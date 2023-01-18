https://ria.ru/20230118/ukraina-1845723080.html
Замгенсека НАТО призвал готовиться к затяжному конфликту на Украине
Замгенсека НАТО призвал готовиться к затяжному конфликту на Украине - РИА Новости, 18.01.2023
Замгенсека НАТО призвал готовиться к затяжному конфликту на Украине
Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ призвал готовиться к затяжному конфликту на Украине и тяжелому 2023 году. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T14:14
2023-01-18T14:14
2023-01-18T14:14
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нато
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788970531_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_177a9ec19089dd9be4a94bf5ad98fe02.jpg
БРЮССЕЛЬ, 18 янв – РИА Новости. Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ призвал готовиться к затяжному конфликту на Украине и тяжелому 2023 году. Джоанэ добавил, что "быстрыми темпами идет усиление наших тактических групп до уровня бригад на восточном фланге". По его словам, НАТО продолжает разрабатывать новые планы для обороны государств альянса по всем стратегическим направлениям.
https://ria.ru/20230118/boi-1845714363.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788970531_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_a357ff4dcda493d47a8533d213716bbb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, нато, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, Россия
Замгенсека НАТО призвал готовиться к затяжному конфликту на Украине
Замгенсека НАТО Джоанэ призвал готовиться к затяжному конфликту на Украине