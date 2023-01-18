https://ria.ru/20230118/trevoga-1845740931.html

В шести областях Украины объявили воздушную тревогу

В шести областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 18.01.2023

В шести областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T15:05

2023-01-18T15:05

2023-01-18T15:05

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным, тревога была объявлена в областях в 13.52 (14.52 мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230118/polsha-1845715320.html

украина

николаевская область

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, вооруженные силы рф, николаевская область