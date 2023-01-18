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Число погибших при падении вертолета в Броварах выросло до пяти - РИА Новости, 18.01.2023
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Число погибших при падении вертолета в Броварах выросло до пяти
Число погибших при падении вертолета в Броварах выросло до пяти - РИА Новости, 18.01.2023
Число погибших при падении вертолета в Броварах выросло до пяти
Число погибших из-за падения вертолета в Броварах в Киевской области возросло до пяти, сообщил телеканал ТСН со ссылкой на спикера полиции Киевской области... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T11:01
2023-01-18T11:24
в мире
бровары
киевская область
украина
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Число погибших из-за падения вертолета в Броварах в Киевской области возросло до пяти, сообщил телеканал ТСН со ссылкой на спикера полиции Киевской области Ирину Прянишникову. Ранее глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил о падении вертолета в Броварах вблизи детского сада и жилых домов. Сотрудников и воспитанников детского сада эвакуировали. По данным МВД, ранены пять человек, есть погибшие. "Утром 18 января в Броварах на Киевщине раздался взрыв - упал вертолет возле детского сада. По предварительной информации, на месте происшествия погибли пять человек", - приводит слова Прянишниковой телеканал. Она отметила, что на месте работает полиция, спасатели ликвидируют последствия пожара. По данным полиции, есть пострадавшие.
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в мире, бровары, киевская область, украина
В мире, Бровары, Киевская область, Украина
11:01 18.01.2023 (обновлено: 11:24 18.01.2023)
 
Число погибших при падении вертолета в Броварах выросло до пяти

ТСН: число погибших при падении вертолета в Броварах Киевской области выросло до пяти

© фото очевидцаНа месте падения вертолета в Броварах, Украина
На месте падения вертолета в Броварах, Украина
© фото очевидца
На месте падения вертолета в Броварах, Украина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Число погибших из-за падения вертолета в Броварах в Киевской области возросло до пяти, сообщил телеканал ТСН со ссылкой на спикера полиции Киевской области Ирину Прянишникову.
Ранее глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил о падении вертолета в Броварах вблизи детского сада и жилых домов. Сотрудников и воспитанников детского сада эвакуировали. По данным МВД, ранены пять человек, есть погибшие.
"Утром 18 января в Броварах на Киевщине раздался взрыв - упал вертолет возле детского сада. По предварительной информации, на месте происшествия погибли пять человек", - приводит слова Прянишниковой телеканал.
Она отметила, что на месте работает полиция, спасатели ликвидируют последствия пожара. По данным полиции, есть пострадавшие.
На месте падения вертолета в Броварах, Украина - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
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