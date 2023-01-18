https://ria.ru/20230118/tserkov-1845625622.html

В РПЦ заявили об опасности заигрываний с дьяволом в канун Крещения

В РПЦ заявили об опасности заигрываний с дьяволом в канун Крещения - РИА Новости, 18.01.2023

В РПЦ заявили об опасности заигрываний с дьяволом в канун Крещения

Гадания и прочие народные традиции, которые встречаются и сегодня, не имеют отношения к церковному, истинному празднованию Крещения Господня, эти "заигрывания с РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T08:13

2023-01-18T08:13

2023-01-18T15:17

религия

иисус христос

иордан

россия

русская православная церковь

праздник крещения господня

религия

религиозные праздники

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Гадания и прочие народные традиции, которые встречаются и сегодня, не имеют отношения к церковному, истинному празднованию Крещения Господня, эти "заигрывания с дьяволом" приносят душе только вред, заявил РИА Новости председатель информационной комиссии Московской епархии, священник Александр Волков.В четверг в Русской православной церкви встречают Крещение Господне или Богоявление. Верующие вспоминают о крещении Иисуса Христа, которое совершил Иоанн Предтеча (Креститель) в водах реки Иордан. Богослужебный суточный круг в Церкви начинается накануне. Поэтому отпраздновать Богоявление верующие могут уже на вечернем богослужении 18 января – в крещенский сочельник. Великое водоосвящение в храмах происходит 18 и 19 января, такую святую воду принято называть крещенской. Верующие, как правило, набирают ее с собой: считается, что она не портится и особенно помогает в болезнях. "В праздновании Рождества и Крещения Господня в России сплелось много традиций: наряду с церковными – народные, в том числе гадания, которые были весьма распространены и, к сожалению, встречаются и сегодня. Эти народные традиции не имеют отношения к настоящему празднованию Рождества Христова и Крещения Господня. Гадания – это попытка заигрывать с дьяволом, Церковь предостерегает от такого. Ничего хорошего от этого в духовной жизни человека не будет", - сказал Волков.

https://ria.ru/20230111/kreschenie-1844235259.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

иисус христос, иордан, россия, русская православная церковь, праздник крещения господня, религия, религиозные праздники