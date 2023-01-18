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Офицер разведки США рассказал о жестком ответе Путина на диктат Запада - РИА Новости, 18.01.2023
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Офицер разведки США рассказал о жестком ответе Путина на диктат Запада
Офицер разведки США рассказал о жестком ответе Путина на диктат Запада - РИА Новости, 18.01.2023
Офицер разведки США рассказал о жестком ответе Путина на диктат Запада
Президент Владимир Путин превратил Россию в суверенное и независимое от диктата Запада государство, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom отставной... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T17:03
2023-01-18T18:17
политика
россия
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сша
совет европы
владимир путин
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин превратил Россию в суверенное и независимое от диктата Запада государство, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.По его мнению, окно возможностей для заключения договоренностей с Москвой для Запада закрылось и отныне она пойдет на дипломатические контакты только на своих условиях и тогда, когда посчитает нужным.Днем ранее президент России внес в Госдуму законопроект о прекращении действия международных соглашений Совета Европы в стране, в частности Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Конвенции о пресечении терроризма, Устава СЕ.Как позже заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, данным решением Москва устранила юридические коллизии. При этом сенатор напомнил, что права и интересы россиян надежно защищены еще более строгими нормами собственного законодательства.Сама Госдума рассмотрит в приоритетном порядке данный законопроект. Член комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев ("Единая Россия") заявил РИА Новости, что документ "сбросит бремя мнимой демократии".
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политика, россия, европа, сша, совет европы, владимир путин
Политика, Россия, Европа, США, Совет Европы, Владимир Путин
17:03 18.01.2023 (обновлено: 18:17 18.01.2023)
 
Офицер разведки США рассказал о жестком ответе Путина на диктат Запада

Офицер разведки США Риттер: Путин одним указом навязал Западу волю России

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВид на Кремль с Парящего моста в парке "Зарядье" в Москве
Вид на Кремль с Парящего моста в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Вид на Кремль с Парящего моста в парке "Зарядье" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин превратил Россию в суверенное и независимое от диктата Запада государство, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

"Путин подписал распоряжения о выходе из соглашений Совета Европы. Это означает, что договоры и процесс сотрудничества с этой организацией прекращены", — напомнил военный.

По его мнению, окно возможностей для заключения договоренностей с Москвой для Запада закрылось и отныне она пойдет на дипломатические контакты только на своих условиях и тогда, когда посчитает нужным.
Днем ранее президент России внес в Госдуму законопроект о прекращении действия международных соглашений Совета Европы в стране, в частности Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Конвенции о пресечении терроризма, Устава СЕ.
Как позже заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, данным решением Москва устранила юридические коллизии. При этом сенатор напомнил, что права и интересы россиян надежно защищены еще более строгими нормами собственного законодательства.
Сама Госдума рассмотрит в приоритетном порядке данный законопроект. Член комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев ("Единая Россия") заявил РИА Новости, что документ "сбросит бремя мнимой демократии".
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