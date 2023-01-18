https://ria.ru/20230118/tayvan-1845617529.html

В МИД Тайваня выразили надежду на более крепкое партнерство с США

В МИД Тайваня выразили надежду на более крепкое партнерство с США - РИА Новости, 18.01.2023

В МИД Тайваня выразили надежду на более крепкое партнерство с США

Американский сенатор Тодд Янг и глава министерства иностранных дел Тайваня Джозеф У выразили надежду на еще более крепкое партнерство между США и Тайванем,... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T05:05

2023-01-18T05:05

2023-01-18T05:05

в мире

нэнси пелоси

цай инвэнь

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ПЕКИН, 18 янв - РИА Новости. Американский сенатор Тодд Янг и глава министерства иностранных дел Тайваня Джозеф У выразили надежду на еще более крепкое партнерство между США и Тайванем, сообщает МИД острова. Ранее внешнеполитическое ведомство острова сообщало, что Тодд Янг посетит Тайвань с 16 по 18 января. В ходе визита запланированы встречи с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь, генеральным секретарем Совета национальной безопасности Гу Лисюном, министром иностранных дел Джозефом У (У Чжаосе). Отмечалось, что стороны обменяются мнениями по вопросам безопасности, торговли и экономики. "Стороны подтвердили ключевую роль Тайваня в региональной безопасности и глобальной экономике в этот критический момент для геополитики, а также выразили надежду на еще более крепкое партнерство между нашими странами", - говорится в сообщении ведомства в Twitter. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года тогдашнего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20221230/tayvan-1842421719.html

https://ria.ru/20221128/oruzhie-1834903175.html

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в мире, нэнси пелоси, цай инвэнь, тайвань, сша, китай