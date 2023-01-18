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Еврейский театр "Шалом" открылся в обновленном здании

Еврейский театр "Шалом" открылся в обновленном здании - РИА Новости, 18.01.2023

Еврейский театр "Шалом" открылся в обновленном здании

Государственный московский еврейский театр "Шалом" вернулся на родную сцену после восьми лет ремонта и открылся в обновленном здании на юге Москвы, передает... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T13:19

2023-01-18T13:19

2023-01-18T13:19

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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Государственный московский еврейский театр "Шалом" вернулся на родную сцену после восьми лет ремонта и открылся в обновленном здании на юге Москвы, передает корреспондент РИА Новости. Обновленное здание театра расположено на первом этаже жилого дома по адресу Варшавское шоссе 71, корпус 1. "Несмотря на погодные условия, нас ждет впереди жаркое открытие после восьми лет нелегких трудов и нелегкого ремонта. "Шалом" возвращается на родную сцену", – сказал художественный руководитель театра Олег Липовецкий. "Я поздравляю всю еврейскую общину России, всю культурную общественность Москвы с этим событием, с возвращением театра "Шалом" после ремонта в родные стены", – добавил президент Федерации еврейский общин, учредитель фонда поддержки еврейского театра Александр Борода. С еврейской культурой посетитель может начать знакомство уже на входе в театр – на полу написан текст известного театрального режиссера и еврейского общественного деятеля Соломона Михоэлса о том, что между зрителям и актерами не должно быть "твердой стены", что они должны находиться в прямом контакте, театр должен быть актуальным. В фойе расположена фотозона с изображением царя Израиля Давида, а также инсталляция с частью старой сцены "Шалома", историческим креслом Михоэлса, старыми афишами и креслами. "Когда придет лето, мы будем продолжать работу над реконструкцией фойе... Сейчас мы сделали все, чтобы как можно быстрее открыть театр и работать на своей площадке", – сказал Липовецкий в ходе экскурсии по обновленному зданию. Сцена театра откроется во вторник показом моноспектакля "Жирная Люба", который вошел в лонг-лист "Золотой маски" 2022.

https://ria.ru/20230112/abdrazakov-1844448345.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, александр бородай, россия, москва, израиль, театр