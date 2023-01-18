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Глава Евросовета поддержал поставки танков на Украину - РИА Новости, 18.01.2023
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Глава Евросовета поддержал поставки танков на Украину
Глава Евросовета поддержал поставки танков на Украину - РИА Новости, 18.01.2023
Глава Евросовета поддержал поставки танков на Украину
Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил о продолжении военной помощи Украине и поддержал поставки танков, о которой объявили некоторые западные страны. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T12:11
2023-01-18T12:11
в мире
шарль мишель
жозеп боррель
риши сунак
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БРЮССЕЛЬ, 18 янв – РИА Новости. Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил о продолжении военной помощи Украине и поддержал поставки танков, о которой объявили некоторые западные страны. "Мы продолжим поддерживать украинцев столько, сколько это будет необходимо… Мы увеличиваем и нашу военную поддержку через Европейский фонд мира. Я лично поддерживаю поставки танков на Украину", - сказал Мишель, выступая на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге. Внебюджетный Европейский фонд мира (European Peace Facility, EPF) был создан ЕС в марте 2021 года, чтобы повысить способность предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность. Фонд рассчитывался в рамках порядка 5,7 миллиарда евро на период 2021-2027 годы. Как сообщал в ноябре глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, из этого фонда уже было потрачено 3,1 миллиарда евро, включая 2,6 миллиарда – на военную помощь Украине. На прошлой неделе офис британского премьера Риши Сунака сообщил, что Лондон передаст Киеву 14 танков Challenger 2. Об отправке на Украину немецких танков Leopard 2 заявил президент Польши Анджей Дуда. До этого Запад помогал Украине танками лишь российского или советского производства. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230118/germaniya-1845619106.html
https://ria.ru/20230116/tanki-1845157944.html
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в мире, шарль мишель, жозеп боррель, риши сунак, страсбург, россия, украина, евросоюз, нато, евросовет
В мире, Шарль Мишель, Жозеп Боррель, Риши Сунак, Страсбург, Россия, Украина, Евросоюз, НАТО, Евросовет
12:11 18.01.2023
 
Глава Евросовета поддержал поставки танков на Украину

Глава Евросовета Шарль Мишель рассказал о помощи Украине и поддержал поставки танков

© AP Photo / Olivier MatthysПредседатель Европейского совета Шарль Мишель
Председатель Европейского совета Шарль Мишель - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Председатель Европейского совета Шарль Мишель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 18 янв – РИА Новости. Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил о продолжении военной помощи Украине и поддержал поставки танков, о которой объявили некоторые западные страны.
"Мы продолжим поддерживать украинцев столько, сколько это будет необходимо… Мы увеличиваем и нашу военную поддержку через Европейский фонд мира. Я лично поддерживаю поставки танков на Украину", - сказал Мишель, выступая на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге.
Немецкий танк Leopard-2 - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
Вчера, 06:18
Германия поставит Украине танки при новом министре обороны, считает эксперт
Внебюджетный Европейский фонд мира (European Peace Facility, EPF) был создан ЕС в марте 2021 года, чтобы повысить способность предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность. Фонд рассчитывался в рамках порядка 5,7 миллиарда евро на период 2021-2027 годы. Как сообщал в ноябре глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, из этого фонда уже было потрачено 3,1 миллиарда евро, включая 2,6 миллиарда – на военную помощь Украине.
На прошлой неделе офис британского премьера Риши Сунака сообщил, что Лондон передаст Киеву 14 танков Challenger 2. Об отправке на Украину немецких танков Leopard 2 заявил президент Польши Анджей Дуда. До этого Запад помогал Украине танками лишь российского или советского производства.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Основной боевой танк сухопутных войск Великобритании Challenger 2 - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
16 января, 12:58Специальная военная операция на Украине
В Кремле рассказали, что будет с танками, которые Британия поставит Украине
 
В миреШарль МишельЖозеп БоррельРиши СунакСтрасбургРоссияУкраинаЕвросоюзНАТОЕвросовет
 
 
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