https://ria.ru/20230118/ukraina-1845712872.html

Украинская артиллерия часто убивает своих бойцов, заявил командир "Ахмата"

Украинская артиллерия часто убивает своих бойцов, заявил командир "Ахмата" - РИА Новости, 18.01.2023

Украинская артиллерия часто убивает своих бойцов, заявил командир "Ахмата"

Украинская артиллерия из-за неумелых действий во время боев нередко уничтожает своих же бойцов, заявил командир спецназа "Ахмат" и замкомандующего 2-го... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T13:42

2023-01-18T13:42

2023-01-18T13:42

специальная военная операция на украине

в мире

апты алаудинов

луганская народная республика

соледар

кременная

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Украинская артиллерия из-за неумелых действий во время боев нередко уничтожает своих же бойцов, заявил командир спецназа "Ахмат" и замкомандующего 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР Апты Алаудинов. "Такое количество просто беспощадно закидываемых на передовую бойцов ВСУ, которые реально из-за того, что они тактически неграмотные и не умеют вести боевые действия в сложившихся условиях, погибают массово. Как только мы их окружаем, выбиваем с их участка, что интересно, их накрывает вместе с нашими бойцами украинская артиллерия. Мы просто отходим назад и даем возможность самим (украинцам – ред.) уничтожить своих бойцов в большинстве случаев", - сказал Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1". По его информации, в последнее дни в плен на его участке ответственности линии боевого соприкосновения, который распространяется от Соледара до Кременной, взяты шесть человек. "Рассказывают очень много интересных вещей о том, что их собрали по всей Украине, хромых, косых, инвалидов. Месяц они на какой-то базе якобы готовились - кололи дрова, и забросили сюда, где они смогли провоевать только пару дней", - добавил Алаудинов. По его словам, украинские войска пытаются удерживать линию соприкосновения "за счет "мяса" - мобилизованных, которых в массовом количестве вылавливают".

https://ria.ru/20230118/blinken-1845609669.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, апты алаудинов, луганская народная республика, соледар, кременная, вооруженные силы украины