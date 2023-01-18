https://ria.ru/20230118/vertolet-1845658401.html
При падении вертолета в Броварах погибли три человека
При падении вертолета в Броварах погибли три человека - РИА Новости, 18.01.2023
При падении вертолета в Броварах погибли три человека
При падении вертолета в Броварах в Киевской области, по предварительным данным, три человека погибли, сообщили в эфире всеукраинского телемарафона со ссылкой на РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T11:09
2023-01-18T11:09
2023-01-18T11:09
бровары
киевская область
в мире
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. При падении вертолета в Броварах в Киевской области, по предварительным данным, три человека погибли, сообщили в эфире всеукраинского телемарафона со ссылкой на полицию. Ранее глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил о падении вертолета в Броварах вблизи детского сада и жилых домов. Сотрудников и воспитанников детского сада эвакуировали. По данным МВД, ранены пять человек, есть погибшие. "Предварительно известно о трех погибших и пяти пострадавших", - озвучили данные ведущие всеукраинского телемарафона со ссылкой на начальника Броварского отдела полиции Кирилла Самойленко.
https://ria.ru/20230117/tela-1845478647.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бровары, киевская область, в мире
Бровары, Киевская область, В мире
При падении вертолета в Броварах погибли три человека
При падении вертолета в Броварах в Киевской области погибли три человека