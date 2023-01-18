https://ria.ru/20230118/ukraina-1845844107.html

В США заявили о глобальных последствиях поражения Украины для Запада

В США заявили о глобальных последствиях поражения Украины для Запада - РИА Новости, 18.01.2023

В США заявили о глобальных последствиях поражения Украины для Запада

Поражение Украины приведет к глобальным экономическим и геополитическим последствиям для Запада, заявила директор Национальной разведки США Эврил Хейнс на... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T21:45

2023-01-18T21:45

2023-01-18T22:29

политика

украина

сша

давос

вооруженные силы украины

нато

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Поражение Украины приведет к глобальным экономическим и геополитическим последствиям для Запада, заявила директор Национальной разведки США Эврил Хейнс на экономическом форуме в Давосе.После начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины США и их союзники снабдили ВСУ оружием на миллиарды долларов.Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок боевой техники украинской армии. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы, которые содержат боеприпасы для ВСУ, станут законной целью для ВКС. Во внешнеполитическом ведомстве также заявили, что страны Североатлантического альянса "играют с огнем", вооружая киевский режим.

https://ria.ru/20230118/rezervy-1845834489.html

украина

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давос

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политика, украина, сша, давос, вооруженные силы украины, нато, воздушно-космические силы россии