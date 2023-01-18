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При крушении вертолета под Киевом погибли 16 человек - РИА Новости, 18.01.2023
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При крушении вертолета под Киевом погибли 16 человек
При крушении вертолета под Киевом погибли 16 человек - РИА Новости, 18.01.2023
При крушении вертолета под Киевом погибли 16 человек
При падении вертолета в Броварах в Киевской области погибли 16 человек, в том числе двое детей, 22 пострадали, сообщили в Нацполиции Украины. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T11:19
2023-01-18T11:27
киев
украина
в мире
бровары
киевская область
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. При падении вертолета в Броварах в Киевской области погибли 16 человек, в том числе двое детей, 22 пострадали, сообщили в Нацполиции Украины.Ранее глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил о падении вертолета в Броварах вблизи детского сада и жилых домов. Сотрудников и воспитанников детского сада эвакуировали. По данным МВД, ранены пять человек, еще пятеро погибли."Всего пока известно о 16 погибших, из них двое детей. Из них девять находились на борту вертолета. 22 пострадавших находятся в больнице, из которых 10 детей", - говорится в сообщении Нацполиции в Telegram-канале.
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киев, украина, в мире, бровары, киевская область
Киев, Украина, В мире, Бровары, Киевская область
11:19 18.01.2023 (обновлено: 11:27 18.01.2023)
 
При крушении вертолета под Киевом погибли 16 человек

При крушении вертолета в Броварах погибли 16 человек, в том числе двое детей

© фото очевидцаНа месте падения вертолета в Броварах, Украина
На месте падения вертолета в Броварах, Украина
© фото очевидца
На месте падения вертолета в Броварах, Украина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. При падении вертолета в Броварах в Киевской области погибли 16 человек, в том числе двое детей, 22 пострадали, сообщили в Нацполиции Украины.
Ранее глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил о падении вертолета в Броварах вблизи детского сада и жилых домов. Сотрудников и воспитанников детского сада эвакуировали. По данным МВД, ранены пять человек, еще пятеро погибли.
"Всего пока известно о 16 погибших, из них двое детей. Из них девять находились на борту вертолета. 22 пострадавших находятся в больнице, из которых 10 детей", - говорится в сообщении Нацполиции в Telegram-канале.
На месте падения вертолета в Броварах, Украина - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
Вчера, 11:16
Глава МВД Украины погиб при крушении вертолета в Киевской области
 
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