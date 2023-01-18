https://ria.ru/20230118/tsennosti-1845810363.html

Источник: в ГД создали группу по укреплению духовно-нравственных ценностей

Источник: в ГД создали группу по укреплению духовно-нравственных ценностей - РИА Новости, 18.01.2023

Источник: в ГД создали группу по укреплению духовно-нравственных ценностей

В Госдуме образована межфракционная рабочая группа в сфере укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей под руководством вице-спикера Госдумы Анны... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T18:26

2023-01-18T18:26

2023-01-18T18:33

госдума рф

анна кузнецова

политика

общество

россия

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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. В Госдуме образована межфракционная рабочая группа в сфере укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей под руководством вице-спикера Госдумы Анны Кузнецовой, сообщил журналистам источник по итогам Совета Думы."В Госдуме образована межфракционная рабочая группа по законодательной реализации государственной политики в сфере сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей. В ее состав вошли 22 депутата от всех фракций. Возглавила группу заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова", - сказал источник.В задачи межфракционной группы входит разработка предложений по совершенствованию законодательства и мониторинг правоприменительной практики. Заседания рабочей группы планируется проводить не реже раза в месяц.

https://ria.ru/20221226/tsennosti-1841316803.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

госдума рф, анна кузнецова, политика, общество, россия