https://ria.ru/20230118/vertolet-1845660851.html

При крушении вертолета под Киевом погибли 16 человек

При крушении вертолета под Киевом погибли 16 человек - РИА Новости, 18.01.2023

При крушении вертолета под Киевом погибли 16 человек

При падении вертолета в Броварах в Киевской области погибли 16 человек, в том числе двое детей, 22 пострадали, сообщили в Нацполиции Украины. РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T11:19

2023-01-18T11:19

2023-01-18T11:27

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. При падении вертолета в Броварах в Киевской области погибли 16 человек, в том числе двое детей, 22 пострадали, сообщили в Нацполиции Украины.Ранее глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил о падении вертолета в Броварах вблизи детского сада и жилых домов. Сотрудников и воспитанников детского сада эвакуировали. По данным МВД, ранены пять человек, еще пятеро погибли."Всего пока известно о 16 погибших, из них двое детей. Из них девять находились на борту вертолета. 22 пострадавших находятся в больнице, из которых 10 детей", - говорится в сообщении Нацполиции в Telegram-канале.

https://ria.ru/20230118/vertolet-1845659722.html

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Дарья Буймова

киев, украина, в мире, бровары, киевская область