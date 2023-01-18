Всемирная туристская организация сделала прогноз на 2023 год
UNWTO: туризм в 2023 году не вернется на допандемийный уровень
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. По данным Всемирной туристической организации (UNWTO), в 2022 году в мире было зарегистрировано более 900 миллионов международных туристических поездок, что вдвое больше, чем в 2021 году, но на 37 процентов ниже, чем до пандемии, сообщает АТОР.
Согласно данным UNWTO, в минувшем году в каждом регионе мира был зафиксирован рост иностранных прибытий. Самая позитивная динамика наблюдалась на Ближнем Востоке. Там одним из драйверов стал ЧМ-2022 в Катаре. Благодаря этому, турпоток в ближневосточный регион восстановился до 83 процентов от допандемийного уровня.
Европа в 2022 году достигала уровня 80 процентов от показателя 2019 года (585 миллионов прибытий). Африка и Америка восстановили около 65 процентов турпотока до пандемии, в то время как Азия и Азиатско-Тихоокеанский регион – только 23 процентов от показателей 2019 года из-за более поздних отмен ковидных ограничений.
Как считают отраслевые эксперты, в краткосрочной перспективе возобновление поездок из КНР, в первую очередь, принесет пользу азиатским направлениям. Тем не менее, многое будет зависеть от наличия и стоимости авиаперелетов, визового режима и мер, связанных с COVID-19. Во Всемирной туристической организации напомнили, что к середине января уже 32 страны ввели ограничительные меры для прибывающих из Китая.
По оценкам экспертов UNWTO, международный туризм продолжит восстановление в 2023 году: общее количество поездок достигнет показателей от 80 до 95 процентов от допандемийного уровня.
Процесс возвращения к доковидному уровню туризма будет несинхронным по динамике в разных регионах мира. По прогнозам UNWTO, в 2023 году количество международных прибытий может вернуться к показателю 2019 года только в Европе и на Ближнем Востоке. На туристический сектор влияет сохраняющаяся неопределенность, вызванная геополитическими конфликтами, а также ситуация с COVID-19.
Ожидается, что основными трендами в путешествиях в 2023 году станет выбор направлений, предлагающих оптимальное соотношение цены и качества. В 2023 году туристы станут больше экономить на поездках, сократив не только расходы на путешествия и их продолжительность, но и предпочитая направления ближе к дому.