера палаты Вячеслава Володина обсудить в закрытом формате тему запрета вейпов, сообщил РИА Новости источник в Думе."(Вице-спикер Госдумы Петр) Толстой, (глава комитета по просвещению Ольга) Казакова, (глава комитета по молодежной политике Артем) Метелев и (председатель комитета по охране здоровья Дмитрий) Хубезов. Но не группа, а ряд депутатов (соберутся сегодня). Это неофициальная встреча", - сообщил источник.Как пояснил собеседник, депутаты соберутся по поручению Володина, который ранее в среду попросил профильные комитеты Думы внести предложения о возможном запрете вейпов.
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госдума рф, вячеслав володин, общество, петр толстой, артем метелев (депутат), ольга казакова
Госдума РФ, Вячеслав Володин, Общество, Петр Толстой, Артем Метелев (депутат), Ольга Казакова
15:29 18.01.2023 (обновлено: 15:39 18.01.2023)
 
В Госдуме уже в среду неофициально обсудят запрет вейпов, сообщил источник

Главы профильных комитетов Госдумы уже в среду неофициально обсудят тему запрета вейпов

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Посетитель на специализированной выставке vape-индустрии - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Главы комитетов Госдумы по охране здоровья, по просвещению и по молодежной политике соберутся в среду по поручению спикера палаты Вячеслава Володина обсудить в закрытом формате тему запрета вейпов, сообщил РИА Новости источник в Думе.
"(Вице-спикер Госдумы Петр) Толстой, (глава комитета по просвещению Ольга) Казакова, (глава комитета по молодежной политике Артем) Метелев и (председатель комитета по охране здоровья Дмитрий) Хубезов. Но не группа, а ряд депутатов (соберутся сегодня). Это неофициальная встреча", - сообщил источник.
Как пояснил собеседник, депутаты соберутся по поручению Володина, который ранее в среду попросил профильные комитеты Думы внести предложения о возможном запрете вейпов.
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Госдума РФВячеслав ВолодинОбществоПетр ТолстойАртем Метелев (депутат)Ольга Казакова
 
 
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