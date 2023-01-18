https://ria.ru/20230118/tsel-1845614278.html

В Германии объяснили цель США в отправке "Леопардов" на Украину

В Германии объяснили цель США в отправке "Леопардов" на Украину - РИА Новости, 18.01.2023

В Германии объяснили цель США в отправке "Леопардов" на Украину

США, подталкивая Германию к осуществлению поставок танков Киеву, таким образом принуждают ее к "самопожертвованию" в борьбе с Россией, говорится в статье... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T03:20

2023-01-18T03:20

2023-01-18T06:01

в мире

севим дагделен

олаф шольц

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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. США, подталкивая Германию к осуществлению поставок танков Киеву, таким образом принуждают ее к "самопожертвованию" в борьбе с Россией, говорится в статье депутата бундестага от Левой партии Севим Дагделен, опубликованной в газете Berliner Zeitung."Общественное давление с требованием послать немецкие танки на Украину растет. Этого хотят США. Но такой шаг станет исторической ошибкой", - пишет она. По ее словам, в Германии сформировалась целая фаланга партий, выступающая за скорейшую поставку танков Киеву, и кажется, что колеблются только сам канцлер Олаф Шольц и его партия СДПГ.На ФРГ оказывают давление и другие государства НАТО, требуя в том числе разрешения на реэкспорт немецких танков, указывает она. "Берлин хотят послать в огонь, чтобы окончательно разрушить германо-российские отношения и в собственных интересах втянуть его в открытую российско-германскую войну", - считает Дагделен.При этом Шольц, по ее мнению, не хочет допустить, чтобы Германия первой "попала под огонь" России, поэтому он прячется за "трансатлантическим партнером" – США, выражая готовность действовать только вместе с Вашингтоном. При этом на данный момент ничто не указывает на то, что США поставят Киеву "Абрамсы"."В этих дебатах можно обнаружить опасное ограничение суверенитета Германии. Получается, что ее правительство не может принять самостоятельного решения о поставке или, наоборот, непоставке танков. Это повлечет за собой возникновение самой большой угрозы для безопасности немцев со времен Второй мировой войны. Однако США обладают достаточным влиянием и на другие страны НАТО, чтобы добиться от каждой из них желаемого результата. Это относится и к Германии", - констатирует Дагделен.Как считает депутат, США решили принудить союзников к самопожертвованию, при том что такая "работенка" обычно отводится вассалам. "В этом скрытом намерении США угадывается новый стратегический момент в отношениях с Россией и Китаем. В рамках новой конфронтационной политики, направленной против евразийского блока России и КНР, Германия и Япония должны стать для США нечто вроде пушечного мяса — фронтовыми государствами с ограниченным суверенитетом", - резюмирует она.Ранее газета Politico писала, что Франция и Польша подталкивают Германию к отправке танков Leopard Украине. Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявлял, что правительство Германии не намерено поставлять Киеву танки Leopard 2. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в свою очередь, что Германия будет и впредь координировать свои действия с союзниками, поспешных решений не будет.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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в мире, севим дагделен, олаф шольц, сергей лавров, германия, сша, россия, нато