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Всемирная туристская организация сделала прогноз на 2023 год - РИА Новости, 18.01.2023
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Туризм
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Всемирная туристская организация сделала прогноз на 2023 год
Всемирная туристская организация сделала прогноз на 2023 год - РИА Новости, 18.01.2023
Всемирная туристская организация сделала прогноз на 2023 год
По данным Всемирной туристической организации (UNWTO), в 2022 году в мире было зарегистрировано более 900 миллионов международных туристических поездок, что... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T11:41
2023-01-18T11:41
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
китай
ближний восток
европа
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. По данным Всемирной туристической организации (UNWTO), в 2022 году в мире было зарегистрировано более 900 миллионов международных туристических поездок, что вдвое больше, чем в 2021 году, но на 37 процентов ниже, чем до пандемии, сообщает АТОР.Согласно данным UNWTO, в минувшем году в каждом регионе мира был зафиксирован рост иностранных прибытий. Самая позитивная динамика наблюдалась на Ближнем Востоке. Там одним из драйверов стал ЧМ-2022 в Катаре. Благодаря этому, турпоток в ближневосточный регион восстановился до 83 процентов от допандемийного уровня.Европа в 2022 году достигала уровня 80 процентов от показателя 2019 года (585 миллионов прибытий). Африка и Америка восстановили около 65 процентов турпотока до пандемии, в то время как Азия и Азиатско-Тихоокеанский регион – только 23 процентов от показателей 2019 года из-за более поздних отмен ковидных ограничений.Среди направлений, которые в 2022 году зафиксировали прогресс по сравнению с 2019-м: Виргинские острова, Албания, Гондурас, Сен-Мартен, Андорра, Доминиканская Республика, Сальвадор, Кюрасао, Колумбия, Эфиопия и Лихтенштейн.Как считают отраслевые эксперты, в краткосрочной перспективе возобновление поездок из КНР, в первую очередь, принесет пользу азиатским направлениям. Тем не менее, многое будет зависеть от наличия и стоимости авиаперелетов, визового режима и мер, связанных с COVID-19. Во Всемирной туристической организации напомнили, что к середине января уже 32 страны ввели ограничительные меры для прибывающих из Китая.По оценкам экспертов UNWTO, международный туризм продолжит восстановление в 2023 году: общее количество поездок достигнет показателей от 80 до 95 процентов от допандемийного уровня.Процесс возвращения к доковидному уровню туризма будет несинхронным по динамике в разных регионах мира. По прогнозам UNWTO, в 2023 году количество международных прибытий может вернуться к показателю 2019 года только в Европе и на Ближнем Востоке. На туристический сектор влияет сохраняющаяся неопределенность, вызванная геополитическими конфликтами, а также ситуация с COVID-19.Ожидается, что основными трендами в путешествиях в 2023 году станет выбор направлений, предлагающих оптимальное соотношение цены и качества. В 2023 году туристы станут больше экономить на поездках, сократив не только расходы на путешествия и их продолжительность, но и предпочитая направления ближе к дому.
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новости - туризм, туризм, туристы, китай, ближний восток, европа, ассоциация туроператоров россии (атор), азия, всемирная туристская организация
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Китай, Ближний Восток, Европа, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Азия, Всемирная туристская организация
11:41 18.01.2023
 
Всемирная туристская организация сделала прогноз на 2023 год

UNWTO: туризм в 2023 году не вернется на допандемийный уровень

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании Emirates
Самолет авиакомпании Emirates - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. По данным Всемирной туристической организации (UNWTO), в 2022 году в мире было зарегистрировано более 900 миллионов международных туристических поездок, что вдвое больше, чем в 2021 году, но на 37 процентов ниже, чем до пандемии, сообщает АТОР.
Согласно данным UNWTO, в минувшем году в каждом регионе мира был зафиксирован рост иностранных прибытий. Самая позитивная динамика наблюдалась на Ближнем Востоке. Там одним из драйверов стал ЧМ-2022 в Катаре. Благодаря этому, турпоток в ближневосточный регион восстановился до 83 процентов от допандемийного уровня.
Европа в 2022 году достигала уровня 80 процентов от показателя 2019 года (585 миллионов прибытий). Африка и Америка восстановили около 65 процентов турпотока до пандемии, в то время как Азия и Азиатско-Тихоокеанский регион – только 23 процентов от показателей 2019 года из-за более поздних отмен ковидных ограничений.
Среди направлений, которые в 2022 году зафиксировали прогресс по сравнению с 2019-м: Виргинские острова, Албания, Гондурас, Сен-Мартен, Андорра, Доминиканская Республика, Сальвадор, Кюрасао, Колумбия, Эфиопия и Лихтенштейн.
Как считают отраслевые эксперты, в краткосрочной перспективе возобновление поездок из КНР, в первую очередь, принесет пользу азиатским направлениям. Тем не менее, многое будет зависеть от наличия и стоимости авиаперелетов, визового режима и мер, связанных с COVID-19. Во Всемирной туристической организации напомнили, что к середине января уже 32 страны ввели ограничительные меры для прибывающих из Китая.
По оценкам экспертов UNWTO, международный туризм продолжит восстановление в 2023 году: общее количество поездок достигнет показателей от 80 до 95 процентов от допандемийного уровня.
Процесс возвращения к доковидному уровню туризма будет несинхронным по динамике в разных регионах мира. По прогнозам UNWTO, в 2023 году количество международных прибытий может вернуться к показателю 2019 года только в Европе и на Ближнем Востоке. На туристический сектор влияет сохраняющаяся неопределенность, вызванная геополитическими конфликтами, а также ситуация с COVID-19.
Ожидается, что основными трендами в путешествиях в 2023 году станет выбор направлений, предлагающих оптимальное соотношение цены и качества. В 2023 году туристы станут больше экономить на поездках, сократив не только расходы на путешествия и их продолжительность, но и предпочитая направления ближе к дому.
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