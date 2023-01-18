https://ria.ru/20230118/teplotrassa-1845670830.html
В Рязани 40 жилых домов остались без отопления из-за аварии на теплотрассе
В Рязани 40 жилых домов остались без отопления из-за аварии на теплотрассе - РИА Новости, 18.01.2023
В Рязани 40 жилых домов остались без отопления из-за аварии на теплотрассе
Сорок жилых домов, два детских сада, школа, поликлиника и школа искусств остались без отопления после повреждения на теплотрассе в Рязани, сообщила... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T11:45
2023-01-18T11:45
2023-01-18T11:45
происшествия
рязань
жкх
россия
отопление
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РЯЗАНЬ, 18 янв – РИА Новости. Сорок жилых домов, два детских сада, школа, поликлиника и школа искусств остались без отопления после повреждения на теплотрассе в Рязани, сообщила администрация города. "По информации МУП "РМПТС", сегодня в 07.20 в центральную диспетчерскую службу поступило сообщение о повреждении теплотрассы в районе улицы Сельских строителей... Информацию оперативно передали в Дягилевскую ТЭЦ начальнику смены. В 08.30 ТЭЦ сообщила об отключении отопления и горячего водоснабжения до 20.00 в связи с устранением аварийной ситуации на дренажной системе", - говорится в сообщении. Отмечается, что в зону отключения попали 40 жилых домов, детские сады №135 и №151, школа №70, детская поликлиника №3, детский школа искусств №2. "В связи с аварийным отключением отопления в микрорайоне Недостоево 70-я школа сокращает уроки на 5 минут. 135-й детский сад работает в обычном режиме. Родители оповещены. При необходимости в групповых помещениях включат обогреватели", - отмечает администрация. Сейчас в Рязани около 0 градусов.
https://ria.ru/20230113/proverka-1844733561.html
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происшествия, рязань, жкх, россия, отопление
Происшествия, Рязань, ЖКХ, Россия, Отопление
В Рязани 40 жилых домов остались без отопления из-за аварии на теплотрассе
В Рязани 40 жилых домов и два детсада остались без отопления из-за повреждения теплотрассы
РЯЗАНЬ, 18 янв – РИА Новости. Сорок жилых домов, два детских сада, школа, поликлиника и школа искусств остались без отопления после повреждения на теплотрассе в Рязани, сообщила администрация города.
"По информации МУП "РМПТС", сегодня в 07.20 в центральную диспетчерскую службу поступило сообщение о повреждении теплотрассы в районе улицы Сельских строителей... Информацию оперативно передали в Дягилевскую ТЭЦ начальнику смены. В 08.30 ТЭЦ сообщила об отключении отопления и горячего водоснабжения до 20.00 в связи с устранением аварийной ситуации на дренажной системе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в зону отключения попали 40 жилых домов, детские сады №135 и №151, школа №70, детская поликлиника №3, детский школа искусств №2.
"В связи с аварийным отключением отопления в микрорайоне Недостоево 70-я школа сокращает уроки на 5 минут. 135-й детский сад работает в обычном режиме. Родители оповещены. При необходимости в групповых помещениях включат обогреватели", - отмечает администрация.
Сейчас в Рязани около 0 градусов.