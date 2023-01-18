https://ria.ru/20230118/ukraina-1845666034.html

Лавров уличил западные страны в лукавстве по теме конфликта на Украине

Лавров уличил западные страны в лукавстве по теме конфликта на Украине - РИА Новости, 18.01.2023

Лавров уличил западные страны в лукавстве по теме конфликта на Украине

Западные страны, утверждающие, что не воюют на Украине с Россией, а просто помогают Киеву, лукавят, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T11:32

2023-01-18T11:32

2023-01-18T11:32

специальная военная операция на украине

в мире

сергей лавров

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россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Западные страны, утверждающие, что не воюют на Украине с Россией, а просто помогают Киеву, лукавят, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Когда наши западные партнеры отрицают и с пеной у рта доказывают, что они с Россией не воюют, что они только помогают Украине справиться с "агрессией", восстановить свою территориальную целостность, они лукавят. Объемы поддержки однозначно свидетельствуют, что Запад поставил на эту войну против России очень многое", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2022 году. Министр вспомнил последнюю статью бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, опубликованную несколько недель назад, в которой он четко обозначил, что происходящее на Украине - это "соперничество двух ядерных держав за контроль над этой территорией". "Достаточно ясно, о чем идет речь", - заключил Лавров. Киссинджер в статье для издания Spectator, опубликованной в декабре прошлого года, изложил свои идеи о том, каким он видит будущий мир между Россией и Украиной, архитектуру европейской безопасности.

https://ria.ru/20230118/blinken-1845658227.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

в мире, сергей лавров, украина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)