https://ria.ru/20230118/ukaz-1845782474.html

Офицер разведки США рассказал о жестком ответе Путина на диктат Запада

Офицер разведки США рассказал о жестком ответе Путина на диктат Запада - РИА Новости, 18.01.2023

Офицер разведки США рассказал о жестком ответе Путина на диктат Запада

Президент Владимир Путин превратил Россию в суверенное и независимое от диктата Запада государство, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom отставной... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T17:03

2023-01-18T17:03

2023-01-18T18:17

политика

россия

европа

сша

совет европы

владимир путин

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин превратил Россию в суверенное и независимое от диктата Запада государство, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.По его мнению, окно возможностей для заключения договоренностей с Москвой для Запада закрылось и отныне она пойдет на дипломатические контакты только на своих условиях и тогда, когда посчитает нужным.Днем ранее президент России внес в Госдуму законопроект о прекращении действия международных соглашений Совета Европы в стране, в частности Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Конвенции о пресечении терроризма, Устава СЕ.Как позже заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, данным решением Москва устранила юридические коллизии. При этом сенатор напомнил, что права и интересы россиян надежно защищены еще более строгими нормами собственного законодательства.Сама Госдума рассмотрит в приоритетном порядке данный законопроект. Член комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев ("Единая Россия") заявил РИА Новости, что документ "сбросит бремя мнимой демократии".

https://ria.ru/20230117/deystvie-1845579715.html

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политика, россия, европа, сша, совет европы, владимир путин