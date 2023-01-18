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Более половины энергетических объектов Украины повреждены, заявил Шмыгаль - РИА Новости, 18.01.2023
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Более половины энергетических объектов Украины повреждены, заявил Шмыгаль
Более половины энергетических объектов Украины повреждены, заявил Шмыгаль - РИА Новости, 18.01.2023
Более половины энергетических объектов Украины повреждены, заявил Шмыгаль
Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что на Украине повреждено больше половины всех энергетических объектов. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T15:13
2023-01-18T15:13
в мире
денис шмыгаль
владимир зеленский
давос
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что на Украине повреждено больше половины всех энергетических объектов. "В результате атак повреждено более половины всех энергообъектов в Украине", - сказал Шмыгаль в своем видеообращении на международном экономическом форуме в Давосе, которое опубликовал у себя в Telegram-канале. По его словам, на данный момент на Украине требуют восстановления около 160 тысяч объектов инфраструктуры и жилых домов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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в мире, денис шмыгаль, владимир зеленский, давос, украина, вооруженные силы рф
В мире, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Давос, Украина, Вооруженные силы РФ
15:13 18.01.2023
 
Более половины энергетических объектов Украины повреждены, заявил Шмыгаль

Премьер Украины Шмыгаль: более половины энергетических объектов страны повреждены

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЛинии электропередачи во Львовской области
Линии электропередачи во Львовской области - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Линии электропередачи во Львовской области. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что на Украине повреждено больше половины всех энергетических объектов.
"В результате атак повреждено более половины всех энергообъектов в Украине", - сказал Шмыгаль в своем видеообращении на международном экономическом форуме в Давосе, которое опубликовал у себя в Telegram-канале.
По его словам, на данный момент на Украине требуют восстановления около 160 тысяч объектов инфраструктуры и жилых домов.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
Премьер-министр Болгарии Кирил Петков и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
Вчера, 12:45
Болгария тайно поставляла Украине оружие и дизельное топливо
 
В миреДенис ШмыгальВладимир ЗеленскийДавосУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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