https://ria.ru/20230118/veyp-1845750956.html
В Госдуме уже в среду неофициально обсудят запрет вейпов, сообщил источник
В Госдуме уже в среду неофициально обсудят запрет вейпов, сообщил источник - РИА Новости, 18.01.2023
В Госдуме уже в среду неофициально обсудят запрет вейпов, сообщил источник
Главы комитетов Госдумы по охране здоровья, по просвещению и по молодежной политике соберутся в среду по поручению спикера палаты Вячеслава Володина обсудить в... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T15:29
2023-01-18T15:29
2023-01-18T15:39
госдума рф
вячеслав володин
общество
петр толстой
артем метелев (депутат)
ольга казакова
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Главы комитетов Госдумы по охране здоровья, по просвещению и по молодежной политике соберутся в среду по поручению спикера палаты Вячеслава Володина обсудить в закрытом формате тему запрета вейпов, сообщил РИА Новости источник в Думе."(Вице-спикер Госдумы Петр) Толстой, (глава комитета по просвещению Ольга) Казакова, (глава комитета по молодежной политике Артем) Метелев и (председатель комитета по охране здоровья Дмитрий) Хубезов. Но не группа, а ряд депутатов (соберутся сегодня). Это неофициальная встреча", - сообщил источник.Как пояснил собеседник, депутаты соберутся по поручению Володина, который ранее в среду попросил профильные комитеты Думы внести предложения о возможном запрете вейпов.
https://ria.ru/20230118/veypy-1845701102.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, вячеслав володин, общество, петр толстой, артем метелев (депутат), ольга казакова
Госдума РФ, Вячеслав Володин, Общество, Петр Толстой, Артем Метелев (депутат), Ольга Казакова
15:29 18.01.2023 (обновлено: 15:39 18.01.2023)
В Госдуме уже в среду неофициально обсудят запрет вейпов, сообщил источник
Главы профильных комитетов Госдумы уже в среду неофициально обсудят тему запрета вейпов
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Главы комитетов Госдумы по охране здоровья, по просвещению и по молодежной политике соберутся в среду по поручению спикера палаты Вячеслава Володина обсудить в закрытом формате тему запрета вейпов, сообщил РИА Новости источник в Думе.
"(Вице-спикер Госдумы Петр) Толстой, (глава комитета по просвещению Ольга) Казакова, (глава комитета по молодежной политике Артем) Метелев и (председатель комитета по охране здоровья Дмитрий) Хубезов. Но не группа, а ряд депутатов (соберутся сегодня). Это неофициальная встреча", - сообщил источник.
Как пояснил собеседник, депутаты соберутся по поручению Володина, который ранее в среду попросил профильные комитеты Думы внести предложения о возможном запрете вейпов.