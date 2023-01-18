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Лавров: у Запада нет единого подхода к урегулированию ситуации на Украине - РИА Новости, 18.01.2023
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Лавров: у Запада нет единого подхода к урегулированию ситуации на Украине
Лавров: у Запада нет единого подхода к урегулированию ситуации на Украине - РИА Новости, 18.01.2023
Лавров: у Запада нет единого подхода к урегулированию ситуации на Украине
У Запада нет единого подхода к тому, как урегулировать ситуацию вокруг Украины, заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T13:59
2023-01-18T17:01
в мире
сергей лавров
джейк салливан
россия
украина
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. У Запада нет единого подхода к тому, как урегулировать ситуацию вокруг Украины, заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Что касается призывов к переговорам, сейчас только ленивый этим не занимается, все призывают к переговорам, а потом Джейк Салливан где-то на пресс-конференции скажет, как это он делает от случая к случаю: "Сейчас не время для переговоров, мы должны помочь Украине улучшить позиции на поле боя". Поэтому у Запада нет единого подхода о том, как можно было бы искать мирное урегулирование (вокруг Украины - ред.), это все говорится для того, чтобы показали по телевизору, в газетах напечатали, что кто-то за мирное урегулирование, а Путин не хочет, мы это все понимаем", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2022 году.
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Лавров: ежедневно США "плюют" на принцип суверенного равенства государств
США ежечасно "плюют" на ключевой принцип Устава ООН по суверенному равенству государств. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в среду на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году.
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в мире, сергей лавров, джейк салливан, россия, украина
В мире, Сергей Лавров, Джейк Салливан, Россия, Украина
13:59 18.01.2023 (обновлено: 17:01 18.01.2023)
 
Лавров: у Запада нет единого подхода к урегулированию ситуации на Украине

Глава МИД Лавров: у Запада нет единого подхода к урегулированию ситуации вокруг Украины

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. У Запада нет единого подхода к тому, как урегулировать ситуацию вокруг Украины, заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Что касается призывов к переговорам, сейчас только ленивый этим не занимается, все призывают к переговорам, а потом Джейк Салливан где-то на пресс-конференции скажет, как это он делает от случая к случаю: "Сейчас не время для переговоров, мы должны помочь Украине улучшить позиции на поле боя". Поэтому у Запада нет единого подхода о том, как можно было бы искать мирное урегулирование (вокруг Украины - ред.), это все говорится для того, чтобы показали по телевизору, в газетах напечатали, что кто-то за мирное урегулирование, а Путин не хочет, мы это все понимаем", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2022 году.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
Вчера, 11:32Специальная военная операция на Украине
Лавров уличил западные страны в лукавстве по теме конфликта на Украине
 
В миреСергей ЛавровДжейк СалливанРоссияУкраина
 
 
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