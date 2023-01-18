Митрополит РПЦ назвал уголовные дела против клира УПЦ надуманными
Митрополит РПЦ Антоний назвал уголовные дела против клира УПЦ надуманными
© Фото : СБУСотрудники СБУ во время обысков в одном из храмов УПЦ
© Фото : СБУ
Сотрудники СБУ во время обысков в одном из храмов УПЦ. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Уголовные дела против епископов и священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ) возбуждаются по надуманным причинам, заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк), выступая на заседании Совета безопасности ООН.
"СБУ проводит массовые обыски в монастырях и общинах Украинской православной церкви на всей территории страны… По надуманным причинам возбуждаются уголовные дела против епископата и священнослужителей Украинской православной церкви. Как и в годы атеистических гонений в Советском Союзе, их безосновательно обвиняют в антигосударственной деятельности, а так называемыми уликами выступают старые газеты и журналы, богословские и исторические книги из личных библиотек пострадавших", – заявил митрополит.
В ходе этих мероприятий, добавил он, унижаются честь и достоинство священнослужителей, а также распространяются ложные и клеветнические слухи.