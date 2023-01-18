https://ria.ru/20230118/ukraina-1845713314.html

Ситуация на Украине далека от достижения мира, заявил Гутерреш

Ситуация на Украине далека от достижения мира, заявил Гутерреш - РИА Новости, 18.01.2023

Ситуация на Украине далека от достижения мира, заявил Гутерреш

Кризис на Украине далек от заключения мира, заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе генсек ООН Антониу Гутерреш. РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T13:43

2023-01-18T13:43

2023-01-18T13:43

специальная военная операция на украине

цены на нефть

в мире

антониу гутерреш

украина

давос

россия

оон

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ООН, 18 янв – РИА Новости. Кризис на Украине далек от заключения мира, заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе генсек ООН Антониу Гутерреш. "Мы добиваемся прогресса там, где можем, особенно в содействии экспорту продовольствия и удобрений с Украины и из России. Но мы далеки от (достижения – ред.) мира в соответствии с международным правом и Уставом ООН", - сказал Гутерреш. Генсек заявил о глубоких глобальных последствиях происходящего для мировых цен на продукты питания и энергоносители, для торговли и цепочек поставок, для вопросов ядерной безопасности.

https://ria.ru/20230117/medvedchuk-1845303440.html

украина

давос

россия

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2023

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