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В РПЦ заявили об опасности заигрываний с дьяволом в канун Крещения - РИА Новости, 18.01.2023
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Религия
https://ria.ru/20230118/tserkov-1845625622.html
В РПЦ заявили об опасности заигрываний с дьяволом в канун Крещения
В РПЦ заявили об опасности заигрываний с дьяволом в канун Крещения - РИА Новости, 18.01.2023
В РПЦ заявили об опасности заигрываний с дьяволом в канун Крещения
Гадания и прочие народные традиции, которые встречаются и сегодня, не имеют отношения к церковному, истинному празднованию Крещения Господня, эти "заигрывания с РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T08:13
2023-01-18T15:17
религия
иисус христос
иордан
россия
русская православная церковь
праздник крещения господня
религия
религиозные праздники
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Гадания и прочие народные традиции, которые встречаются и сегодня, не имеют отношения к церковному, истинному празднованию Крещения Господня, эти "заигрывания с дьяволом" приносят душе только вред, заявил РИА Новости председатель информационной комиссии Московской епархии, священник Александр Волков.В четверг в Русской православной церкви встречают Крещение Господне или Богоявление. Верующие вспоминают о крещении Иисуса Христа, которое совершил Иоанн Предтеча (Креститель) в водах реки Иордан. Богослужебный суточный круг в Церкви начинается накануне. Поэтому отпраздновать Богоявление верующие могут уже на вечернем богослужении 18 января – в крещенский сочельник. Великое водоосвящение в храмах происходит 18 и 19 января, такую святую воду принято называть крещенской. Верующие, как правило, набирают ее с собой: считается, что она не портится и особенно помогает в болезнях. "В праздновании Рождества и Крещения Господня в России сплелось много традиций: наряду с церковными – народные, в том числе гадания, которые были весьма распространены и, к сожалению, встречаются и сегодня. Эти народные традиции не имеют отношения к настоящему празднованию Рождества Христова и Крещения Господня. Гадания – это попытка заигрывать с дьяволом, Церковь предостерегает от такого. Ничего хорошего от этого в духовной жизни человека не будет", - сказал Волков.
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иисус христос, иордан, россия, русская православная церковь, праздник крещения господня, религия, религиозные праздники
Религия, Иисус Христос, Иордан, Россия, Русская православная церковь, Праздник Крещения Господня, Религия, Религиозные праздники
08:13 18.01.2023 (обновлено: 15:17 18.01.2023)
 
В РПЦ заявили об опасности заигрываний с дьяволом в канун Крещения

Священник Александр Волков: гадания не имеют отношения к празднованию Крещения Господня

© РИА Новости / Александр НатрускинПредседатель информационной комиссии Московской епархии, священник Александр Волков
Председатель информационной комиссии Московской епархии, священник Александр Волков - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Александр Натрускин
Председатель информационной комиссии Московской епархии, священник Александр Волков. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Гадания и прочие народные традиции, которые встречаются и сегодня, не имеют отношения к церковному, истинному празднованию Крещения Господня, эти "заигрывания с дьяволом" приносят душе только вред, заявил РИА Новости председатель информационной комиссии Московской епархии, священник Александр Волков.
В четверг в Русской православной церкви встречают Крещение Господне или Богоявление. Верующие вспоминают о крещении Иисуса Христа, которое совершил Иоанн Предтеча (Креститель) в водах реки Иордан. Богослужебный суточный круг в Церкви начинается накануне. Поэтому отпраздновать Богоявление верующие могут уже на вечернем богослужении 18 января – в крещенский сочельник. Великое водоосвящение в храмах происходит 18 и 19 января, такую святую воду принято называть крещенской. Верующие, как правило, набирают ее с собой: считается, что она не портится и особенно помогает в болезнях.
"В праздновании Рождества и Крещения Господня в России сплелось много традиций: наряду с церковными – народные, в том числе гадания, которые были весьма распространены и, к сожалению, встречаются и сегодня. Эти народные традиции не имеют отношения к настоящему празднованию Рождества Христова и Крещения Господня. Гадания – это попытка заигрывать с дьяволом, Церковь предостерегает от такого. Ничего хорошего от этого в духовной жизни человека не будет", - сказал Волков.
Крещение Господне - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
11 января, 19:08Религия
Крещение Господне в 2023 году: дата, как принято отмечать праздник
 
РелигияИисус ХристосИорданРоссияРусская православная церковьПраздник Крещения ГосподняРелигияРелигиозные праздники
 
 
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