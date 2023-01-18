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Лавров уличил западные страны в лукавстве по теме конфликта на Украине - РИА Новости, 18.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230118/ukraina-1845666034.html
Лавров уличил западные страны в лукавстве по теме конфликта на Украине
Лавров уличил западные страны в лукавстве по теме конфликта на Украине - РИА Новости, 18.01.2023
Лавров уличил западные страны в лукавстве по теме конфликта на Украине
Западные страны, утверждающие, что не воюют на Украине с Россией, а просто помогают Киеву, лукавят, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T11:32
2023-01-18T11:32
специальная военная операция на украине
в мире
сергей лавров
украина
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Западные страны, утверждающие, что не воюют на Украине с Россией, а просто помогают Киеву, лукавят, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Когда наши западные партнеры отрицают и с пеной у рта доказывают, что они с Россией не воюют, что они только помогают Украине справиться с "агрессией", восстановить свою территориальную целостность, они лукавят. Объемы поддержки однозначно свидетельствуют, что Запад поставил на эту войну против России очень многое", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2022 году. Министр вспомнил последнюю статью бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, опубликованную несколько недель назад, в которой он четко обозначил, что происходящее на Украине - это "соперничество двух ядерных держав за контроль над этой территорией". "Достаточно ясно, о чем идет речь", - заключил Лавров. Киссинджер в статье для издания Spectator, опубликованной в декабре прошлого года, изложил свои идеи о том, каким он видит будущий мир между Россией и Украиной, архитектуру европейской безопасности.
https://ria.ru/20230118/blinken-1845658227.html
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в мире, сергей лавров, украина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сергей Лавров, Украина, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
11:32 18.01.2023
 
Лавров уличил западные страны в лукавстве по теме конфликта на Украине

Лавров считает, что западные страны лукавят, утверждая, что не воюют с Россией на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Западные страны, утверждающие, что не воюют на Украине с Россией, а просто помогают Киеву, лукавят, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Когда наши западные партнеры отрицают и с пеной у рта доказывают, что они с Россией не воюют, что они только помогают Украине справиться с "агрессией", восстановить свою территориальную целостность, они лукавят. Объемы поддержки однозначно свидетельствуют, что Запад поставил на эту войну против России очень многое", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2022 году.
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
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Министр вспомнил последнюю статью бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, опубликованную несколько недель назад, в которой он четко обозначил, что происходящее на Украине - это "соперничество двух ядерных держав за контроль над этой территорией".
"Достаточно ясно, о чем идет речь", - заключил Лавров.
Киссинджер в статье для издания Spectator, опубликованной в декабре прошлого года, изложил свои идеи о том, каким он видит будущий мир между Россией и Украиной, архитектуру европейской безопасности.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСергей ЛавровУкраинаРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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