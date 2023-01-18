https://ria.ru/20230118/upts-1845609158.html

Небензя заявил о подготовке Киевом инициатив по ликвидации УПЦ

Небензя заявил о подготовке Киевом инициатив по ликвидации УПЦ - РИА Новости, 18.01.2023

Небензя заявил о подготовке Киевом инициатив по ликвидации УПЦ

Россия обладает информацией о подготовке ряда инициатив на Украине с целью полной ликвидации канонической Украинской православной церкви (УПЦ), заявил на... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T00:54

2023-01-18T00:54

2023-01-18T01:47

василий небензя

россия

киев

украина

оон

православная церковь украины (пцу)

религия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155917/87/1559178727_0:215:2877:1833_1920x0_80_0_0_6a00932ab8ecece40517c940aeda56e8.jpg

ООН, 18 янв – РИА Новости. Россия обладает информацией о подготовке ряда инициатив на Украине с целью полной ликвидации канонической Украинской православной церкви (УПЦ), заявил на заседании Совбеза ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. По его словам, сами священники так называемой "Православной церкви Украины" (ПЦУ) на своих "богослужениях", "напоминающих политагитацию, не гнушаются раскольнической и ненавистнической риторики, говоря об "освобождении святынь из русского плена" и "очищении". "Мы помним, к каким кровавым и трагическим последствиям приводили в истории такие призывы к "очищению", - сказал Небензя. Как отметил постпред РФ, "Украина сейчас находится буквально в шаге от братоубийственной внутренней религиозной катастрофы". "Находящийся у власти режим лишь подливает масла в огонь. По имеющейся информации, готовится целый ряд новых инициатив, цель которых – дискриминация общин и верующих УПЦ, лишение её исторического и юридического наименования и даже полная её ликвидация", - подчеркнул Небензя. Как отметил российский постпред, усиление политического и административного давления на УПЦ сопровождается клеветнической информационной кампанией в украинских СМИ с участием политиков и чиновников высокого ранга.

https://ria.ru/20230117/nebenzya-1845605679.html

https://ria.ru/20230114/nebenzya-1844780672.html

россия

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

василий небензя, россия, киев, украина, оон, православная церковь украины (пцу)