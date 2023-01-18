https://ria.ru/20230118/taynik-1845787023.html

В Херсонской области нашли тайник с украинской военной документацией

В Херсонской области нашли тайник с украинской военной документацией - РИА Новости, 18.01.2023

В Херсонской области нашли тайник с украинской военной документацией

Тайник с оружием и украинской военной документацией обнаружен в городе Алешки Херсонской области, сообщила пресс-служба регионального МВД. РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T17:15

2023-01-18T17:15

2023-01-18T17:15

херсонская область

россия

вооруженные силы украины

правый сектор

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости. Тайник с оружием и украинской военной документацией обнаружен в городе Алешки Херсонской области, сообщила пресс-служба регионального МВД. "В г. Алешки полицейские изъяли 3 гранаты РГД-5, 3 запала к ним, форму и шевроны ВСУ, флаги запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор"* и военную документацию. Ведется дальнейшая проверка", - говорится в сообщении. В полиции добавили, что еще один тайник с боеприпасами обнаружен неподалёку от дороги возле села Стрелковое в Геническом районе. Там изъяты два пусковых устройства для реактивного огнемета Шмель, около 3 тысяч патронов, 10 метательных зарядов, 3 гранаты, 2 запала к ним, снаряд калибра 30 мм и дымовая шашка.* Экстремистская организация, запрещена в России

https://ria.ru/20230110/vzryvchatka-1843937311.html

херсонская область

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

херсонская область , россия, вооруженные силы украины, правый сектор, происшествия