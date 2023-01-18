https://ria.ru/20230118/teplotrassa-1845670830.html

В Рязани 40 жилых домов остались без отопления из-за аварии на теплотрассе

В Рязани 40 жилых домов остались без отопления из-за аварии на теплотрассе - РИА Новости, 18.01.2023

В Рязани 40 жилых домов остались без отопления из-за аварии на теплотрассе

Сорок жилых домов, два детских сада, школа, поликлиника и школа искусств остались без отопления после повреждения на теплотрассе в Рязани, сообщила... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T11:45

2023-01-18T11:45

2023-01-18T11:45

происшествия

рязань

жкх

россия

отопление

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816679732_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_97ceed4b6cd9bd61ea8b096c6174c46c.jpg

РЯЗАНЬ, 18 янв – РИА Новости. Сорок жилых домов, два детских сада, школа, поликлиника и школа искусств остались без отопления после повреждения на теплотрассе в Рязани, сообщила администрация города. "По информации МУП "РМПТС", сегодня в 07.20 в центральную диспетчерскую службу поступило сообщение о повреждении теплотрассы в районе улицы Сельских строителей... Информацию оперативно передали в Дягилевскую ТЭЦ начальнику смены. В 08.30 ТЭЦ сообщила об отключении отопления и горячего водоснабжения до 20.00 в связи с устранением аварийной ситуации на дренажной системе", - говорится в сообщении. Отмечается, что в зону отключения попали 40 жилых домов, детские сады №135 и №151, школа №70, детская поликлиника №3, детский школа искусств №2. "В связи с аварийным отключением отопления в микрорайоне Недостоево 70-я школа сокращает уроки на 5 минут. 135-й детский сад работает в обычном режиме. Родители оповещены. При необходимости в групповых помещениях включат обогреватели", - отмечает администрация. Сейчас в Рязани около 0 градусов.

https://ria.ru/20230113/proverka-1844733561.html

https://ria.ru/20230113/dagestan-1844519876.html

рязань

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, рязань, жкх, россия, отопление