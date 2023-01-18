Комитетам Госдумы поручили внести предложения о возможном запрете вейпов

"Если вы не возражаете, давайте мы с вами поручим профильным комитетам — комитету по охране здоровья, комитету по вопросам просвещения, а речь идет о детях школьного возраста, которые сейчас все больше и больше подвержены употреблению вейпов, комитету по делам молодежи изучить эти вопросы в приоритетном порядке и внести предложения о возможности запрета вейпов", — сказал он на пленарном заседании.