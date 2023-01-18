https://ria.ru/20230118/ukraina-1845776419.html
Киев может прекратить боевые действия в любой момент, заявил Гаврилов
Киев может прекратить боевые действия в любой момент, заявил Гаврилов - РИА Новости, 18.01.2023
Киев может прекратить боевые действия в любой момент, заявил Гаврилов
Киевский режим и его западные кураторы могут в любой момент прекратить боевые действия, предложения России известны и остаются в силе, заявил в среду глава... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T16:42
2023-01-18T16:42
2023-01-18T17:45
специальная военная операция на украине
константин гаврилов
россия
киев
вена
обсе
в мире
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ВЕНА, 18 янв - РИА Новости. Киевский режим и его западные кураторы могут в любой момент прекратить боевые действия, предложения России известны и остаются в силе, заявил в среду глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, выступая на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. "Киевский режим и стоящие за ним западные кураторы могут в любой момент прекратить боевые действия. Предложения Российской Федерации по демилитаризации и денацификации Украины, устранению исходящих с ее территории угроз безопасности нашей стране в конституционно закрепленных границах хорошо известны и остаются в силе", - заявил он. По словам Гаврилова, "успех специальной военной операции развивается, он неминуем, как и реализация поставленных военно-политическим руководством России целей". "Мы будем достигать их любым возможным путем и готовы к любому развитию ситуации", - добавил он.
https://ria.ru/20230118/doverie-1845770695.html
https://ria.ru/20230118/peregovory-1845669875.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
константин гаврилов, россия, киев, вена, обсе, в мире
Специальная военная операция на Украине, Константин Гаврилов, Россия, Киев, Вена, ОБСЕ, В мире
16:42 18.01.2023 (обновлено: 17:45 18.01.2023)
Киев может прекратить боевые действия в любой момент, заявил Гаврилов
Дипломат Гаврилов заявил, что Киев и Запад могут в любой момент прекратить конфликт