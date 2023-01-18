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Украинская артиллерия часто убивает своих бойцов, заявил командир "Ахмата" - РИА Новости, 18.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230118/ukraina-1845712872.html
Украинская артиллерия часто убивает своих бойцов, заявил командир "Ахмата"
Украинская артиллерия часто убивает своих бойцов, заявил командир "Ахмата" - РИА Новости, 18.01.2023
Украинская артиллерия часто убивает своих бойцов, заявил командир "Ахмата"
Украинская артиллерия из-за неумелых действий во время боев нередко уничтожает своих же бойцов, заявил командир спецназа "Ахмат" и замкомандующего 2-го... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T13:42
2023-01-18T13:42
специальная военная операция на украине
в мире
апты алаудинов
луганская народная республика
соледар
кременная
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Украинская артиллерия из-за неумелых действий во время боев нередко уничтожает своих же бойцов, заявил командир спецназа "Ахмат" и замкомандующего 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР Апты Алаудинов. "Такое количество просто беспощадно закидываемых на передовую бойцов ВСУ, которые реально из-за того, что они тактически неграмотные и не умеют вести боевые действия в сложившихся условиях, погибают массово. Как только мы их окружаем, выбиваем с их участка, что интересно, их накрывает вместе с нашими бойцами украинская артиллерия. Мы просто отходим назад и даем возможность самим (украинцам – ред.) уничтожить своих бойцов в большинстве случаев", - сказал Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1". По его информации, в последнее дни в плен на его участке ответственности линии боевого соприкосновения, который распространяется от Соледара до Кременной, взяты шесть человек. "Рассказывают очень много интересных вещей о том, что их собрали по всей Украине, хромых, косых, инвалидов. Месяц они на какой-то базе якобы готовились - кололи дрова, и забросили сюда, где они смогли провоевать только пару дней", - добавил Алаудинов. По его словам, украинские войска пытаются удерживать линию соприкосновения "за счет "мяса" - мобилизованных, которых в массовом количестве вылавливают".
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в мире, апты алаудинов, луганская народная республика, соледар, кременная, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Апты Алаудинов, Луганская Народная Республика, Соледар, Кременная, Вооруженные силы Украины
13:42 18.01.2023
 
Украинская артиллерия часто убивает своих бойцов, заявил командир "Ахмата"

Командир "Ахмата" Алаудинов: украинская артиллерия из-за неумения убивает своих бойцов

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат выбрасывает гильзы из бронетранспортера
Украинский солдат выбрасывает гильзы из бронетранспортера - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат выбрасывает гильзы из бронетранспортера. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Украинская артиллерия из-за неумелых действий во время боев нередко уничтожает своих же бойцов, заявил командир спецназа "Ахмат" и замкомандующего 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР Апты Алаудинов.
"Такое количество просто беспощадно закидываемых на передовую бойцов ВСУ, которые реально из-за того, что они тактически неграмотные и не умеют вести боевые действия в сложившихся условиях, погибают массово. Как только мы их окружаем, выбиваем с их участка, что интересно, их накрывает вместе с нашими бойцами украинская артиллерия. Мы просто отходим назад и даем возможность самим (украинцам – ред.) уничтожить своих бойцов в большинстве случаев", - сказал Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1".
По его информации, в последнее дни в плен на его участке ответственности линии боевого соприкосновения, который распространяется от Соледара до Кременной, взяты шесть человек.
"Рассказывают очень много интересных вещей о том, что их собрали по всей Украине, хромых, косых, инвалидов. Месяц они на какой-то базе якобы готовились - кололи дрова, и забросили сюда, где они смогли провоевать только пару дней", - добавил Алаудинов.
По его словам, украинские войска пытаются удерживать линию соприкосновения "за счет "мяса" - мобилизованных, которых в массовом количестве вылавливают".
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
Вчера, 00:59
Блинкен заявил, что требования России к Украине неприемлемы
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАпты АлаудиновЛуганская Народная РеспубликаСоледарКременнаяВооруженные силы Украины
 
 
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