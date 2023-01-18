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Мишустин призвал организовать ежедневное восполнение военной техники - РИА Новости, 18.01.2023
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Мишустин призвал организовать ежедневное восполнение военной техники
Мишустин призвал организовать ежедневное восполнение военной техники - РИА Новости, 18.01.2023
Мишустин призвал организовать ежедневное восполнение военной техники
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин указал на необходимость ежедневного восполнения военной техники, чтобы у солдат было все необходимое для решения задач в... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T14:34
2023-01-18T15:22
михаил мишустин
безопасность
россия
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин указал на необходимость ежедневного восполнения военной техники, чтобы у солдат было все необходимое для решения задач в рамках специальной военной операции."Сейчас в первую очередь должно быть организовано ежедневное восполнение вооружений, военной и специальной техники и других средств, чтобы у наших защитников было все и в нужном количестве для выполнения поставленных перед ними задач", - сказал Мишустин на заседании координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов.По его словам, для этого важно сохранить устойчивый рост производственно-технологического потенциала оборонной промышленности и непрерывно поставлять продукцию по всей номенклатуре, а также улучшать ее качественные характеристики.
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михаил мишустин, безопасность, россия
Михаил Мишустин, Безопасность, Россия
14:34 18.01.2023 (обновлено: 15:22 18.01.2023)
 
Мишустин призвал организовать ежедневное восполнение военной техники

Мишустин призвал организовать ежедневное восполнение военной техники для решения задач СВО

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин указал на необходимость ежедневного восполнения военной техники, чтобы у солдат было все необходимое для решения задач в рамках специальной военной операции.
"Сейчас в первую очередь должно быть организовано ежедневное восполнение вооружений, военной и специальной техники и других средств, чтобы у наших защитников было все и в нужном количестве для выполнения поставленных перед ними задач", - сказал Мишустин на заседании координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов.
По его словам, для этого важно сохранить устойчивый рост производственно-технологического потенциала оборонной промышленности и непрерывно поставлять продукцию по всей номенклатуре, а также улучшать ее качественные характеристики.
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