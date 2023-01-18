https://ria.ru/20230118/ukraina-1845717829.html
Лавров: у Запада нет единого подхода к урегулированию ситуации на Украине
Лавров: у Запада нет единого подхода к урегулированию ситуации на Украине - РИА Новости, 18.01.2023
Лавров: у Запада нет единого подхода к урегулированию ситуации на Украине
У Запада нет единого подхода к тому, как урегулировать ситуацию вокруг Украины, заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T13:59
2023-01-18T13:59
2023-01-18T17:01
в мире
сергей лавров
джейк салливан
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845726049_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a663c5d584c10c1d150eea5b09dd8277.jpg
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. У Запада нет единого подхода к тому, как урегулировать ситуацию вокруг Украины, заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Что касается призывов к переговорам, сейчас только ленивый этим не занимается, все призывают к переговорам, а потом Джейк Салливан где-то на пресс-конференции скажет, как это он делает от случая к случаю: "Сейчас не время для переговоров, мы должны помочь Украине улучшить позиции на поле боя". Поэтому у Запада нет единого подхода о том, как можно было бы искать мирное урегулирование (вокруг Украины - ред.), это все говорится для того, чтобы показали по телевизору, в газетах напечатали, что кто-то за мирное урегулирование, а Путин не хочет, мы это все понимаем", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2022 году.
https://ria.ru/20230118/ukraina-1845666034.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845726049_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_46b2977a33bd0eb762f89a050dfd9b26.jpg
Лавров: ежедневно США "плюют" на принцип суверенного равенства государств
США ежечасно "плюют" на ключевой принцип Устава ООН по суверенному равенству государств. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в среду на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году.
2023-01-18T13:59
true
PT1M38S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей лавров, джейк салливан, россия, украина
В мире, Сергей Лавров, Джейк Салливан, Россия, Украина
13:59 18.01.2023 (обновлено: 17:01 18.01.2023)
Лавров: у Запада нет единого подхода к урегулированию ситуации на Украине
Глава МИД Лавров: у Запада нет единого подхода к урегулированию ситуации вокруг Украины