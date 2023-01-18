https://ria.ru/20230118/ukraina-1845679589.html

Глава Евросовета поддержал поставки танков на Украину

Глава Евросовета поддержал поставки танков на Украину - РИА Новости, 18.01.2023

Глава Евросовета поддержал поставки танков на Украину

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил о продолжении военной помощи Украине и поддержал поставки танков, о которой объявили некоторые западные страны. РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T12:11

2023-01-18T12:11

2023-01-18T12:11

в мире

шарль мишель

жозеп боррель

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БРЮССЕЛЬ, 18 янв – РИА Новости. Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил о продолжении военной помощи Украине и поддержал поставки танков, о которой объявили некоторые западные страны. "Мы продолжим поддерживать украинцев столько, сколько это будет необходимо… Мы увеличиваем и нашу военную поддержку через Европейский фонд мира. Я лично поддерживаю поставки танков на Украину", - сказал Мишель, выступая на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге. Внебюджетный Европейский фонд мира (European Peace Facility, EPF) был создан ЕС в марте 2021 года, чтобы повысить способность предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность. Фонд рассчитывался в рамках порядка 5,7 миллиарда евро на период 2021-2027 годы. Как сообщал в ноябре глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, из этого фонда уже было потрачено 3,1 миллиарда евро, включая 2,6 миллиарда – на военную помощь Украине. На прошлой неделе офис британского премьера Риши Сунака сообщил, что Лондон передаст Киеву 14 танков Challenger 2. Об отправке на Украину немецких танков Leopard 2 заявил президент Польши Анджей Дуда. До этого Запад помогал Украине танками лишь российского или советского производства. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230118/germaniya-1845619106.html

https://ria.ru/20230116/tanki-1845157944.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, шарль мишель, жозеп боррель, риши сунак, страсбург, россия, украина, евросоюз, нато, евросовет