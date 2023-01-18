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Комитетам Госдумы поручили внести предложения о возможном запрете вейпов - РИА Новости, 18.01.2023
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Комитетам Госдумы поручили внести предложения о возможном запрете вейпов
Комитетам Госдумы поручили внести предложения о возможном запрете вейпов - РИА Новости, 18.01.2023
Комитетам Госдумы поручили внести предложения о возможном запрете вейпов
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил внести предложения о возможном запрете вейпов. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T12:41
2023-01-18T17:51
госдума рф
общество
россия
вячеслав володин
петр толстой
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил внести предложения о возможном запрете вейпов.Володин предложил координировать эту работу вице-спикеру нижней палаты Федерального собрания Петру Толстому.В среду Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который увеличивает с марта ставки акцизов на сигареты и папиросы, табак для нагревания, а также на жидкости для электронных сигарет (вейпов), одновременно отменяя акциз на сами вейпы.В сентябре прошлого года Минздрав поддержал инициативу наносить на вейпы предупреждения о вреде их использования и выразил готовность разработать соответствующие эскизы.
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госдума рф, общество, россия, вячеслав володин, петр толстой, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Госдума РФ, Общество, Россия, Вячеслав Володин, Петр Толстой, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
12:41 18.01.2023 (обновлено: 17:51 18.01.2023)
 
Комитетам Госдумы поручили внести предложения о возможном запрете вейпов

Володин поручил комитетам Госдумы внести предложения о возможном запрете вейпов

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанкПосетитель на специализированной выставке вейп-индустрии
Посетитель на специализированной выставке вейп-индустрии - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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Посетитель на специализированной выставке вейп-индустрии. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил внести предложения о возможном запрете вейпов.
"Если вы не возражаете, давайте мы с вами поручим профильным комитетам — комитету по охране здоровья, комитету по вопросам просвещения, а речь идет о детях школьного возраста, которые сейчас все больше и больше подвержены употреблению вейпов, комитету по делам молодежи изучить эти вопросы в приоритетном порядке и внести предложения о возможности запрета вейпов", — сказал он на пленарном заседании.
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В Екатеринбурге подросток лишился пяти зубов из-за взрыва вейпа
Володин предложил координировать эту работу вице-спикеру нижней палаты Федерального собрания Петру Толстому.
В среду Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который увеличивает с марта ставки акцизов на сигареты и папиросы, табак для нагревания, а также на жидкости для электронных сигарет (вейпов), одновременно отменяя акциз на сами вейпы.
В сентябре прошлого года Минздрав поддержал инициативу наносить на вейпы предупреждения о вреде их использования и выразил готовность разработать соответствующие эскизы.
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Вчера, 16:07
 
Госдума РФОбществоРоссияВячеслав ВолодинПетр ТолстойМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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