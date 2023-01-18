https://ria.ru/20230118/vertolet-1845661555.html

Число погибших при падении вертолета в Броварах выросло до пяти

Число погибших при падении вертолета в Броварах выросло до пяти - РИА Новости, 18.01.2023

Число погибших при падении вертолета в Броварах выросло до пяти

Число погибших из-за падения вертолета в Броварах в Киевской области возросло до пяти, сообщил телеканал ТСН со ссылкой на спикера полиции Киевской области... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T11:01

2023-01-18T11:01

2023-01-18T11:24

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Число погибших из-за падения вертолета в Броварах в Киевской области возросло до пяти, сообщил телеканал ТСН со ссылкой на спикера полиции Киевской области Ирину Прянишникову. Ранее глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил о падении вертолета в Броварах вблизи детского сада и жилых домов. Сотрудников и воспитанников детского сада эвакуировали. По данным МВД, ранены пять человек, есть погибшие. "Утром 18 января в Броварах на Киевщине раздался взрыв - упал вертолет возле детского сада. По предварительной информации, на месте происшествия погибли пять человек", - приводит слова Прянишниковой телеканал. Она отметила, что на месте работает полиция, спасатели ликвидируют последствия пожара. По данным полиции, есть пострадавшие.

https://ria.ru/20230118/vertolet-1845659722.html

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Влада Копылова

в мире, бровары, киевская область, украина