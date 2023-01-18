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Ситуация на Украине далека от достижения мира, заявил Гутерреш - РИА Новости, 18.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230118/ukraina-1845713314.html
Ситуация на Украине далека от достижения мира, заявил Гутерреш
Ситуация на Украине далека от достижения мира, заявил Гутерреш - РИА Новости, 18.01.2023
Ситуация на Украине далека от достижения мира, заявил Гутерреш
Кризис на Украине далек от заключения мира, заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе генсек ООН Антониу Гутерреш. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T13:43
2023-01-18T13:43
специальная военная операция на украине
цены на нефть
в мире
антониу гутерреш
украина
давос
россия
оон
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ООН, 18 янв – РИА Новости. Кризис на Украине далек от заключения мира, заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе генсек ООН Антониу Гутерреш. "Мы добиваемся прогресса там, где можем, особенно в содействии экспорту продовольствия и удобрений с Украины и из России. Но мы далеки от (достижения – ред.) мира в соответствии с международным правом и Уставом ООН", - сказал Гутерреш. Генсек заявил о глубоких глобальных последствиях происходящего для мировых цен на продукты питания и энергоносители, для торговли и цепочек поставок, для вопросов ядерной безопасности.
https://ria.ru/20230117/medvedchuk-1845303440.html
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цены на нефть, в мире, антониу гутерреш, украина, давос, россия, оон
Специальная военная операция на Украине, Цены на нефть, В мире, Антониу Гутерреш, Украина, Давос, Россия, ООН
13:43 18.01.2023
 
Ситуация на Украине далека от достижения мира, заявил Гутерреш

Генсек ООН Гутерреш заявил, что ситуация на Украине далека от достижения мира

© РИА Новости / Eskinder DebebeГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Eskinder Debebe
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
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ООН, 18 янв – РИА Новости. Кризис на Украине далек от заключения мира, заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе генсек ООН Антониу Гутерреш.
"Мы добиваемся прогресса там, где можем, особенно в содействии экспорту продовольствия и удобрений с Украины и из России. Но мы далеки от (достижения – ред.) мира в соответствии с международным правом и Уставом ООН", - сказал Гутерреш.
Генсек заявил о глубоких глобальных последствиях происходящего для мировых цен на продукты питания и энергоносители, для торговли и цепочек поставок, для вопросов ядерной безопасности.
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
17 января, 08:00Специальная военная операция на Украине
Украину некому спасти, кроме нее самой
 
Специальная военная операция на УкраинеЦены на нефтьВ миреАнтониу ГутеррешУкраинаДавосРоссияООН
 
 
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