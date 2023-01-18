08:13 18.01.2023 (обновлено: 15:17 18.01.2023)
В РПЦ заявили об опасности заигрываний с дьяволом в канун Крещения
Священник Александр Волков: гадания не имеют отношения к празднованию Крещения Господня
© РИА Новости / Александр НатрускинПредседатель информационной комиссии Московской епархии, священник Александр Волков
Председатель информационной комиссии Московской епархии, священник Александр Волков. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Гадания и прочие народные традиции, которые встречаются и сегодня, не имеют отношения к церковному, истинному празднованию Крещения Господня, эти "заигрывания с дьяволом" приносят душе только вред, заявил РИА Новости председатель информационной комиссии Московской епархии, священник Александр Волков.
В четверг в Русской православной церкви встречают Крещение Господне или Богоявление. Верующие вспоминают о крещении Иисуса Христа, которое совершил Иоанн Предтеча (Креститель) в водах реки Иордан. Богослужебный суточный круг в Церкви начинается накануне. Поэтому отпраздновать Богоявление верующие могут уже на вечернем богослужении 18 января – в крещенский сочельник. Великое водоосвящение в храмах происходит 18 и 19 января, такую святую воду принято называть крещенской. Верующие, как правило, набирают ее с собой: считается, что она не портится и особенно помогает в болезнях.
"В праздновании Рождества и Крещения Господня в России сплелось много традиций: наряду с церковными – народные, в том числе гадания, которые были весьма распространены и, к сожалению, встречаются и сегодня. Эти народные традиции не имеют отношения к настоящему празднованию Рождества Христова и Крещения Господня. Гадания – это попытка заигрывать с дьяволом, Церковь предостерегает от такого. Ничего хорошего от этого в духовной жизни человека не будет", - сказал Волков.