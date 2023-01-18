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Источник: в ГД создали группу по укреплению духовно-нравственных ценностей - РИА Новости, 18.01.2023
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Источник: в ГД создали группу по укреплению духовно-нравственных ценностей
Источник: в ГД создали группу по укреплению духовно-нравственных ценностей - РИА Новости, 18.01.2023
Источник: в ГД создали группу по укреплению духовно-нравственных ценностей
В Госдуме образована межфракционная рабочая группа в сфере укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей под руководством вице-спикера Госдумы Анны... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T18:26
2023-01-18T18:33
госдума рф
анна кузнецова
политика
общество
россия
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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. В Госдуме образована межфракционная рабочая группа в сфере укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей под руководством вице-спикера Госдумы Анны Кузнецовой, сообщил журналистам источник по итогам Совета Думы."В Госдуме образована межфракционная рабочая группа по законодательной реализации государственной политики в сфере сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей. В ее состав вошли 22 депутата от всех фракций. Возглавила группу заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова", - сказал источник.В задачи межфракционной группы входит разработка предложений по совершенствованию законодательства и мониторинг правоприменительной практики. Заседания рабочей группы планируется проводить не реже раза в месяц.
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госдума рф, анна кузнецова, политика, общество, россия
Госдума РФ, Анна Кузнецова, Политика, Общество, Россия
18:26 18.01.2023 (обновлено: 18:33 18.01.2023)
 
Источник: в ГД создали группу по укреплению духовно-нравственных ценностей

В Госдуме создали группу по реализации политики укрепления духовно-нравственных ценностей

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы России
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Государственной Думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. В Госдуме образована межфракционная рабочая группа в сфере укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей под руководством вице-спикера Госдумы Анны Кузнецовой, сообщил журналистам источник по итогам Совета Думы.
"В Госдуме образована межфракционная рабочая группа по законодательной реализации государственной политики в сфере сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей. В ее состав вошли 22 депутата от всех фракций. Возглавила группу заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова", - сказал источник.
В задачи межфракционной группы входит разработка предложений по совершенствованию законодательства и мониторинг правоприменительной практики. Заседания рабочей группы планируется проводить не реже раза в месяц.
Телевизионный пульт - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
26 декабря 2022, 11:18Культура
Телеканалам поручили увеличить число фильмов о традиционных ценностях
 
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