12:41 18.01.2023 (обновлено: 17:51 18.01.2023)
Комитетам Госдумы поручили внести предложения о возможном запрете вейпов
Володин поручил комитетам Госдумы внести предложения о возможном запрете вейпов
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанкПосетитель на специализированной выставке вейп-индустрии
Посетитель на специализированной выставке вейп-индустрии. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил внести предложения о возможном запрете вейпов.
"Если вы не возражаете, давайте мы с вами поручим профильным комитетам — комитету по охране здоровья, комитету по вопросам просвещения, а речь идет о детях школьного возраста, которые сейчас все больше и больше подвержены употреблению вейпов, комитету по делам молодежи изучить эти вопросы в приоритетном порядке и внести предложения о возможности запрета вейпов", — сказал он на пленарном заседании.
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Володин предложил координировать эту работу вице-спикеру нижней палаты Федерального собрания Петру Толстому.
В среду Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который увеличивает с марта ставки акцизов на сигареты и папиросы, табак для нагревания, а также на жидкости для электронных сигарет (вейпов), одновременно отменяя акциз на сами вейпы.
В сентябре прошлого года Минздрав поддержал инициативу наносить на вейпы предупреждения о вреде их использования и выразил готовность разработать соответствующие эскизы.
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