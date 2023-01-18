https://ria.ru/20230118/veyp-1845750956.html

В Госдуме уже в среду неофициально обсудят запрет вейпов, сообщил источник

В Госдуме уже в среду неофициально обсудят запрет вейпов, сообщил источник - РИА Новости, 18.01.2023

В Госдуме уже в среду неофициально обсудят запрет вейпов, сообщил источник

Главы комитетов Госдумы по охране здоровья, по просвещению и по молодежной политике соберутся в среду по поручению спикера палаты Вячеслава Володина обсудить в... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T15:29

2023-01-18T15:29

2023-01-18T15:39

госдума рф

вячеслав володин

общество

петр толстой

артем метелев (депутат)

ольга казакова

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Главы комитетов Госдумы по охране здоровья, по просвещению и по молодежной политике соберутся в среду по поручению спикера палаты Вячеслава Володина обсудить в закрытом формате тему запрета вейпов, сообщил РИА Новости источник в Думе."(Вице-спикер Госдумы Петр) Толстой, (глава комитета по просвещению Ольга) Казакова, (глава комитета по молодежной политике Артем) Метелев и (председатель комитета по охране здоровья Дмитрий) Хубезов. Но не группа, а ряд депутатов (соберутся сегодня). Это неофициальная встреча", - сообщил источник.Как пояснил собеседник, депутаты соберутся по поручению Володина, который ранее в среду попросил профильные комитеты Думы внести предложения о возможном запрете вейпов.

https://ria.ru/20230118/veypy-1845701102.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

госдума рф, вячеслав володин, общество, петр толстой, артем метелев (депутат), ольга казакова