https://ria.ru/20230118/ukraina-1845744499.html

Более половины энергетических объектов Украины повреждены, заявил Шмыгаль

Более половины энергетических объектов Украины повреждены, заявил Шмыгаль - РИА Новости, 18.01.2023

Более половины энергетических объектов Украины повреждены, заявил Шмыгаль

Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что на Украине повреждено больше половины всех энергетических объектов. РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T15:13

2023-01-18T15:13

2023-01-18T15:13

в мире

денис шмыгаль

владимир зеленский

давос

украина

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что на Украине повреждено больше половины всех энергетических объектов. "В результате атак повреждено более половины всех энергообъектов в Украине", - сказал Шмыгаль в своем видеообращении на международном экономическом форуме в Давосе, которое опубликовал у себя в Telegram-канале. По его словам, на данный момент на Украине требуют восстановления около 160 тысяч объектов инфраструктуры и жилых домов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20230118/bolgariya-1845692680.html

давос

украина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, денис шмыгаль, владимир зеленский, давос, украина, вооруженные силы рф