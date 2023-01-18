https://ria.ru/20230118/vertolet-1845660851.html
При крушении вертолета под Киевом погибли 16 человек
При крушении вертолета под Киевом погибли 16 человек - РИА Новости, 18.01.2023
При крушении вертолета под Киевом погибли 16 человек
При падении вертолета в Броварах в Киевской области погибли 16 человек, в том числе двое детей, 22 пострадали, сообщили в Нацполиции Украины. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T11:19
2023-01-18T11:19
2023-01-18T11:27
киев
украина
в мире
бровары
киевская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845644048_0:283:1281:1003_1920x0_80_0_0_a0a5651d14b7ab2a73cc8742a82382df.jpg
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. При падении вертолета в Броварах в Киевской области погибли 16 человек, в том числе двое детей, 22 пострадали, сообщили в Нацполиции Украины.Ранее глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил о падении вертолета в Броварах вблизи детского сада и жилых домов. Сотрудников и воспитанников детского сада эвакуировали. По данным МВД, ранены пять человек, еще пятеро погибли."Всего пока известно о 16 погибших, из них двое детей. Из них девять находились на борту вертолета. 22 пострадавших находятся в больнице, из которых 10 детей", - говорится в сообщении Нацполиции в Telegram-канале.
https://ria.ru/20230118/vertolet-1845659722.html
киев
украина
бровары
киевская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845644048_0:163:1281:1123_1920x0_80_0_0_ef605cc344ae8fbe1fd68dad86ebf5f1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, украина, в мире, бровары, киевская область
Киев, Украина, В мире, Бровары, Киевская область
11:19 18.01.2023 (обновлено: 11:27 18.01.2023)
При крушении вертолета под Киевом погибли 16 человек
При крушении вертолета в Броварах погибли 16 человек, в том числе двое детей