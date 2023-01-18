В МИД Тайваня выразили надежду на более крепкое партнерство с США
Глава МИД Тайваня Джозеф У и сенатор США Янг выразили надежду на более крепкое партнерство
Вид на Тайбэй, Тайвань. Архивное фото
ПЕКИН, 18 янв - РИА Новости. Американский сенатор Тодд Янг и глава министерства иностранных дел Тайваня Джозеф У выразили надежду на еще более крепкое партнерство между США и Тайванем, сообщает МИД острова.
Ранее внешнеполитическое ведомство острова сообщало, что Тодд Янг посетит Тайвань с 16 по 18 января. В ходе визита запланированы встречи с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь, генеральным секретарем Совета национальной безопасности Гу Лисюном, министром иностранных дел Джозефом У (У Чжаосе). Отмечалось, что стороны обменяются мнениями по вопросам безопасности, торговли и экономики.
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"Стороны подтвердили ключевую роль Тайваня в региональной безопасности и глобальной экономике в этот критический момент для геополитики, а также выразили надежду на еще более крепкое партнерство между нашими странами", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года тогдашнего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.