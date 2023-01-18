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Небензя заявил о подготовке Киевом инициатив по ликвидации УПЦ - РИА Новости, 18.01.2023
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Религия
https://ria.ru/20230118/upts-1845609158.html
Небензя заявил о подготовке Киевом инициатив по ликвидации УПЦ
Небензя заявил о подготовке Киевом инициатив по ликвидации УПЦ - РИА Новости, 18.01.2023
Небензя заявил о подготовке Киевом инициатив по ликвидации УПЦ
Россия обладает информацией о подготовке ряда инициатив на Украине с целью полной ликвидации канонической Украинской православной церкви (УПЦ), заявил на... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T00:54
2023-01-18T01:47
василий небензя
россия
киев
украина
оон
православная церковь украины (пцу)
религия
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ООН, 18 янв – РИА Новости. Россия обладает информацией о подготовке ряда инициатив на Украине с целью полной ликвидации канонической Украинской православной церкви (УПЦ), заявил на заседании Совбеза ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. По его словам, сами священники так называемой "Православной церкви Украины" (ПЦУ) на своих "богослужениях", "напоминающих политагитацию, не гнушаются раскольнической и ненавистнической риторики, говоря об "освобождении святынь из русского плена" и "очищении". "Мы помним, к каким кровавым и трагическим последствиям приводили в истории такие призывы к "очищению", - сказал Небензя. Как отметил постпред РФ, "Украина сейчас находится буквально в шаге от братоубийственной внутренней религиозной катастрофы". "Находящийся у власти режим лишь подливает масла в огонь. По имеющейся информации, готовится целый ряд новых инициатив, цель которых – дискриминация общин и верующих УПЦ, лишение её исторического и юридического наименования и даже полная её ликвидация", - подчеркнул Небензя. Как отметил российский постпред, усиление политического и административного давления на УПЦ сопровождается клеветнической информационной кампанией в украинских СМИ с участием политиков и чиновников высокого ранга.
https://ria.ru/20230117/nebenzya-1845605679.html
https://ria.ru/20230114/nebenzya-1844780672.html
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василий небензя, россия, киев, украина, оон, православная церковь украины (пцу)
Василий Небензя, Россия, Киев, Украина, ООН, Православная церковь Украины (ПЦУ), Религия
00:54 18.01.2023 (обновлено: 01:47 18.01.2023)
 
Небензя заявил о подготовке Киевом инициатив по ликвидации УПЦ

Небензя: России известно о подготовке ряда инициатив на Украине с целью ликвидации УПЦ

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 18 янв – РИА Новости. Россия обладает информацией о подготовке ряда инициатив на Украине с целью полной ликвидации канонической Украинской православной церкви (УПЦ), заявил на заседании Совбеза ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
По его словам, сами священники так называемой "Православной церкви Украины" (ПЦУ) на своих "богослужениях", "напоминающих политагитацию, не гнушаются раскольнической и ненавистнической риторики, говоря об "освобождении святынь из русского плена" и "очищении".
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
Вчера, 23:48Религия
Небензя заявил о формировании антихристианской диктатуры на Украине
"Мы помним, к каким кровавым и трагическим последствиям приводили в истории такие призывы к "очищению", - сказал Небензя.
Как отметил постпред РФ, "Украина сейчас находится буквально в шаге от братоубийственной внутренней религиозной катастрофы".
"Находящийся у власти режим лишь подливает масла в огонь. По имеющейся информации, готовится целый ряд новых инициатив, цель которых – дискриминация общин и верующих УПЦ, лишение её исторического и юридического наименования и даже полная её ликвидация", - подчеркнул Небензя.
Как отметил российский постпред, усиление политического и административного давления на УПЦ сопровождается клеветнической информационной кампанией в украинских СМИ с участием политиков и чиновников высокого ранга.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
14 января, 00:46Специальная военная операция на Украине
Россия готова к достижению целей СВО мирным путем, заявил Небензя
 
РелигияВасилий НебензяРоссияКиевУкраинаООНПравославная церковь Украины (ПЦУ)
 
 
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