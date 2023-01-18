https://ria.ru/20230118/ukraina-1845723080.html

Замгенсека НАТО призвал готовиться к затяжному конфликту на Украине

Замгенсека НАТО призвал готовиться к затяжному конфликту на Украине - РИА Новости, 18.01.2023

Замгенсека НАТО призвал готовиться к затяжному конфликту на Украине

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ призвал готовиться к затяжному конфликту на Украине и тяжелому 2023 году. РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T14:14

2023-01-18T14:14

2023-01-18T14:14

специальная военная операция на украине

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БРЮССЕЛЬ, 18 янв – РИА Новости. Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ призвал готовиться к затяжному конфликту на Украине и тяжелому 2023 году. Джоанэ добавил, что "быстрыми темпами идет усиление наших тактических групп до уровня бригад на восточном фланге". По его словам, НАТО продолжает разрабатывать новые планы для обороны государств альянса по всем стратегическим направлениям.

https://ria.ru/20230118/boi-1845714363.html

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Владимир Лаврентьев

в мире, украина, нато, россия