https://ria.ru/20230118/ukraina-1845717829.html

Лавров: у Запада нет единого подхода к урегулированию ситуации на Украине

Лавров: у Запада нет единого подхода к урегулированию ситуации на Украине - РИА Новости, 18.01.2023

Лавров: у Запада нет единого подхода к урегулированию ситуации на Украине

У Запада нет единого подхода к тому, как урегулировать ситуацию вокруг Украины, заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T13:59

2023-01-18T13:59

2023-01-18T17:01

в мире

сергей лавров

джейк салливан

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845726049_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a663c5d584c10c1d150eea5b09dd8277.jpg

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. У Запада нет единого подхода к тому, как урегулировать ситуацию вокруг Украины, заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Что касается призывов к переговорам, сейчас только ленивый этим не занимается, все призывают к переговорам, а потом Джейк Салливан где-то на пресс-конференции скажет, как это он делает от случая к случаю: "Сейчас не время для переговоров, мы должны помочь Украине улучшить позиции на поле боя". Поэтому у Запада нет единого подхода о том, как можно было бы искать мирное урегулирование (вокруг Украины - ред.), это все говорится для того, чтобы показали по телевизору, в газетах напечатали, что кто-то за мирное урегулирование, а Путин не хочет, мы это все понимаем", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2022 году.

https://ria.ru/20230118/ukraina-1845666034.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лавров: ежедневно США "плюют" на принцип суверенного равенства государств США ежечасно "плюют" на ключевой принцип Устава ООН по суверенному равенству государств. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в среду на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году. 2023-01-18T13:59 true PT1M38S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сергей лавров, джейк салливан, россия, украина