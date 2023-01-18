https://ria.ru/20230118/vertolet-1845658401.html

При падении вертолета в Броварах погибли три человека

При падении вертолета в Броварах погибли три человека - РИА Новости, 18.01.2023

При падении вертолета в Броварах погибли три человека

При падении вертолета в Броварах в Киевской области, по предварительным данным, три человека погибли, сообщили в эфире всеукраинского телемарафона со ссылкой на РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T11:09

2023-01-18T11:09

2023-01-18T11:09

бровары

киевская область

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845652574_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6a7d6fc3f94816e460702d5720cf8165.jpg

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. При падении вертолета в Броварах в Киевской области, по предварительным данным, три человека погибли, сообщили в эфире всеукраинского телемарафона со ссылкой на полицию. Ранее глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил о падении вертолета в Броварах вблизи детского сада и жилых домов. Сотрудников и воспитанников детского сада эвакуировали. По данным МВД, ранены пять человек, есть погибшие. "Предварительно известно о трех погибших и пяти пострадавших", - озвучили данные ведущие всеукраинского телемарафона со ссылкой на начальника Броварского отдела полиции Кирилла Самойленко.

https://ria.ru/20230117/tela-1845478647.html

бровары

киевская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

бровары, киевская область, в мире