https://ria.ru/20230118/taynik-1845787023.html
В Херсонской области нашли тайник с украинской военной документацией
В Херсонской области нашли тайник с украинской военной документацией - РИА Новости, 18.01.2023
В Херсонской области нашли тайник с украинской военной документацией
Тайник с оружием и украинской военной документацией обнаружен в городе Алешки Херсонской области, сообщила пресс-служба регионального МВД. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T17:15
2023-01-18T17:15
2023-01-18T17:15
херсонская область
россия
вооруженные силы украины
правый сектор
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости. Тайник с оружием и украинской военной документацией обнаружен в городе Алешки Херсонской области, сообщила пресс-служба регионального МВД. "В г. Алешки полицейские изъяли 3 гранаты РГД-5, 3 запала к ним, форму и шевроны ВСУ, флаги запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор"* и военную документацию. Ведется дальнейшая проверка", - говорится в сообщении. В полиции добавили, что еще один тайник с боеприпасами обнаружен неподалёку от дороги возле села Стрелковое в Геническом районе. Там изъяты два пусковых устройства для реактивного огнемета Шмель, около 3 тысяч патронов, 10 метательных зарядов, 3 гранаты, 2 запала к ним, снаряд калибра 30 мм и дымовая шашка.* Экстремистская организация, запрещена в России
https://ria.ru/20230110/vzryvchatka-1843937311.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , россия, вооруженные силы украины, правый сектор, происшествия
Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины, Правый сектор, Происшествия
В Херсонской области нашли тайник с украинской военной документацией
В Херсонской области нашли тайник с оружием и украинской военной документацией