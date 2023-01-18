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Замгенсека НАТО призвал готовиться к затяжному конфликту на Украине - РИА Новости, 18.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230118/ukraina-1845723080.html
Замгенсека НАТО призвал готовиться к затяжному конфликту на Украине
Замгенсека НАТО призвал готовиться к затяжному конфликту на Украине - РИА Новости, 18.01.2023
Замгенсека НАТО призвал готовиться к затяжному конфликту на Украине
Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ призвал готовиться к затяжному конфликту на Украине и тяжелому 2023 году. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T14:14
2023-01-18T14:14
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нато
россия
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БРЮССЕЛЬ, 18 янв – РИА Новости. Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ призвал готовиться к затяжному конфликту на Украине и тяжелому 2023 году. Джоанэ добавил, что "быстрыми темпами идет усиление наших тактических групп до уровня бригад на восточном фланге". По его словам, НАТО продолжает разрабатывать новые планы для обороны государств альянса по всем стратегическим направлениям.
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украина
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в мире, украина, нато, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, Россия
14:14 18.01.2023
 
Замгенсека НАТО призвал готовиться к затяжному конфликту на Украине

Замгенсека НАТО Джоанэ призвал готовиться к затяжному конфликту на Украине

© AP Photo / Jonathan ErnstЛоготип НАТО
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© AP Photo / Jonathan Ernst
Логотип НАТО. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 18 янв – РИА Новости. Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ призвал готовиться к затяжному конфликту на Украине и тяжелому 2023 году.
"Мы должны готовиться к долгосрочному конфликту… 2023 год будет сложным, мы должны поддерживать Украину столько, сколько это будет необходимо", - сказал он на открытии заседания военного комитета НАТО в Брюсселе.
Джоанэ добавил, что "быстрыми темпами идет усиление наших тактических групп до уровня бригад на восточном фланге".
По его словам, НАТО продолжает разрабатывать новые планы для обороны государств альянса по всем стратегическим направлениям.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
Вчера, 13:47Специальная военная операция на Украине
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