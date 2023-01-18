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В Херсонской области нашли тайник с украинской военной документацией - РИА Новости, 18.01.2023
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В Херсонской области нашли тайник с украинской военной документацией
В Херсонской области нашли тайник с украинской военной документацией - РИА Новости, 18.01.2023
В Херсонской области нашли тайник с украинской военной документацией
Тайник с оружием и украинской военной документацией обнаружен в городе Алешки Херсонской области, сообщила пресс-служба регионального МВД. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T17:15
2023-01-18T17:15
херсонская область
россия
вооруженные силы украины
правый сектор
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости. Тайник с оружием и украинской военной документацией обнаружен в городе Алешки Херсонской области, сообщила пресс-служба регионального МВД. "В г. Алешки полицейские изъяли 3 гранаты РГД-5, 3 запала к ним, форму и шевроны ВСУ, флаги запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор"* и военную документацию. Ведется дальнейшая проверка", - говорится в сообщении. В полиции добавили, что еще один тайник с боеприпасами обнаружен неподалёку от дороги возле села Стрелковое в Геническом районе. Там изъяты два пусковых устройства для реактивного огнемета Шмель, около 3 тысяч патронов, 10 метательных зарядов, 3 гранаты, 2 запала к ним, снаряд калибра 30 мм и дымовая шашка.* Экстремистская организация, запрещена в России
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херсонская область
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херсонская область , россия, вооруженные силы украины, правый сектор, происшествия
Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины, Правый сектор, Происшествия
17:15 18.01.2023
 
В Херсонской области нашли тайник с украинской военной документацией

В Херсонской области нашли тайник с оружием и украинской военной документацией

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости. Тайник с оружием и украинской военной документацией обнаружен в городе Алешки Херсонской области, сообщила пресс-служба регионального МВД.
"В г. Алешки полицейские изъяли 3 гранаты РГД-5, 3 запала к ним, форму и шевроны ВСУ, флаги запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор"* и военную документацию. Ведется дальнейшая проверка", - говорится в сообщении.
В полиции добавили, что еще один тайник с боеприпасами обнаружен неподалёку от дороги возле села Стрелковое в Геническом районе. Там изъяты два пусковых устройства для реактивного огнемета Шмель, около 3 тысяч патронов, 10 метательных зарядов, 3 гранаты, 2 запала к ним, снаряд калибра 30 мм и дымовая шашка.
* Экстремистская организация, запрещена в России
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Херсонская областьРоссияВооруженные силы УкраиныПравый секторПроисшествия
 
 
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