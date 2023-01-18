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При падении вертолета в Броварах погибли три человека - РИА Новости, 18.01.2023
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При падении вертолета в Броварах погибли три человека
При падении вертолета в Броварах погибли три человека - РИА Новости, 18.01.2023
При падении вертолета в Броварах погибли три человека
При падении вертолета в Броварах в Киевской области, по предварительным данным, три человека погибли, сообщили в эфире всеукраинского телемарафона со ссылкой на РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T11:09
2023-01-18T11:09
бровары
киевская область
в мире
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. При падении вертолета в Броварах в Киевской области, по предварительным данным, три человека погибли, сообщили в эфире всеукраинского телемарафона со ссылкой на полицию. Ранее глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил о падении вертолета в Броварах вблизи детского сада и жилых домов. Сотрудников и воспитанников детского сада эвакуировали. По данным МВД, ранены пять человек, есть погибшие. "Предварительно известно о трех погибших и пяти пострадавших", - озвучили данные ведущие всеукраинского телемарафона со ссылкой на начальника Броварского отдела полиции Кирилла Самойленко.
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бровары, киевская область, в мире
Бровары, Киевская область, В мире
11:09 18.01.2023
 
При падении вертолета в Броварах погибли три человека

При падении вертолета в Броварах в Киевской области погибли три человека

© фото очевидцаНа месте падения вертолета в Броварах, Украина
На месте падения вертолета в Броварах, Украина
© фото очевидца
На месте падения вертолета в Броварах, Украина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. При падении вертолета в Броварах в Киевской области, по предварительным данным, три человека погибли, сообщили в эфире всеукраинского телемарафона со ссылкой на полицию.
Ранее глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил о падении вертолета в Броварах вблизи детского сада и жилых домов. Сотрудников и воспитанников детского сада эвакуировали. По данным МВД, ранены пять человек, есть погибшие.
"Предварительно известно о трех погибших и пяти пострадавших", - озвучили данные ведущие всеукраинского телемарафона со ссылкой на начальника Броварского отдела полиции Кирилла Самойленко.
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