Митрополит РПЦ назвал уголовные дела против клира УПЦ надуманными

"СБУ проводит массовые обыски в монастырях и общинах Украинской православной церкви на всей территории страны… По надуманным причинам возбуждаются уголовные дела против епископата и священнослужителей Украинской православной церкви. Как и в годы атеистических гонений в Советском Союзе, их безосновательно обвиняют в антигосударственной деятельности, а так называемыми уликами выступают старые газеты и журналы, богословские и исторические книги из личных библиотек пострадавших", – заявил митрополит.