https://ria.ru/20230118/upts-1845612131.html
Митрополит РПЦ рассказал о нарушениях прав верующих на Украине
Митрополит РПЦ рассказал о нарушениях прав верующих на Украине - РИА Новости, 18.01.2023
Митрополит РПЦ рассказал о нарушениях прав верующих на Украине
Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк) обратил внимание Совета безопасности ООН... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T01:44
2023-01-18T01:44
2023-01-18T01:46
украина
украинская православная церковь
оон
отдел внешних церковных связей московского патриархата
религия
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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк) обратил внимание Совета безопасности ООН на противоправные действия властей Украины в отношении крупнейшей конфессии страны - канонической Украинской православной церкви, а также на многочисленные нарушения прав верующих, гарантированных международными актами. В Верховной раде Украины, отметил он, в настоящее время зарегистрировано еще семь законопроектов, направленных на ограничение прав или ликвидацию Украинской православной церкви. "Законодатели, в общем, не скрывают, что цель их проектов – ущемить права общин и верующих Украинской православной церкви, принудительно изъять ее собственность, лишить ее юридического и исторического наименования, запретить ей именовать себя православной, и, наконец, запретить ее деятельность и полностью ликвидировать ее на территории Украины", - сказал митрополит Антоний. В СМИ, подчеркнул глава ОВЦС, ведется разнузданная и клеветническая кампания против канонической УПЦ с использованием, в том числе, призывов к насилию и языка вражды. В 2019 году, напомнил он, уже был принят закон, направленный на изменение названия Украинской православной церкви с легко опознаваемой целью отчуждения ее имущества, который украинским властям из-за несоответствия конституции страны удалось ввести в действие только недавно. Власти, сказал митрополит, в нарушение конституции фактически запрещают использование внутрирелигиозных богословских критериев и канонов для оценки религиозных явлений и требуют от общин УПЦ присоединяться к другим религиозным организациям. Митрополит отметил, что раскольническая "Православная церковь Украины" (ПЦУ) была создана в 2019 году при антиконституционном вмешательстве госаппарата и спецслужб Украины с нарушениями православного канонического права. Он назвал усилия властей направленными на то, чтобы вынудить общины канонической Церкви присоединиться к новой религиозной организации. "Такой информационный фон приводит к всплеску насилия в отношении верующих, многочисленным случаям поджогов в храмах, фактам покушения на убийство и избиениям духовенства, иногда даже прямо в храмах и во время богослужения", – заключил митрополит Антоний.
https://ria.ru/20230118/upts-1845606509.html
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украина, украинская православная церковь, оон, отдел внешних церковных связей московского патриархата
Украина, Украинская православная церковь, ООН, Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата, Религия
01:44 18.01.2023 (обновлено: 01:46 18.01.2023)
Митрополит РПЦ рассказал о нарушениях прав верующих на Украине
Митрополит Антоний обратил внимание ООН на многочисленные нарушения прав верующих
МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк) обратил внимание Совета безопасности ООН на противоправные действия властей Украины в отношении крупнейшей конфессии страны - канонической Украинской православной церкви, а также на многочисленные нарушения прав верующих, гарантированных международными актами.
"Я хотел бы обратить внимание Совета на противоправные действия государственных властей Украины в отношении крупнейшей конфессии этой страны, на многочисленные нарушения прав верующих, гарантированных Уставом ООН и Всеобщей декларацией прав человека <…> и многими другими актами, гарантирующими право человека на свободу вероисповедания", – заявил митрополит, выступая на заседании СБ ООН.
В Верховной раде
Украины, отметил он, в настоящее время зарегистрировано еще семь законопроектов, направленных на ограничение прав или ликвидацию Украинской православной церкви. "Законодатели, в общем, не скрывают, что цель их проектов – ущемить права общин и верующих Украинской православной церкви, принудительно изъять ее собственность, лишить ее юридического и исторического наименования, запретить ей именовать себя православной, и, наконец, запретить ее деятельность и полностью ликвидировать ее на территории Украины", - сказал митрополит Антоний.
В СМИ, подчеркнул глава ОВЦС, ведется разнузданная и клеветническая кампания против канонической УПЦ с использованием, в том числе, призывов к насилию и языка вражды. В 2019 году, напомнил он, уже был принят закон, направленный на изменение названия Украинской православной церкви с легко опознаваемой целью отчуждения ее имущества, который украинским властям из-за несоответствия конституции страны удалось ввести в действие только недавно.
Власти, сказал митрополит, в нарушение конституции фактически запрещают использование внутрирелигиозных богословских критериев и канонов для оценки религиозных явлений и требуют от общин УПЦ присоединяться к другим религиозным организациям.
Митрополит отметил, что раскольническая "Православная церковь Украины" (ПЦУ)
была создана в 2019 году при антиконституционном вмешательстве госаппарата и спецслужб Украины с нарушениями православного канонического права. Он назвал усилия властей направленными на то, чтобы вынудить общины канонической Церкви присоединиться к новой религиозной организации.
"Такой информационный фон приводит к всплеску насилия в отношении верующих, многочисленным случаям поджогов в храмах, фактам покушения на убийство и избиениям духовенства, иногда даже прямо в храмах и во время богослужения", – заключил митрополит Антоний.